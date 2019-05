Suomen suurin vappu yhdisti teekkarit ja yliopisto-opiskelijat: Tupsulakki otti osumaa, mutta jäynät jäivät elämään

Kun Otto Valle aloitti konetekniikan opiskelun kaksi vuotta sitten, hänen vuosikurssillaan oli yksi tyttö. Tästä syystä opiskelijabileisiin on pyydetty Vallen mukaan esimerkiksi kieltenopiskelijoita tai luokanopettajaksi tulevia, koska nämä alat ovat naisvaltaisia.

Nyt tähän on tullut muutos. Konetekniikkaa opiskelevan Urho Kujanpään vuosikurssilla on yli kymmenen naista. Tilanne on muuttunut muutenkin, sillä kaikki yliopisto-opiskelijat viettivät vappua ensimmäisen kerran yhdessä tänä vuonna. Teekkarit ja yliopisto-opiskelijat eivät enää juhli omissa poteroissaan.

Otto Valle seurasi, kun fuksit valmistautuivat teekkarikasteeseen. Jani Aarnio / Yle

Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät alkuvuodesta Tampereen yliopistoksi, ja syntyi 18 000 opiskelijan yhteisö. Samalla yliopiston ja ammattikorkeakoulun välinen yhteistyö tiivistyi.

Syntyi Suomen suurin opiskelijavappu.

– Tämä on vuoden huipentuma, Valle ja Kujanpää sanovat.

Tampereen ylioppilaskunta TREYn tapahtumavastaava Eeva Ylimäki on itse teekkari. Hän oli kokoamassa 104 tapahtuman vappua, joka kesti yhteensä 17 päivää.

– Olen innoissani, kuinka hyvin tämä lähti liikkeelle. Moni vierastaa uutta ja tuntematonta. On ollut ilo nähdä, kuinka ihanan poikkitieteellistä meillä on ollut. Meillä on ollut esimerkiksi urheilutapahtumia, baaribileitä, pikniktyyppistä hengailua ja kulttuurinäytelmiä, jokaiselle on ollut jotakin, Ylimäki sanoo.

Kaikki opiskelijat ovat esimerkiksi kiertäneet erilaisissa tapahtumissa ja saaneet leimoja perinteisen teekkarikisan tapaan.

Emma Hukkila kiitteli siitä, että teekkarit ottivat humanistin mukaan vappuhulinoihin. Jani Aarnio / Yle

Siskokset Nella Rajala ja Emma Hukkila kiittelevät yhteishenkeä.

– Hyvin on päässyt mukaan, jopa humanisti, Turussa englantia opiskeleva Emma Hukkila sanoo.

Nella Rajala opiskelee arkkitehdiksi. Hän kävi tutustumassa yliopisto-opiskelijoiden joukkuepeli kyrpongiin, jossa piti kaataa tölkkejä ja juoda nopeasti.

Nella Rajala on naimisissa teekkarin kanssa, joten vappu on tärkeää pariskunnalle. Jani Aarnio / Yle

Rajalan tupsulakki on likainen. Miten sille on käynyt?

– Lakki sai skumppaa viime yön lakituksessa. Lakkia ei saa pestä ja pidetään tätä ylpeydellä.

Teekkarikaste pysyy

Tampereella näkyvin opiskeluperinne on ollut teekkarikaste, jossa opiskelijoita on uitettu Tammerkoskessa. Keskusta on täyttynyt tätä seuraavista ihmisistä.

Tänäkin vuonna koskeen kastettiin vain teekkarit. Luokanopettajaksi opiskelevaa Liisa Äijälää tämä ei harmita.

– Olisi hauska kokea se, mutta ymmärrän, että teekkareilla on pitkät perinteet. Kaikilla saa olla myös omia perinteitä, Äijälä sanoo.

Ensimmäisen vuoden opiskelijat eli fuksit kastetaan Tampereella teekkareiksi. Jani Aarnio / Yle

Eeva Ylimäen mukaan perinne säilyy ainakin toistaiseksi vain teekkareille. Perinne alkoi jo vuonna 1966.

– Ei ole ollut puhetta, että muut kuin teekkarit saisivat ainakaan lähivuosina kasteen. Se ei näytä realistiselta. Opiskelijoita on aika paljon, eikä kasteeseen riittäisi yksi päivä.

Hallintotieteitä opiskeleva Anton Kauppila arvioi, että yhteinen vappu auttaa yhdistämään yliopistoja.

– On ollut ilo nähdä, että jengi on lähtenyt niin hyvin mukaan. Aiemmin ollaan oltu omissa oloissa, mutta nyt teekkarit ja keskustan opiskelijat tuodaan yhteen kaikissa tapahtumissa. Parin vuoden päästä tulee näyttämään vieläkin paremmalta, Kauppila uskoo.

Jäynäperinne jatkuu

Kasteen lisäksi muitakin eroja on vielä. Yliopiston opiskelijat laittoivat ylioppilaslakit päähänsä jo vapunaattona. Teekkarit puolestaan saivat lakkinsa vasta vappuyönä perinteisessä lakituksessa.

Teekkareilla jatkuu jäynäperinne vappuna. Tänäkin vuonna jokaisen killan fuksit tekivät jäynän ja niiden perusteella määräytyi järjestys, jolla pääsi koskeen kasteeseen.

Eeva Ylimäen opiskelualaa edustama kilta pääsi koskeen viidentenä.

– Jäynässä kaupiteltiin syötävää bioöljyä, jolla ratkaistaan nälänhätä ja energiaongelmat eli syötävää biobensiiniä, Ylimäki sanoo.

Kun Ylimäki oli itse ensimmäisen vuoden opiskelija, hänen kiltansa jäynä voitti koko kisan.

– Uskottelimme, että tietokoneet säteilevät taustasäteilyvirusta, joka vahingoittaa ihmisen elimistöä. Säteilyä vastaan suojauduttiin foliohatuilla. Moni menee lankaan, mutta tarkoitus on saada aikaan hyvää mieltä. On tullut hyviä reaktioita.

Miten jäynäperinteeseen suhtautuu tuleva luokanopettaja Liisa Äijälä?

– Huumori on minulle tosi tärkeää. Huumori on se keino, jolla voi työskennellä kaikkien kanssa. On mahtavaa, että on tällainen jäynäperinne.

Ennakkoluulot murtuvat

Opiskelijoiden mukaan yhteinen vappu on karsinut ennakkoluuloja. Eeva Ylimäki muistuttaa, että tuntematon ja outo mietityttävät.

– Ihmisillä on paljon kysymyksiä. Haluaisin, että opiskelijat nähtäisiin opiskelijoina, eikä tietyn ryhmän edustajina. Jos opiskelijat pitäisivät enemmän yhtä, meillä olisi kaikilla hauskempaa.

Urho Kujanpää yhdistää opiskelun ja huippu-urheilun. Hänen tärkein kisansa tänä vuonna on nuorten 22-vuotiaiden EM-kisat. Jani Aarnio / Yle

Ennakkoluuloja mursi esimerkiksi seiväshyppääjä Urho Kujanpää, joka tuli teekkarikasteeseen selvin päin. Teekkarivappu ei tarkoita välttämättä ankaraa ryyppäämistä.

– Vappu on enemmän mielentila. Toivottavasti jokainen lopettaa juhlimisen 2.5. Ei tehdä tästä elämäntapaa, Eeva Ylimäki sanoo.

Sukupuolella ei ole väliä

Muuttuuko jotain, kun mies- ja naisvaltaiset alat järjestävät yhdessä juhlia? Aika on jo muuttunut, koska opiskelijoiden on vaikea ymmärtää kysymystä.

– En ymmärrä kysymystä, Ylimäki sanoo.

– Tekniikan ala on miesvaltainen yhä mutta yhä enemmän naisia tulee sisään. Naisia kiinnostaa tekniikka yhä enemmän ja niin sen pitää ollakin, Ylimäki sanoo.

Anton Kauppila ja Liisa Äijälä ovat samaa mieltä, ettei opiskelualan nais- tai miesenemmistö näy tapahtumissa tai opiskelijakulttuurissa.

– Minun mielestäni meillä ollaan perillä tasa-arvosta, eikä sillä ole kamalasti väliä, mitä sukupuolta edustaa, Liisa Äijälä sanoo.