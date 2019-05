RSO:lle uusi ylikapellimestari Englannista – Nicholas Collon: "Sinfoniaorkesteri on kuin jalkapallojoukkue"

Se oli tavallinen arkiviikko kaksi vuotta sitten. Radion sinfoniaorkesterin konsertissa kuultiin orkesterille tyypillisesti 1900-luvun keskeistä ohjelmistoa, tällä kertaa Sergei Prokofjevin Sinfonia nro 5, sekä uutta musiikkia, joka oli nyt brittisäveltäjä Thomas Adèsin käsialaa.

Haastavan kokonaisuuden kapellimestarina oli suomalaisille uusi tuttavuus, brittiläinen Nicholas Collon.

Kuka? Nicholas Collon s. 1983 Lontoossa RSO:n tuleva ylikapellimestari Ylikapellimestarina perustamassaan Aurora-orkesterissa sekä Haagin Residentie-orkesterissa. Päävierailijana Kölnin Gürzenich-orkesterissa. Johtanut useita maailman johtavia orkestereita. Tunnetaan monipuolisesta ohjelmistostaan, joka ulottuu barokista nykymusiikkiin. Johtaa säännöllisesti myös oopperaa.

Esitys vakuutti yleisön ja kriitikot. HS kirjoitti (siirryt toiseen palveluun), että kapellimestarin ja orkesterin tulkinta Prokofjevista jää pysyvästi mieleen. HBL:n kriitikko havaitsi (siirryt toiseen palveluun), kuinka Collonin tapa johtaa musiikkia inspiroi orkesteria.

Olennaisinta on kuitenkin se, että Collon teki lähtemättömän vaikutuksen RSO:n muusikoihin. Sinfoniaorkestereissa on pitkälti työntekijöistä eli muusikoista kiinni, kutsutaanko vieraileva kapellimestari uudestaan töihin.

Intendentti Tuula Sarotie sai heti konsertin jälkeen läjäpäin positiivista palautetta brittikapellimestarista. Hänet haluttiin takaisin orkesterin eteen mahdollisimman nopeasti.

Kansainvälinen klassisen musiikin bisnes elää pari vuotta etukenossa, mikä tarkoittaa nopeasti täyttyviä kalentereita. Niinpä Collonin ja RSO:n uusi kohtaaminen järjestyi lopulta vasta toukokuulle 2019.

Parin viikon päästä kuultava konsertti on osoitus orkesterin ja kapellimestarin välisestä ihastuksesta, mutta se, että Nicholas Collon nimitettiin tänään RSO:n ylikapellimestariksi, on rakkautta ensi silmäyksellä.

– Minulla ei ole hajuakaan, kuinka se tapahtui. Soitimme vaikean ohjelmiston ja nautin työnteosta orkesterin kanssa. He ovat loistavia muusikoita. Tarjous ylikapellimestarin tehtävästä oli yllätys, mutta oli helppo päätös ottaa paikka vastaan, Collon toteaa.

Ylikapellimestariksi kiinnittäminen yhden konserttiperiodin perusteella on harvinaista, muttei täysin poikkeuksellista. Yhden konsertin perusteella ylikapellimestareiksi ovat viime aikoina päätyneet myös Klaus Mäkelä (Oslo) ja Gustavo Gimeno (Toronto).

"Game of Thrones on huono versio Wagnerin Ringistä"

Lontoossa asuva Collon on muusikkona monilahjakkuus. Lapsena hän soitti viulua ja pianoa, myöhemmin viulu vaihtui alttoviuluksi ja pianon rinnalle tulivat urut.

– Noin 10-vuotiaana tiesin, että haluan kapellimestariksi, hän sanoo.

Collonin elämä on täynnä musiikkia. Hän johtaa perustamaansa Aurora-orkesteria sekä työskentelee ylikapellimestarina Haagin Residentie-orkesterissa ja päävierailijana Kölnin Gürzenich-orkesterissa. Haagin orkesterista Collon luopuu RSO-pestin alkaessa.

Vapaa-aikakin kuluu uutta ohjelmistoa opiskellen ja musiikkikirjallisuutta lukien.

– Muuhun ei itse asiassa ole paljon aikaa, Collon toteaa.

Perheen kapellimestari on silti ehtinyt perustaa. Hänellä on vaimo ja kaksi lasta. Tosin yhteinen aika perheen kanssa kuluu sekin osittain musiikin parissa.

– Opetan kuusivuotiaalle pojalleni päivittäin pianonsoittoa, Collon kertoo.

Joskus harvoin jopa Collonilla on paikka tehdä jotain aivan muuta. Silloin hän katsoo Game of Thronesin uusinta kautta, koska "kaikki Englannissa tekevät niin".

– Sehän on vähän kuin huono versio Wagnerin Ringistä, Collon vertaa HBO:n hittisarjaa massiiviseen oopperatetralogiaan.

Pekka Kuusisto: "Collon on suuri ihminen"

Collon on RSO:n ensimmäinen ulkomaalainen ylikapellimestari. Orkesterin intendentti Tuula Sarotie kertoo, että lähtökohtana ja ainoana määrittelevänä tekijänä oli löytää orkesterille paras mahdollinen johtaja.

– Päätimme heti prosessin aluksi, etteivät kansallisuus, ihonväri tai sukupuoli ole rajoittavia tekijöitä, Sarotie sanoo.

Nykypäivän kapellimestaripelissä ajoitus on kaikki kaikessa, Sarotie korostaa. Hyvään kannattaa tarttua heti sen sijaan, että alettaisiin arpoa eri vaihtoehtojen välillä.

– Jos jäädään testailemaan, niin prosessi saattaisi venyä kymmenen vuoden mittaiseksi. Ihmisten kalenterit ovat täynnä.

Sarotie luonnehtii Collonia luontevaksi ja sympaattiseksi kapellimestariksi, josta syntyy mielleyhtymiä RSO:n entiseen ylikapellimestariin Sakari Oramoon.

– Se läsnäolon tunne, kun hän johtaa. Hän säteilee iloa. Siinä on jotain, mikä tuo mieleen nuoren Oramon.

RSO:n ylikapellimestarit Toivo Haapanen 1929–1950 Nils-Eric Fougstedt 1950–1961 Paavo Berglund 1962–1971 Okko Kamu 1971–1977 Leif Segerstam 1977–1987 Jukka-Pekka Saraste 1987–2001 Sakari Oramo 2003–2012 Hannu Lintu 2013–2021 Nicholas Collon 2021–

Sarotie kiinnostui Collonista vuonna 2014 ja sai vahvistuksen kapellimestarin kyvyistä viulisti Pekka Kuusistolta. Kuusisto on soittanut Collonin kanssa muun muassa Birminghamin sinfoniaorkesterin ja Lontoon Philharmonia-orkesterin konserteissa.

Kuusisto, Collon ja Aurora-orkesteri tekevät parhaillaan yhteistyötä Thomas Adèsin Viulukonserton merkeissä. Vastikään konsertoitiin Singaporessa, muutaman viikon kuluttua vuorossa on kolme konserttia ja levytys Englannissa. Suomalaisyleisölle teos esitellään keväällä 2020, kun Collon ja Kuusisto saapuvat RSO:n eteen.

Voi siis sanoa, että Kuusisto todella tuntee Collonin.

– Nickin sivistyksen määrä on ylittänyt pisteen, minkä jälkeen siitä ei tarvitse enää tehdä numeroa. Häneltä puuttuu itsekorostus. Hänellä on selkeät musiikilliset ajatukset ja huomattavan elegantti ja tehokas tapa tuoda ne esille.

Kuusisto uumoilee, että juuri nämä ominaisuudet ovat tehneet vaikutuksen RSO:n soittajistoon.

– Harjoitustehokkuus on todella kovaa valuuttaa, kun tehdään töitä sinfoniaorkesterissa.

Mitä näen, kun katson ympärilleni? Näen partituureja, ja se tekee minut onnelliseksi. Nicholas Collon

Kuusiston mukaan Collon on sydämellinen, lämmin ja rauhallinen tyyppi. Kahdella sanalla kuvaillen suuri ihminen.

– Kapellimestarina on helppoa ajautua tilanteeseen, jossa kukaan ei koskaan sano sinulle ei. Se on tietyn aikaa varmasti ihanaa, mutta minäkuvan kannalta myös vaarallista. Saattaa tulla ylilyöntejä, kun rajat puuttuvat. Nick on sellaisia ihmisiä, jotka ovat immuuneja kohtelulle, jolle tämä ammatti korkeimmat osaajansa usein altistaa, Kuusisto muotoilee.

"Sinfoniaorkesteri on kuin jalkapallojoukkue"

Juuri mediatalon orkesterin johtajaksi Collon sopii supliikkinsa vuoksi. Hän puhuu musiikista kiinnostavasti ja innostavasti, mikä tuli ilmi (siirryt toiseen palveluun) muun muassa pari vuotta sitten Proms-festivaalilla. Beethovenin Sinfonia nro 3 Eroica avautuu yleisölle poikkeuksellisella tavalla.

RSO:n johtajana Collon on sitoutunut suomalaisen ohjelmiston esittämiseen ja nostamaan esiin uutta suomalaista musiikkia. Se ei Collonin mukaan ole ongelma, päin vastoin.

– Sibeliuksen musiikki on tärkeää kaikille englantilaisille kapellimestareille. Hänen musiikkinsa saattaa olla hankalaa ranskalaisille tai saksalaisille orkestereille, mutta brittiorkestereille Sibelius on standardi.

– Lisäksi olen johtanut paljon uutta suomalaista musiikkia. Nykymusiikin kenttä on Suomessa elinvoimainen ja eteenpäin katsova.

Toki Suomesta löytyy myös paljon tuntematonta.

– Aion tutustua uusiin tyyppeihin ja tietenkin syventää entisestään suhdettani konkareiden, kuten Magnus Lindbergin ja Kaija Saariahon, musiikkiin.

Nicholas Collon johtaa RSO:ta vuonna 2017.

RSO:lle luvassa lienee myös aiempaa tiheämmin harppauksia musiikillisesta aikakaudesta toiseen. Collonin mukana matkataan usein klassismin kautta barokkiin saakka. Vanhan musiikin sointimaailman salat hänelle avasivat opiskeluaikoina mestarit Nikolaus Harnoncourt, John Eliot Gardiner ja Roger Norrington.

– Jokaisen orkesterin tulisi soittaa säännöllisesti eri aikakausien musiikkia, sillä se kehittää sointia ja orkesterin sisäistä korvaa.

Kun asiat ovat niin kuin niiden Collonin mielestä pitää olla, yleisölle on luvassa unohtumattomia taidekokemuksia.

– Muusikot lavalla hengittävät yhdessä ja soittavat yhteisellä vaistolla. Se on yhteispeliä. Sinfoniaorkesteri on kuin ammattilaisjalkapallojoukkue, Collon vertaa.

Collon antaa haastattelun puhelimitse työhuoneeltaan, joka on hänen elämänsä tapaan täynnä musiikkia.

– Mitä näen, kun katson ympärilleni? Näen partituureja, ja se tekee minut onnelliseksi.