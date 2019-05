Lemmenjoen kertausharjoituksia käsitellään nyt hovioikeudessa – Ex-komentaja selittää tapahtumia: Herrashenkistä kilpailua ja karskia armeijatyylistä kielenkäyttöä

Helsingin hovioikeus on aloittanut Karjalan lennoston entisen komentajan, eversti Markus Päiviön syytteiden käsittelyn. Syytteet koskevat Karjalan lennoston isännöimää vapaaehtoista kertausharjoitusta Ilmavoimien Lapinmajalla Inarin Lemmenjoella syksyllä 2017.

Päiviotä syytetään esimiesaseman väärinkäyttämisestä, palvelusrikoksesta ja kunnianloukkauksesta. Kihlakunnansyyttäjä Mikko Larkia vaatii Päiviölle sakkorangaistusta.

Päiviön asianajaja Pentti Laiho kertoi Helsingin hovioikeudessa ennen istunnon alkua, että Päiviö siirtyi eilen keskiviikkona reserviin oikeusprosessin ja sen aiheuttaman julkisuusmylläkän seurauksena.

– Päämieheni on nyt tyytyväinen, että vihdoin on saatu tähän vaiheeseen tämä prosessi. Se on ollut hänelle pitkä ja vaikea. Sen hän myöntää, että virheitä on tullut tehtyä ja hän kantaa niistä täyden vastuun, Laiho kertoi.

Päiviön epäillään muun muassa sättineen ja haukkuneen alaisiaan ja vieraita. Päiviön johtamaan kolmipäiväiseen harjoitukseen osallistui 20 henkilöä.

Päiviö myöntää nimittelyt ja alkoholin käytön

Laihon mukaan Päiviö kiistää rikokset pääosin. Hän katsoo, että ei ole käyttänyt ammattitaitoon liittyviä nöyryyttäviä nimityksiä ja hänellä on ollut oikeus antaa käskyjä alaisilleen esimerkiksi hiusten leikkaamisesta.

Hän kuitenkin myöntää, että hän on käyttänyt harjoituksen aikana sellaista kieltä ja nimittelyjä, joita ei saisi käyttää.

Päiviön näkemyksen mukaan harjoituksessa on ollut herrashenkistä kilpailua ja kielenkäyttö on ollut armeijan harjoitusten tapaan karskia. Hän ei kuitenkaan tarkoittanut, että hänen mustaa huumoria sisältäviä puheita otettaisiin tosissaan.

Päiviön mukaan hänen palveluskykynsä oli ajoittain heikentynyt alkoholin käytön vuoksi. Moitittava menettely ajoittuu Päiviön mukaan lauantai-iltaan. Kaatuminen vaelluksella johtui sopimattomasta jalkinevalinnasta ja fyysyisesti heikosta kunnosta, ei alkoholista.

Savon Sanomat on kertonut aiemmin, että Päiviö olisi muun muassa antanut taakse poistu -komennon jääkylmän joen rannassa ja että simputusta tai epäasiallista käytöstä olisi jatkunut kaksi vuorokautta.

Päiviöltä vaaditaan tuhansien eurojen korvauksia

Epäiltyjen rikosten uhreja on kaikkiaan 12. He ovat pääosin Puolustusvoimien henkilökuntaa.

Kunnianloukkausrikoksessa asianomistajana on Nurmeksen kaupunginjohtaja Asko Saatsi. Hän vaatii Päiviöltä 3 000 euron korvauksia.

Saatsi sanoo, että Päiviön asiaton käytös jatkoi koko harjoituksen ajan eikä vain lauantai-iltana.

– Tämä alkoi perjantai-iltana ja jatkui sunnuntaiaamuun. Useassa yhteydessä on viitattu alkoholiin, mutta on kyse muista asioista kuin alkoholista. Alkoholin vaikutuksen alaisena ei toimita pitkäkestoisesti, niin kuin tässä on tapahtunut.

– Käytös oli nöyryyttävää, simputtavaa ja jatkuvaa esimiesaseman väärinkäyttöä, ei ollut kyse huumorista.

Päiviön esimies sai myös syytteen

Syytteessä palvelusrikoksesta on myös Päiviön esimiehenä toiminut Ilmavoimien entinen komentaja Sampo Eskelinen.

Hänen epäillään viivytelleen alaisensa epäiltyjä rikoksia koskevan esitutkinnan aloittamista.

Asko Saatsi kertoi, että harjoitusviikonlopun jälkeisenä tiistaina Eskelinen soitti hänelle.

– Hän sanoi minulle, että teitä on kohdeltu siellä erityisen huonosti. Ilmavoimien komentajalla oli varsin tarkka tieto jo tuolloin.

Syyttäjä on kertonut aiemmin, että Eskelinen kiistää syyllistyneensä rikokseen. Eskelisen syytteen käsittely alkaa hovioikeudessa maanantaina.

Keskusrikospoliisi selvittää tapauksen vuoksi myös Puolustusvoimain komentajan Jarmo Lindbergin menettelyä.

Lindbergin on kerrottu saaneen tietoa tapahtumista kuukausia ennen esitutkinnan aloittamista.

