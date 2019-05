Bill Gatesin ja Leonardo DiCaprion tukema lihattomia pihvejä valmistava Beyond Meat listautuu tänään Nasdaqiin

Beyond Meat

Hampurilainen lihattomalla pihvillä. Beyond Meat

Yhdysvalloissa suuren suosion saavuttanut lihattomia pihvejä valmistava Beyond Meat listautuu tänään Nasdaq-pörssiin.

Yritys on nostanut osakkeensa arvoa 25 dollariin korkean kysynnän johdosta. Yrityksen arvoksi arvioidaan nyt 1,5 miljardia dollaria, eli noin 1,34 miljardia euroa.

Yrityksen tukijoihin lukeutuu joukko nimekkäitä julkisuuden henkilöitä, kuten Microsoftin perustaja Bill Gates sekä näyttelijä ja ympäristöaktivisti Leonardo DiCaprio.

Beyond Meatin kehittämä täysin kasvispohjainen pihvi on saanut osakseen runsaasti huomiota sosiaalisessa mediassa, sillä sitä on ollut vaikeaa erottaa ulkonäön, maun ja koostumuksen osalta lihaa sisältävästä pihvistä.

