Thaimaan kuningas meni naimisiin henkivartijansa kanssa

Thaimaan kuningas Maha Vajiralongkorn eli kuningas Rama X on mennyt naimisiin henkivartiokaartinsa apulaisjohtajan kanssa.

Tuore puoliso, Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhy tunnetaan jatkossa nimellä kuningatar Suthida, kertoo muun muassa brittilehti The Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Pariskunnan suhteesta on huhuttu aikaisemmin, mutta kuninkaallinen palatsi ei tätä ennen ollut vahvistanut huhuja. Siksi ilmoitus avioliitosta tuli yllätyksenä monelle thaimaalaiselle, toteaa uutissivusto Bloomberg. (siirryt toiseen palveluun)

Avioliitto solmittiin vain muutama päivä ennen kuin kuningas Rama X kruunataan viikonlopun seremoniassa. Rama X julistettiin kuninkaaksi isänsä kuningas Bhumibolin kuoltua lokakuussa 2016, mutta viralliset kruunajaiset järjestetään vasta nyt suruajan päätyttyä.

66-vuotias kuningas on ollut naimisissa kolmasti aikaisemmin. Hän erosi edellisestä vaimostaan vuonna 2014 ja heillä on 14-vuotias poika. Aiemmista avioliiitoistaan kuninkaalla on kuusi lasta, jotka ovat jo aikuisia.

Kenraali Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya työssään kuninkaan henkivartiokaartin komentajana 6. huhtikuuta. Rungroj Yongrit / EPA-EFE

Tuoreen kuningataren huhutaan olevan noin 40-vuotias. Hän työskenteli Thai Airwaysin lentoemäntänä ennen siirtymistään kuninkaalliseen henkivartiokaartiin. Heidän on kerrottu tavanneen lentomatkalla.

Pariskunta on oleskellut Thaimaan lisäksi paljon Saksassa, jossa kuningas omistaa palatsin Starnberginjärvellä Baijerissa.