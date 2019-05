”Jotkut ovat joutuneet vaihtamaan opiskelupaikkaa mielipiteidensä takia” – Keskustelu yliopistojen sananvapaudesta käy kiivaana Yhdysvalloissa

WashingtonNanci Hernandezia ottaa päähän. Hän opiskelee Amerikan katolisessa yliopistossa poliittisia tieteitä, ja katsoo joutuvansa Yhdysvaltain nykyistä poliittista tilannetta käsittelevällä kurssilla mielipiteenmuokkauksen kohteeksi.

Opettaja ja vierailevat puhujat ovat elämänkatsomukseltaan liberaaleja eivätkä Hernandezin mukaan tosiaankaan jätä kynttiläänsä vakan alle.

– He saavat asiat kuulostamaan siltä, että on suorastaan väärin olla republikaani. On väärin, että minulle jää kurssista edes sellainen mielikuva, Hernandez sanoo.

Hän perustelee väitettään muun muassa oppikirjan valinnalla. Kurssilla käsitellään pelkästään Mitä republikaanipuolueelle tapahtuu? -nimistä teosta.

Sananvapauden päivä 3.5 Kansainvälistä lehdistönvapauden päivää vietetään maailmanlaajuisesti 3. toukokuuta. YK:n yleiskokous otti juhlapäivän käyttöön vuonna 1993. Päivän teema on tänä vuonna "Media tukee demokratiaa. Journalismi ja vaalit disinformaation aikakaudella." Toimittajat ilman rajoja -järjestö tekee vuosittain maakohtaisen vertailun median vapaudesta. Vuonna 2019 Suomi listattiin journalismin suhteen maailman toiseksi vapaimmaksi maaksi, Yhdysvallat ylsi sijalle 48.

– Miksi emme lue myös Mitä tapahtui demokraateille? -kirjaa? Sellainenkin kyllä löytyisi, opiskelija ihmettelee.

Hernandez on 21-vuotias republikaani. Hän on ollut opiskelujensa ohella harjoittelijana Yhdysvaltain kongressissa ja tähtää sinne lakitöihin ensi vuonna häämöttävän valmistumisensa jälkeen.

Poliitikon ura ei häntä kiinnosta. Hän haluaisi Capitol-kukkulalle jonkun oikeistopoliitikon tai republikaanipuolueen toimiston työntekijäksi vastuualueenaan talouspolitiikka.

Kiinnostus politiikkaan on saanut hänet osallistumaan aktiivisesti myös Yhdysvaltain yliopistojen sananvapaudesta käytävään väittelyyn. Se on kärjistynyt viime kuukausien aikana.

Amerikan katolisella yliopistolla Washingtonissa riitti vilinää syksyllä 2015, kun paavi Franciscus vieraili kampuksella. ERIK S. LESSER / EPA

”Aina puolustuskannalla”

Hernandez on kotoisin länsirannikolta San Diegosta. Katolisen yliopiston idässä Washingtonissa hän valitsi pääosin oppiaineen ja oppilaitoksen sijainnin takia. Yliopisto on vain muutaman kilometrin päässä supervallan politiikan tärkeimmistä instituutioista, jotka ovat häntä lapsesta asti kiehtoneet.

Valintaan vaikutti myös katolisen yliopiston keskimääräistä konservatiivisempi ilmapiiri. Opettajista ja opiskelijoista osa on liberaaleja, mutta vanhoillisemmin ajattelevia hengenheimolaisiakin kampuksella on runsaasti.

Hernandez on ollut perustamassa sinne konservatiiviopiskelijoiden Turning Point USA (Käännekohta) -järjestön alaosastoa.

– On kiistaton tosiasia, että Yhdysvaltain yliopistoissa on vaikeampi olla konservatiivi kuin liberaali. Joudut aina olemaan kuulustelujen ja sanallisten hyökkäysten kohteena, joudut alati perustelemaan kantojasi, hän sanoo.

– Yliopistossamme on muutamia, jotka ovat jopa joutuneet vaihtamaan opiskelupaikkaansa mielipiteidensä takia. He ovat tulleet tänne pienemmistä – ja jotkut suuremmistakin – ylipistoista, koska he eivät ole tunteneet oloaan turvalliseksi edellisessä paikassa. Heitä on pilkattu ja sorrettu, Hernandez sanoo.

Taloudesta kiinnostunut Nanci Fernandez haaveilee työpaikasta Yhdysvaltain kongressissa. Nina Svahn / Yle

Trump päätti tehdä lopun

Tällaiset valitukset ovat kantautuneet Valkoiseen taloon saakka, ja presidentti Donald Trump on puuttunut asiaan. Trump allekirjoitti maaliskuussa presidentin määräyksen sananvapaudesta yliopistoissa.

Sen mukaan yliopistojen on tutkimukseen rahoittamiseen tarkoitetun valtionavun menettämisen uhalla taattava kaikille opettajille ja opiskelijoille sanan- ja mielipiteenvapaus.

On vielä epäselvää, miten presidentin määräystä toteutetaan käytännössä ja miten sen noudattamista seurataan. Suurimmat vaikutukset sillä on luultavasti julkisissa yliopistoissa.

Katolinen yliopisto on pääosin yksityinen, mutta sekin saa jonkin verran valtionapua. Kokonaan yksityiset yliopistot presidentin määräys velvoittaa huolehtimaan siitä, että niiden sananvapautta koskevia järjestyssääntöjä noudatetaan tarkasti ja puolueettomasti.

Valituksia puhetilaisuuksista ja opinto-ohjelmista

Nanci Hernandezin puheet liberaaleista opettajista ja heidän liian yksipuolisesta opetusohjelmastaan ovat tyypillisiä presidentillisen määräyksen taustalla olevista valituksista. Konservatiivikristityt ovat nyreissään siitä, ettei evoluutioteorian kritiikkiä oteta kaikissa yliopistoissa edes kuuleviin korviin.

Lisäksi konservatiiviopiskelijat valittavat, että heidän on liberaaleja vaikeampaa saada lupia tapahtumien ja puhetilaisuuksien järjestämiseksi.

Jotkut vasemmistolaiset ja liberaalit opiskelijat kokevat joutuvansa vastaavalla tavalla konservatiivien jyräämiksi. Valtaosa valittajista on kuitenkin oikeistolaisia ja konservatiiveja.

Presidentti Donald Trumpin allekirjoittama määräys uhkaa katkaista valtionavun yliopistoilta, jotka rajoittavat opiskelijoiden sanan- ja mielipiteenvapautta. Jim Lo Scalzo / EPA

Aborttia kannattava konservatiivi

Kiistelyn taustalla on Yhdysvaltain poliittinen kahtiajakautuminen, joka on kärjistynyt viime vuosina entisestään.

Hernandez pitää kehitystä huolestuttavana, mutta toisaalta hän sanoo uskovansa omaan sukupolveensa, joka vaikuttaa monessa suhteessa aiempia suvaitsevammalta.

Hän itse on tyypillinen konservatiivi siinä mielessä, että uskoo täysin vapaaseen markkinatalouteen. Toisaalta hän on epätyypillinen konservatiivi vaikkapa siksi, että kannattaa aborttioikeutta.

– Kaltaisiani sosiaalisesti vapaamielisiä konservatiiveja on ikäisteni joukossa huomattavan paljon. Siksi olen toiveikas sen suhteen, että ihmisten jyrkkä poliittinen erottelu loppuisi. Uskon, että tämä presidentin antama määräys sananvapaudesta on askel sitä kohti.

– On tärkeää, että jokainen uskaltaa tuoda julki mielipiteensä. Kunhan tekee sen sivistyneesti, Hernandez muistuttaa.

