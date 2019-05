Kyproksen sarjamurhaaja lopetti oikeusministerin uran – omatunto pakotti eroamaan

Kyproksen oikeusministeri Ionas Nicolaou on jättänyt eronpyyntönsä presidentti Nicolas Anastasiadesille. Julkinen mielipide on vaatinut voimakkaasti ministerin eroa sen jälkeen, kun maassa paljastui sarjamurhatapaus, johon liittyneitä katoamisia viranomaiset eivät tutkinnoissaan osanneet yhdistää.

Oikeusministerin mukaan erossa on kyse periaatteesta ja omastatunnosta. Hän ei kuitenkaan sano kantavansa vastuuta puutteellisesta poliisitutkinnasta murhatuksi osottautuneiden naisten katoamistapauksissa.

Viranomaisia on moitittu julkisuudessa siitä, että naisten katoamisia ei olisi tutkittu kunnolla, koska he olivat ulkomaalaistaustaisia. Poliisi on aloittanut toimistaan sisäisen tutkinnan.

Kyproksen tiettävästi ensimmäinen sarjamurhaaja on 35-vuotias armeijan kapteeni.

Sarjamurha alkoi paljastua huhtikuun puolivälissä, kun tulvivasta kuilusta löytyi 38-vuotiaan filippiiniläisen naisen ruumis. Tämän jälkeen on löytynyt lisää ruumiita ja viime viikolla kapteeni tunnusti murhanneensa viisi naista ja kaksi tyttöä.

Viimeksi sunnuntaina Kyproksessa löytyi sarjamurhaajan jäljiltä tekojärveen heitetty matkalaukku, jossa oli naisen ruumis.

