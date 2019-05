Et ole ainoa, joka haluaa nähdä Mona Lisan, Sagrada Famílian tai Rooman ihmeet – ennakoi, ja kiidät Euroopan turistirysissä jonon ohi

Kesälomamatkailijan ei kannata luottaa hyvään tuuriin ja spontaaneihin ratkaisuihin, mikäli mielii lomamatkallaan tunnetuimpiin matkakohteisiin. Vaikka suomalaiset ovat sitkeitä ilmaisen ämpärin jonottajia, ei kukaan halua viettää lomaansa seisomalla jonossa kesäkuumalla vain nähdäkseen kirkon, kaupungin komeimman näköalan tai monumentin.

Suosituimpiin kohteisiin voi joutua varaamaan pääsylippunsa jo parikin kuukautta etukäteen. Toukokuussa voi olla siis jo todella myöhässä!

Pariisin Eiffel-torni, Rooman Colosseum, Lontoon Big Ben ja Vatikaanivaltion Pietarinkirkko? Kohteet sykähdyttävät ulkokuoreltaankin, mutta sisään ei pääsekään hetken mielijohteesta. Pariisin kävijät tietävät, että Eiffel-tornin alla kiemurteleva jono on jo melkein kuin osa tornia.

Ylen Pariisin-kirjeenvaihtaja Annastiina Heikkilä kertoo vuosien Ranskassa asumisen kokemuksellaan, että varsinkin kesäsesonkina Eiffel-torniin kannattaa mennä jo aikaisin aamulla. Hän suosittelee, että tuntien jonottamisen voi välttää kärkkymällä paikalla jo ennen tornin aukeamista.

– Toisaalta torni on erityisen upea iltavalaistuksessa, eli myöhäinen ilta on toinen hyvä vaihtoehto.

Supersuositulle Louvren taidemuseolle Heikkilältä löytyy vaihtoehtokohde.

– Musée de l’Orangerie Tuileries'n puistossa. Se on hyvä ja vähemmän tunnettu vaihtoehto viereiselle Louvren taidemuseolle. Pyöreissä saleissa on ihana istua ja ihastella esimerkiksi Claude Monet'n suurtyötä eli valtavaa lummelampea.

Pariisin ikoninen Eiffel-torni on varmasti yksi kuvatuimpia kohteita Euroopan nähtävyyksistä. Jouni Koutonen / Yle

Pariisi on ajaton kaupunki ja sen klassikot, kuten Louvre ja Versailles'n palatsi vetävät puoleensa suurimmat massat vuodenajasta riippumatta. Notre Damen tulipalon vuoksi kuhina nimenomaan katedraalin ulkopuolella on varmasti vilkasta sisätilojen ollessa suljettuina yleisöltä.

Matkatoimisto Heta Oy:n yrittäjä Kirsi-Marja Salonen kertoo, että Euroopan kaupungeissa turistimassat ovat paikoittain jo liiankin suuria.

– Roomassa ei tietyillä kaduilla pääse edes kulkemaan ja nähtävyyksien ympäristöt ovat tupaten täynnä. Romanttiset kuvat Fontana di Trevin suihkulähteeltä pariskunnan heittäessä olan yli kolikkoa lähteeseen ovat todella kaukana todellisuudesta. Ihmismassojen ohi voi yrittää saada edes jonkinlaisen kuvan napattua.

Teimme koeostoja muutamiin kohteisiin nähdäksemme miten lippuja on saatavilla.

Museokamaa

Monen kuuluisan kirjailijan tai taiteilijan koti toimii nykyään museona. Maailman myydyimmän päiväkirjan, Anne Frankin päiväkirjan, tarinat heräävät eloon hänen entisen kotitalonsa huoneissa. Amsterdamissa sijaitseva rakennus on nykyään suosittu matkailukohde.

Museoon pääsee ennakkoon ostetulla lipulla kello 9–15.30 ennakkoon sovittuna aikana. Tämän jälkeen lipun voi ostaa paikan päältä, mutta ennakkolippujenkin kanssa täytyy varautua jonottamaan.

Osoite: Prinsengracht 263-267, 1016 GV Amsterdam, Alankomaat

Monet, Renoir, Matisse. Voiko Venäjän Pietarissa käydä ilman, että vierailisi Eremitaasissa? Keskiviikkona ja perjantaina museolla on pisimmät aukioloajat. Joka kuukauden ensimmäisenä torstaina sisäänpääsy on ilmainen, joten silloin voi varautua jonoihin. Myös opiskelijat ja lapset pääsevät sisälle ilmaiseksi.

Paikan etu on sen suuruus, sillä tupa ei heti täyty turistimassasta. Toki kaikkea on mahdotonta nähdä yhdellä vierailulla. Jos kiertäisi kaikki huoneet tulisi askelmittariin noin 24 kilometriä.

Eremitaasin verkkosivuilta lippua ostettaessa kannattaa huomioida, että englanninkielisellä sivulla lippu on aavistuksen kalliimpi kuin venäjänkielisellä sivulla, mutta edullisemmat liput ovat vain Venäjän kansalaisille.

Osoite: Palace Square, 2, Sankt-Peterburg, Venäjä, 190000

Egyptiläistä Nefertiti-kuningatarta esittävä rintakuva löytyy yllättäen Berliinin Neues Museumista eikä Egyptistä. 3 300 vuotta vanhaa rintakuvaa on sanottu maailman kauneimmaksi patsaaksi. Egyptiläiset toki haluaisivat kuningattaren takaisin kotiin, mutta saksalaiset pitävät tiukasti kiinni museonsa vetonaulasta.

Osoite: Bodestraße 1-3, 10178 Berlin, Saksa

Mona Lisan mystinen hymy kiinnostaa turisteja ja vain onnekkaimmat pääsevät kuvaamaan sitä lähietäisyydeltä. Jouni Koutonen / Yle

Euroopan taideaarteita

Maailman yksi tunnetuimmista taidegallerioista sijaitsee Italian Firenzessä, Uffizin palatsissa. Taidenälkäiset turistit jonottavat Uffizin taidegalleriaannähdäkseen Sandro Botticellin, Leonardo da Vincin ja Michelangelon siveltimenvetoja. Taidegalleriaan voi ostaa lipun, joka oikeuttaa sisäänpääsyn erikoissisäänkäynnin kautta. Erikoislipun ostaneilla on oma sisäänmenoaikansa.

– Pääsiäisenä Uffiziin oli aivan järkyttävät jonot lippuluukulle, mutta ennakkoon netistä lipun ostaneiden jono oli siedettävä, kertoo paikanpäällä käynyt Kirsi-Marja Salonen.

Osoite: Piazzale degli Uffizi, 6, 50122 Firenze, Italia

Santa Maria delle Grazien kirkon ruokasalissa Italian Milanossa on nautittu viimeistä ehtoollista jo vuodesta 1498. Leonardo da Vincin ehtoolliselle kutsu ei tule kuin Manulle illallinen, vaan pahimmillaan pääsylipun joutuu varaamaan jo kolme kuukautta etukäteen ennen vierailua.

Toukokuun alkupuolella tehty koeosto lipuille osoittaa, että kesä-heinäkuussa lippuja on hajapäiville, elokuussa vielä useammalle päivälle.

Osoite: Piazza di Santa Maria delle Grazie, 20123 Milano, Italia

Legopalikoistaan tunnetulla Tanskalla on tarjota myös kovan luokan taidetta. Louisiana Museum for Moderne Kunst on tanskalainen modernin taiteen museo Humlebækissä ja nähtävillä on muun muassa Pablo Picasson ja Andy Warholin taideteoksia.

Kohde on lapsiystävällinen, sillä siellä on lapsille oma siipi. Bonuksena taiteellisille nähtävyyksille myös upea näkymä lahden yli kohti Ruotsia.

Sähköpostikyselyyn lipputilanteesta museolta vastattiin, että vilkkaimmat museopäivät ovat yleensä lauantai ja sunnuntai.

– Arki-illat ja iltapäivät ovat yleensä väljempiä. Lippuostoksen voi jättää paikan päälle, mutta lippukassajonoa välttääkseen voi lipun tilata ennakkoon älypuhelimeen, vastasi museon työntekijä Rikke Næsted.

Osoite: Gl Strandvej 13, 3050 Humlebæk, Tanska

Tarunhohtoinen Alhambran palatsi

Espanja on muutakin kuin kastanjettien kopsetta. Maan tunnetuimpia nähtävyyksiä on tarunhohtoinen Alhambran palatsi. Se on yksi Unescon maailmanperintökohteista.

Koeosto toukokuun alussa kahden aikuisen pääsylipulle (siirryt toiseen palveluun) yllätti, sillä seuraavat vapaat ajat olivat vasta kesäkuun puolenvälin jälkeen. Toki kannattaa seurata lippukauppaa myös muilta sivustoilta. Ainakin koesivun lippukauppa hoituu siten, että nettivaraus vaihdetaan varsinaisiin pääsylippuihin paikan päällä Granadassa. Jos haluaa välttää Alhambran lipputoimiston jonot, kannattaa liput lunastaa kaupungin muista lippuautomaateista.

Tarjolla olisi sitä kuuluisaa ei oota, kun yrittää alkukesälle lippuja Alhambran palatsiin. Yle

Kirkot keskellä kylää

Vatikaanivaltion Pietarinkirkko ja Sikstuksen kappeli vaativat usein tuntien jonottamisen. Ennakkolipulla luvataan muutama tunti vähemmän jonotusta.

Palaneen Notre Damen sijaan voisi suositella vierailua läheisessä kappelissa. Goottilaistyylinen kappeli Sainte-Chapelleon vähemmän tunnettu, mutta suosittu turistikohde. 1240-luvulla kuninkaalliseksi kappeliksi rakennetun Sainte-Chapellen suurin houkutin ovat sen upeat lasimaalaukset.

Kappelin osalta saa varautua jonottamiseen, mutta ostamalla yhdistelmälipun Sainte-Chapelleen ja läheiseen Conciergerien vankilaan pääset kappeliin jonon ohi.

Espanjan Barcelonan varmasti tunnetuin nähtävyys on basilika Sagrada Familia. Jonottamista karsastavat tyytyvät seuraamaan upeaa kirkkorakennusta ulkoa. Sisätiloihin kannattaneekin mennä vasta 2026, jolloin 130 vuotta seisoneiden rakennustöiden povataan valmistuvan.

Sainte-Chapellen kappeli Pariisissa. Jouni Koutonen / Yle

Elämyksiä

Harry Potter -fanitus ei ota loppuakseen ja siksi Harry Potter & Warner Bros. - studiokierroksellekin kannattaa ehdottomasti varata liput etukäteen. Esimerkkivarauksena kokeilimme lippuja suosituimmille lomakuukausille ja kaikille toukokuusta elokuuhun oli vielä lippuja saatavilla.

Osoite: 258 Vauxhall Bridge Road, Lontoo

Harry Potter -faneille vinkkinä, että myös Portugalin Portossa pääsee Potterin maailmaan käsiksi.

Maailman kauneimmaksi kirjakaupaksi sanottu Livraria Lello Portossa Portugalissa vetää puoleensa erityisesti Harry Potter -faneja. Sen uskotaan inspiroineen Potter-sarjan kirjoittajaa J.K. Rowlingia, joka asui muutamia vuosia ennen hittikirjojensa ilmestymistä portugalilaisessa satamakaupungissa.

Tylypahkan oppilaiden kurssikirjaostokset hoidettiin Säilä & Imupaperi- kirjakaupassa. Livraria Lellon uskotaan antaneen kipinän kirjassa mainitulle kirjakaupalle.

Kaupan ovet käyvät tiheään, mutta ei suinkaan aina lukutoukkien ansiosta. Potter-fanit käyvät usein vain filmaamassa paikkaa ja siksi vuodesta 2015 asiakkailta on peritty pääsymaksu. Pääsylipun hinnan saa takaisin kirjaostoksesta. Lippu on hankittava ennen liikkeeseen astumista verkon kautta tai läheisestä lippukojusta.

Livraria Lelloon ei kannata lähteä kiireellä, sillä ennen ensimmäisenkään niteen näkemistä joutuu todennäköisesti jonottamaan.

Osoite: R. das Carmelitas 144, 4050-161 Porto, Portugali

Berliinin valtiopäivärakennuksen kupoli, Die Kuppel, tarjoaa näkymät Berliinin ylle. Jouni Koutonen / Yle

Berliinissä vieraillessa ilmaista iloa tarjoaa valtiopäivärakennus, jonka katolla sijaitseva kupoli, Die Kuppel, tarjoaa upeat näkymät muun muassa Brandenburgin portille ja keskuspuistoon, Tiergarteniin. Kupoliin ei ole sisäänpääsymaksua, mutta sinne on hankittava etukäteen kutsu parlamentista (siirryt toiseen palveluun).

Madridin päärautatieasema Atochaon kuin astuisi viidakkoon. Rautatieasemaa koristavat lukuisat troopiset puut ja pensaat. Aseman entiset asukkaat, noin hylättyä 300 kilpikonnaa, on tiettävästi viime vuonna siirretty muualle.

Huomioitavia asioita

Vaihtoehdot:

Italian Venetsiassa vierailevat saattavat haaveilla romanttisesta gondoliajelusta. Huomattavasti edullisempi vaihtoehto on paikallisten käyttämä traghetto. Kyyti on pikainen Grand Canalin ylitys, mutta huomattavasti edullisempi noin 80 euron gondoliajeluun verrattuna: turisteilta kaksi euroa, paikallisilta 70 senttiä. Vähän pidemmälle ajelulle, edelleen gondolia edullisemmin, voi mennä esimerkiksi vaporetolla, eli paikallisella vesibussilla.

Pariisi tallentuu vielä paremmin filmille kantakaupungin ainoan pilvenpiirtäjän, Tour Montparnassen (siirryt toiseen palveluun) huipulta, sillä sieltä Pariisi-kuviin tallentuu myös ikoninen Eiffel. Komeita kuvia rakkauden kaupungista voi napsia myös Le Printemps-tavaratalon kattorerassilta. Viimeisin tieto on, että pääsy kattoterassille olisi maksuton.

Yhdistelmäliput:

Suuremmissa kaupungeissa muutamiin suosituimpiin nähtävyyksiin voi ostaa yhdistelmäliput. Tällaisella lipulla voi välttää jonottamisen lippukassalle ja säästää jopa 40 prosenttia lippujen hinnasta. Esimerkkinä yhdistelmä Madame Tussaudin vahakabinetti ja Coca-Cola London Eye-maailmanpyörä.

Lippukassajonot ohittavan lipun lunastaneen on oltava paikalla sovittuna aikana ja näistä sisäänmenoajoista ollaan yleensä todella tarkkoja.

Venetsia on suosittu matkakohde ympäri vuoden. Paula Collin / Yle

Patsaat eivät pyydä pääsylippua

Pissaavaa poikaa esittävä patsas Belgian Brysselissä jaksaa kiinnostaa yhä. Manneken Pis-patsasta vähemmän tunnettu on Jeanneke Pis. Idea on sama, mutta patsaassa pissailee tyttö. Vähemmän tunnetun Jeanneken ympärillä on vähemmän turistien kuhinaa.

Osoite: Impasse de la Fidélité 10-12, 1000 Bruxelles, Belgia

Edvard Eriksenin veistämä Pieni merenneito -veistos Tanskan Kööpenhaminassa on todellakin pieni. Varaudu siihen, että et ole merenneidon kanssa yksin.

Svend Wiig Hansenin Man Meets the Sea onkin sitten täysi vastakohta pikkuruiselle merenneidolle. Tanskan Esbjergissä sijaitseva neljän hahmon veistos näkyy 10 kilometrin päähän ja mittaa miestä kohden on yhdeksän metriä.