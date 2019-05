SDP:n Tytti Tuppurainen: al-Taeen anteeksipyyntö riittää

Kansanedustaja Tytti Tuppuraisen (sd.) mukaan kansanedustaja Hussein al-Taeen (sd.) anteeksipyyntö eduskuntaryhmälle riittää eikä hänelle ole luvassa muita seuraamuksia eduskuntaryhmän puolelta.

Al-Taee on joutunut viime päivinä kohun keskelle vanhojen, herjaavien Facebook-kirjoitustensa takia. Kirjoituksissaan hän solvasi muun muassa sunnimuslimeja, homoja, somaleja ja juutalaisia.

– Tässä vaiheessa (anteeksipyyntö) riittää. Jos tilanteeseen tulee uutta tietoa, niin sitten asia pitää käsitellä uudestaan, Tuppurainen sanoi eduskunnassa ennen SDP:n eduskuntaryhmän kokousta.

– On tärkeää niin pyytää anteeksi kuin voida antaa anteeksi. Nyt me annamme hänelle anteeksi ja hänellä on mahdollisuus osoittaa toiminnan muutos.

SDP kertoi torstaina, että al-Taee on jäänyt sairauslomalle. Puolueen mukaan hän on ollut tiistaista asti sairaalahoidossa.

– Täytyy toivoa hänelle nyt jaksamista ja hyvää vointia. Tietysti tällainen sairastuminen on aina tragedia. Ilmeisesti tämä on vakava tämä tilanne, olen pahoillani hänen puolestaan, Tuppurainen sanoi.

Tuppuraisen mukaan al-Taeen tapaus on vakava myös sisällöllisesti.

– Olen henkilökohtaisesti hyvin pettynyt siitä, että hän ei kyennyt aiemmassa ryhmälle antamassaan selvityksessä olemaan rehellinen. Tämä on valitettava tilanne, johon puolue, sosiaalidemokraattiset naiset ja myös allekirjoittanut ovat joutuneet sen vuoksi, että hän ei ole kyennyt asioista rehellisesti kertomaan, Tuppurainen sanoi.

