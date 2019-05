Tuomiokapituli piispa Teemu Laajasalon sakkorangaistuksesta: "Negatiivinen julkisuus on ollut omiaan vahingoittamaan kirkon julkisuuskuvaa"

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on pohtinut tänään kokouksessaan piispa Teemu Laajasalon käräjäoikeudelta saamaa sakkorangaistusta. Tuomiokapituli käsitteli asian Laajasalon pyynnöstä.

Tuomiokapitulin mukaan tuottamuksellinen kirjanpitorikos ei liity papin viran eikä pappisviran hoitamiseen.

Kapituli perustelee päätöstään sillä, että teko on tapahtunut ennen piispan viran vastaanottamista, eikä siten liity myöskään piispan viran hoitoon. Sen vuoksi tuomiota ei pidetä esteenä pappisviran tai piispan viran hoitamiselle.

Tuomiokapituli pitää kuitenkin Laajasalon yritystoimintaan liittyviä menettelyjä moitittavina. Tuomiokapituli toteaa, että piispaan liittyvä negatiivinen julkisuus on ollut omiaan vahingoittamaan kirkon julkisuuskuvaa ja uskottavuutta. Piispa on yhteiskunnallisesti merkittävä henkilö, joten virassa on syytä kiinnittää huomiota eettisyyteen ja esikuvallisuuteen.

Tuomiokapituli pitää hyvänä sitä, että Laajaslo on tunnustanut virheensä ja pahoitellut sitä julkisesti.

Kapituli toteaa, että Laajasalon asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

