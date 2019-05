Herätys: Asuntokaupassa kohtalon kesä, eurovaalitentissä keskusta, tänään vietetään sananvapauden päivää, sää on koleaa

Miltä näyttää kesän asuntokauppa?

Sitä on selvitellyt Hypo, joka julkaisi asuntomarkkinakatsauksensa tänään perjantaina. Uusia asuntoja valmistuu eniten 27 vuoteen. Samalla vanhojen asuntojen kauppa tökkii nousukaudesta huolimatta.

Tänään vietetään sananvapauden teemapäivää – Suomessa sananvapautta kaventavat häirintä ja vihapuhe

Sananvapauden tila on vaihdellut suuresti Suomen itsenäisyyden aikana. Tampereen yliopiston julkisoikeuden yliopistonlehtori Riku Neuvonen on kirjoittanut kirjan suomalaisen sananvapauden historiasta. Tämän päivän ongelmina hän näkee häirinnän ja tuomioistuinten häilyvän linjan sananvapaustapauksissa eri puolella Suomea. Kaikkiaan Suomi on yksi sananvapauden mallimaista.

Helsingin Sanomien valomainos, jossa lukee englanniksi "Herra presidentti, tervetuloa vapaan lehdistön maahan" Musiikkitalon seinässä Helsingissä 14. heinäkuuta 2018. Heini Kettunen / Alamy Stock / AOP

Tänään eurovaalitentissä keskusta

Ylen eurovaalitentissä selvitetään tänään keskustan kantoja Euroopan unioniin. Pirjo Auvisen tentattava Radio 1:ssä ja Ylen aamu-tv:ssä on puheenjohtaja Juha Sipilä. Keskustan suhde Euroopan unioniin on ollut tasapainoilua puolueen euroskeptisen siiven ja unioniin suopeasti suhtautuvien välillä.

Yle Uutisgrafiikka

Yhdysvalloissa konservatiiviset opiskelijat kokevat, että heitä sorretaan

Nanci Hernandez opiskelee Washingtonissa katolisessa yliopistossa. Hän katsoo, että liberaalit opettajat ja opiskelijat rummuttavat elämänkatsomustaan ja konservatiiviset joutuvat alati perustelemaan kantojaan. Presidentti Donald Trump allekirjoitti maaliskuussa asetuksen, joka valtionavun menettämisen uhalla vaatii yliopistoja takaamaan kaikille sanan- ja mielipiteenvapauden.

Opiskelija Nanci Fernandez on huolissaan sananvapaudesta yhdysvaltalaisissa yliopistoissa. Nina Svanh / Yle

Sää on koleaa – luntakin pyryttää

Matalapaine pitää sään koleana ja monin paikoin sateisena. Pohjoistuuli on puuskaista. Matalapaine liikkuu tänään koilliseen. Etenkin maan keskiosassa, Kainuussa ja Koillismaalla lunta tai räntää voi tulla sakeasti. Etelässä ja lounaassa on poutaa, samoin kuin Lapissa.

Yle

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.