”Suomalaisuuden termiä olisi jo aika laajentaa" – Susani Mahadura ja Yagmur Özberkan eivät lokeroi ihmisiä syntyperän mukaan

Mitä on suomalaisuus? Toimittajat Yagmur Özberkan ja Susani Mahadura pohtivat teemaa.

Yle Teemalla ja Yle Arenassa nähdään 25.-26.5. suurdokumentti 24 tuntia Euroopassa. Vuorokauden mittaisessa dokumentissa seurataan aamukuudesta aamukuuteen yli 60 nuoren ja nuoren aikuisen elämää eri puolella Eurooppaa.

Toimittajat Susani Mahadura ja Yagmur Özberkan ovat dokumentin selostajina ja katsojan kanssakulkijoina kesäisessä yössä.

Dokumentin tarinoita katsellessa, he ovat pohtineet paljon eri kansallisuuksien identiteettejä, ja miten niitä rakennetaan mediassa tarinoiden avulla.

– Kiinnostavaa on se, mitkä tarinat nostetaan esiin ja miten ne esitetään. Yhtä kiinnostavaa on myös se, mitkä tarinat eivät päädy katsojien eteen, Mahadura sanoo.

Özbergan kertoo, että etenkin musliminaisten tarinat jäävät usein kertomatta.

– Lisäksi maahanmuuttajien ja rodullisten nuorten edustus mediassa on yleensäkin vajavaista. Muslimit tai uskovaiset esitetään usein vain tietyllä tavalla ja se on ongelmallista, jatkaa Özberkan.

Miten suomalaisuus määritellään?

Dokumentin selostusosuuksia tehdessään Mahadura ja Özbergan ovat pohtineet paljon myös suomalaisuutta.

Susani Mahadura on syntynyt Savossa mutta sukujuuria on isän puolelta myös Sri Lankassa. Yagmur Özberkan on tullut Suomeen Turkista viisivuotiaana.

Naiset toivovat, että suomalaisuuden kirjon alle kuuluvia termejä voisi jo vähitellen laajentaa.

– Esimerkiksi pikkuveljeni on paperilla toisen polven maahanmuuttaja, mutta se on minulle jo ajatuksenakin absurdi. Hän on syntynyt ja kasvanut Suomessa, Mahadura antaa esimerkin.

– Suomalaisuuden voi jakaa niin moneen näkökulmaan. Ei ole yhtä mallia. Voidaan puhua alueista, eri kaupungeista tai syntymäpaikoista. Meillä kaikilla täällä on kuitenkin erilainen tarina ja tausta, mutta suomalaisuuteen mahtuu kaikenlaista.

Vähemmistöjen ääni kuuluviin

Naisten oma tausta on yksi syy siihen, että he haluavat ravistella yhteiskunnan rakenteita ja tabuja.

Omassa radio-ohjelmassaan toimittajat käsittelevät paljon vähemmistön asioita, ja kuluneen kevään aikana aiheena on ollut muun muassa vammaisten seksuaalioikeudet ja saamelaisyhteisön sateenkaari-ihmiset.

Puoli seitsemän -ohjelmassa vieraillutta kaksikkoa on kiitelty aiheissaan rohkeudesta, mutta Özberkan ohjaa kiitoksen eteenpäin.

– Vieraat ovat rohkeita, emme me.

Katso Susani Mahaduran ja Yagmur Özbergan koko haastattelu Yle Areenasta.

Mahadura&Özberkan Yle Puheella torstaisin klo 13-14

24 tuntia Euroopassa Yle Teema ja Yle Areena 25.5.-26.5.