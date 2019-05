Harvinaisen kylmä yö toi hiukan lunta jopa etelään – Tältä näyttää luminen Suomi 3. toukokuuta

Perjantain vastainen yö on ollut monin paikoin harvinainen lumisateiden ja kylmyyden takia.

– Sanoisin, että kun täällä etelässä tuli muutamia hitusia lunta Uudellamaalle, niin se on aika harvinaista. Sen toistuvuus on harvemmin kuin kerran kymmenessä vuodessa, kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Petteri Pyykkö.

Pyykön mukaan idässä ja Lapissa viime yön kaltaiset lumisateet eivät ole harvinaisia.

Orilammen lomakeskuksessa Mäntyharjun Voikoskella Vuohijärvessä lämmin leirisää muuttui jäätäväksi. Yle

– Ei kuitenkaan mikään jokavuotinen ilmiö, mutta ei kovin harvinaistakaan, varsinkaan Lapissa, Pyykkö jatkaa.

Aamun mittausten mukaan eniten lunta on satanut Kainuun pohjoisosissa Puolangan Paljakassa. Siellä lumipeite on syventynyt 24 tunnin aikana noin 13 senttimetriä. Toiseksi eniten lunta on satanut Pohjois-Karjalassa Juuassa, noin kahdeksan senttimetriä.

Lumisade ja kylmyys näkyi myös liikenteessä, kun pelti rytisi monin paikoin Itä-Suomessa. Vakavilta onnettomuuksilta on kuitenkin vältytty. Poliisin mukaan moni osasi ennakoida olosuhteet hyvin, osa saattoi jopa vaihtaa talvirenkaat takaisin alle.

– Ihmiset näyttävät ottaneen erittäin huonon ajokelin huomioon. Joko on jätetty auto kotiin ja valittu julkinen liikenne tai vaihdettu talvirenkaat alle. Tai sitten ajettu varovasti, sekin on hyvä vaihtoehto, kertoo komisario Sami Joutjärvi Itä-Suomen poliisista.

Länsi-Suomessa lunta ei ole tullut yhtään.

Enonkosken viime viikkoinen "melkein kesä" vaihtui lähes 20 asteen lämpötilasta pakkaseksi yhdessä yössä. Kati Pauliina Rantala / Yle

Meteorologi Pyykkö arvioi, että Kainuuseen ja Pohjois-Karjalaan voi vielä kuluvan päivän ja tulevan yön aikana sataa lisää lunta noin kymmenen senttimetriä.

– Rintama siirtyy sitten luoteeseen ja esimerkiksi Oulun seudulle on illaksi odotettavissa tosi huonoa ajokeliä, Pyykkö varoittaa ja kehottaa olemaan tosi varovainen liikenteessä.

Aivan etelässä lumisateita enää ei näillä näkymin tule enää.

– Tänään voi vielä päivällä jotain sataa ja hyvin pieni mahdollisuus on, että lauantain ja sunnuntain välisenä yönä jotain tulisi.

Oulun seudulla paljas maa sai valkoisen vaipan yön aikana. Anna Leppävuori / Yle

Harvinaisen alhaisia ylimpiä päivälämpötiloja luvassa

Lumisateiden lisäksi yö oli kylmä ja päivästä voi paikoin tulla jopa harvinaisen tai poikkeuksellisen kylmä.

Esimerkiksi Helsinkiin on ennustettu tälle päivälle poikkeuksellisen alhaisia lukemia.

– Kylmin ylimmän lämpötilan ennuste on Kaisaniemessä noin neljä astetta. Tänään saatetaan ehkä jopa rikkoa se. Se on aika poikkeuksellista.

Ennätysalhainen lukema mitattiin 1. toukokuuta vuonna 1981, jolloin lämpötila jäi Kaisaniemessä 3,1 asteeseen.

– Sitä tuskin rikotaan, mutta alle neljään asteeseen saatetaan jäädä, jos huonosti käy.

Myös Pohjois-Suomen ylimmät päivälämpötilat ovat jäämässä alhaisiksi. Aamulla ja aamupäivällä Lapissa oli pakkasta monin paikoin kahdesta viiteen astetta.

Jos päivälämämpötila jäisi noihin lukemiin, olisi se sitten poikkeuksellista.

– Esimerkiksi Sodankylän Tähtelässä on nyt pakkasta 2,3 astetta. Siellä poikkeuksellisen raja on 1,7 pakkasastetta, Ilmatieteen laitoksen meteorologi Petteri Pyykkö toteaa.

