Vasemmistoliiton Andersson kokoomuksen ryhmäjohtajan hallituslinjauksista: Näyttää pullistelulta

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson pitää kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kalle Jokisen puheita ennenaikaisena pullisteluna.

Jokinen twiittasi torstai-iltana, ettei hän näe edellytyksiä kokoomuksen ja vasemmistoliiton hallituskumppanuudelle.

En näe edellytyksiä Kokoomuksen ja Vasemmistoliiton hallitusyhteistyölle. Käsitys isänmaan asioiden vastuullisesta hoitamisesta täysin erilainen.#hallitustunnustelut — Kalle Jokinen (@JokinenKalle) 2. toukokuuta 2019

– Se on aika raju kategorinen linjaus kokoomukselta hallitustunnusteluiden tässä vaiheessa. Antti Rinne ei ole vielä ilmoittanut, ketä hän on kutsumassa neuvottelemaan. Olen myös sanonut, että pidän hallitusyhteistyötä epätodennäköisenä, koska meillä olisi paljon yhteensovitettavaa neuvottelupöydässä.

Vasemmistoliitto pitää silti ovea yhteistyölle avoimena, koska he haluavat demareiden johtamaan hallitukseen edistämään puolueelle tärkeitä asioita.

– Vain tätä kautta olisi mahdollista tehdä ne tulevaisuupanostukset, joista puhuimme vaaleissa: torjua eriarvoisuutta ja nostaa ilmastopolitiikan kunnianhimoa.

Selkeä linjaero, mitä on asioiden "vastuullinen" hoito

Kalle Jokisen mukaan puolueiden käsitys isänmaan asioiden vastuullisesta hoitamisesta on myös täysin erilainen.

– Olemme Jokisen kanssa eri mieltä siitä, mitä isänmaa asioiden vastuullinen hoito tarkoittaa.

Andersson toteaa, että on totta, että heidän talouspoliittiset näkemyksensä ovat kaukana toisistaan. Hän muistuttaa, että viime vaalikaudella kokoomuslaisen valtiovarainministerin johdolla tehtiin talouspolitiikkaa, jolla leikattiin kaikkein pienituloisempien sosiaaliturvaa samalla, kun tehtiin 1,5 miljardin euron veronkevennykset niille, jotka jo pärjäävät.

– Kyllä meillä on ihan selkeä linjaristiriita ja näkemysero tästä.

– On myös mielenkiintoista, että Petteri Orpo (kok.) on jo linjannut, että kokoomuksen talouslinja on ehdoton. Eihän tämä kovin suurta neuvotteluhalukkuutta osoita, jos he ilmoittavat, että heidän talouspolitiikkansa on ainoa vaihtoehto.

Kyse onkin hallituspelistä, jolla annetaan ymmärtää, ettei puolue tingi tavoitteistaan, vaikka kaikki hallitukseen mielivät joutuvat käytännössä tekemään myönnytyksiä.

– Kyllä se pullistelulta näyttää minun mielestäni.

Vaikea löytää yhteistä linjaa keinoista

Ryhmäkokoukseen matkalla ollut Kalle Jokinen pitäytyi näkemyksessään, eikä halunnut ottaa kantaa Anderssonin pullisteluväitteisiin.

– Kokoomuksen ja vasemmistoliiton näkemykset Suomen tulevaisuuden rakentamisesta näyttävät olevan aika lailla erilaiset, varsinkin ne keinot. On vaikea löytää yhteisymmärrystä.

Vasemmistoliitto onkin houkutellut keskustaan mukaan hallitukseen. Paikka oppositiossa ei pelota kokoomusta, Jokinen väittää.

– Mikään ei pelota tässä vaiheessa hallitusneuvotteluja. Nyt pitää hakea ratkaisuja ja katsoa Suomen kannalta parasta mahdollista kokoonpanoa. Kokoomus on valmis haliitusvastuuseen, koska se on paikka, missä vaikutetaan.

– Mutta ei tietysti millä hyvänsä ehdoilla, hän lisää.

Kahdenväliset keskustelut alkavat sunnuntaina

Hallitustunnustelija Antti Rinne (sd.) neuvottelee puolueiden kanssa vielä kahden kesken heidän vastauksistaan ennen päätöstä, mitkä puolueet jatkavat varsinaisiin hallitusneuvotteluihin ensi viikolla.

Sunnuntaina Rinne keskustelee perussuomalaisten, keskustan ja kristillisten johdon kanssa. Maanantaina ovat vuorossa vasemmistoliitto, kokoomus, vihreät ja RKP.

*Uutista päivitetään

