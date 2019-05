”Euroviisujen boikotointi syventää kuilua Israelin ja muun maailman välillä’” – Alaston naishahmo Shoshke haluaa yhdistää kansat Israelissa

– Shoshke, teet mahtavaa työtä!

Miehen huuto ohi ajavasta autosta Tel Avivin vilkkaalla Rotschild-kadulla kääntää kulkijoiden katseet kohti alastonta, suurikokoista naista kirkkaanpunaisissa korkokengissään.

– Shoshke, me rakastamme sinua, nuori nainen hihkaisee ja juoksee kadun yli Shoshken luo.

Asioihin voi vaikuttaa

Päät kääntyvät tiuhaan. Moni tuntee Shoshken, ja vielä useampi haluaa hänen kanssaan yhteiskuvaan.

– Shoshke yhdistää ihmisiä, näen sen päivittäin. Olemme kaikki samanlaisia, juutalaiset, kristityt ja muslimit, Shoshke sanoo.

Tämän vuoden Euroviisujen slogan on Dare to dream – uskalla unelmoida. Israelilaistaiteilija Ze’ev Engelmayer uskoo parempaan huomiseen Israelissa. Ze’ev Engelmayer

Oikeasti vaaleanpunaisen Shoshke-puvun sisällä on mies, kotimaassaan tunnettu israelilainen taiteilija Ze’ev Engelmayer, 57.

– Meillä Israelissa on paljon rasismia ja vihaa. Olisi helppo ajatella, että mitään ei ole tehtävissä, mutta kuluneen vuoden aikana olen oppinut että asioita voi muuttaa, hän sanoo.

Ze’ev loi sarjakuvahahmon nimeltä Shoshke jo vuosia sitten. Pari vuotta sitten hän muuttui itse Shoshkeksi. Vuosi sitten Shoshkesta tuli aktivisti, joka taistelee rasismia vastaan rakkauden keinoin.

Poliisit ja viikatemies

Siinä välissä on tapahtunut paljon – milloin paikalle ovat tulleet poliisit, milloin itse viikatemies on käynyt lähellä.

Palataan pari vuotta taaksepäin.

Shoshken tavaramerkki ovat sanaleikit: tässä piirroksessa nimi Luvattu maa vääntyy maaksi, joka on syvältä takamuksesta. Ze’ev Engelmayer

Kun Ze’ev Engelmeyer sai kutsun pitämään näyttelyn Tel Avivin Beit ha Ir –museoon, hän näki tilaisuutensa tulleen.

Hän teettäisi sarjakuvahahmonsa Shoshken näköispuvun ja pukeutuisi siihen itse. Vain tämän yhden kerran, hän ajatteli.

– Olin kadehtinut hahmoa jo useamman vuoden. Shoshke on vapaa ja tekee mitä itse haluaa, Ze’ev muistelee lämpöä äänessään.

Kuumat paikat näyttelyssä

Näyttelyssä tuli kirjaimellisesti kuumat paikat.

Taiteilija keksi, että Shoshke ilmestyy avajaisvieraille jättikokoisesta simpukasta. Hänet peiteltiin huolella sen sisään, ettei yllätys paljastuisi.

Kukaan ei tullut ajatelleeksi, että puku, peitot ja aurinko tekisivät simpukasta uunin. Shoshke ymmärsi sen vasta, kun oli jo liian myöhäistä.

– Luulin kuolevani. Hengitykseni oli kuin tulta ja ajattelin vain, että tulen pilaaman tapahtuman. Paikalla oli 2000 ihmistä, ja simpukasta löytyisi kuollut artisti. Aloin huutaa apua, Ze’ev kertoo.

Kukaan ei kuullut – juhlan kunniaksi oli järjestetty myös ilotulitus.

Shoshke oli simpukan sisällä 25 minuuttia.

– Kun pääsin ulos olin täysin tokkurassa ja unohdin kaiken, mitä minun piti sanoa ja tehdä. Olin vain onnellinen, että olin elossa.

Shoshke heräsi eloon simpukasta taidenäyttelyn avajaisissa Tel Avivissa. Din Aharoni

Ystävät pelastivat Shoshken virkistäytymään paikallisbaariin.

– Silloin sain ensimmäisen kerran tuntea, mitä on olla Shoshke. Taiteilijana teen työtä yksin ja hiljaisuudessa, eikä kukaan kiinnitä minuun huomiota. Nyt kaikki halusivat puhua kanssani, kysyä kysymyksiä, ottaa valokuvia, koskea minua. Se oli ihmeellistä.

Kotimatkalla hän sai ihan uuden kokemuksen naisena olemisesta, kun paikallinen miesjoukko alkoi nimitellä, töniä ja kähmiä Shoshkea. Tilanne oli pelottava, mutta Shoshke pääsi pakoon.

Eikä se jäänyt siihen.

Ranskassa rabbiinina

Näyttelystä poiki tarjous matkustaa Ranskaan vihkimään israelilais-ranskalainen hääpari muina “rabbiineina”. Palkinnoksi Shoshke, tai oikeastaan Ze’ev, hänen vaimonsa Gila sekä perheen tyttäret Tamar ja Rotem saivat käyttöönsä asunnon Pariisissa kolmeksi viikoksi.

Ranskalaispari Rishary ja Tom pyysivät Shoshken esittämään rabbia häihinsä Pariisiin. Gilat Parag

Omaksikin yllätyksekseen Ze’ev viihtyi Shoshkena koko matkan ajan.

– Yhtäkkiä näin maailman eri tavalla. Ensin ymmärsin, etten Shoshkena pelkää korkeita paikkoja, joita Ze’evinä pelkään.

– Hyppäsin suihkulähteeseen ja kerroin paikalle tulleille poliiseille, että olen taiteilija. Poliisit nauroivat ja ottivat kuvia – avainsana on taide, nyt olen kokenut sen monessa paikassa, Ze'ev kertoo.

– Champs Élysées’llä tapasin ryhmän iranilaisia naisia hijabeissaan. Iran ja Israel ovat arkkivihollisia, mutta me nauroimme ja otimme valokuvia yhdessä. Shoshke sulattaa rajat ihmisten välillä.

Oivallus johti seuraavaan.

Rakenteet on rikottava

Nyt, muutamaa vuotta myöhemmin, Ze’ev puhuu rakkaudestaan kysymysmerkkeihin.

– Meidän on rikottava vallitsevat rakenteet. Ensimmäinen askel on kysymysten asettaminen. Ok, olen mies, juutalainen ja israelilainen – mutta pitääkö minun käyttäytyä tietyllä tapaa koko ikäni?

– En tarvitse kaikkia identiteettejä, jotka olen saanut syntyessäni. Kun ajattelee näin, asiat voi nähdä uudella tavalla ja saada yhteyden asioihin, joihin sitä ei ennen ole saanut, hän havainnollistaa.

Tämä juliste sai Shoshken suunniltaan: oikeistopuolue julisti sanomaa Me tai he - juutalaiset tai arabit. Gila Engelmayer

Vaikka Ze’ev kokee olevansa erilainen, varautuneempi ja varovaisempi kuin luomansa Shoshke, kaksikkoa yhdistää huoli Israelista ja israelilaisesta demokratiasta.

Molemmat ovat sitä mieltä, että maan pitkäaikainen pääministeri, korruptioskandaaleissa marinoitunut oikeistolainen Benjamin Netanjahu on vienyt maata ja asenteita ehdottomampaan suuntaan.

– En pidä ihmisistä, jotka sanovat, että vain juutalaisilla on oikeus asua Israelissa. Meidän pitäisi tunnustaa kaikkien kanssaihmisten ja ympärillä asuvien ihmisten oikeudet.

– Meidän pitää ymmärtää, että on välttämätöntä parantaa gazalaisten elinolosuhteita ja kysyä itseltämme, mitä voimme tehdä asian eteen? Se palvelisi meitä kaikkia, Ze'ev sanoo.

Siksi hänestä tuli vuosi sitten paitsi taiteilija, myös aktivisti.

Taiteilijan tulinen protesti

Kaikki alkoi yhden naisen mielenosoituksella.

Israeliin kaavailtiin niin sanottua Lojaalisuus kulttuurissa -lakia (siirryt toiseen palveluun), jolla haluttiin suitsia taiteilijat uskollisiksi kotimaalleen apurahojen menettämisen uhalla. Toisin sanoen, Ze’evin mukaan, haluttiin rajoittaa ilmaisunvapautta ja Israelin politiikan arvostelua.

– Mikä on lojaalia? Kulttuuriministerikö sen päättää? Minä kävelen 15 tuntia korkokengissä koska välitän tästä maasta. Taiteilijan pitää olla lojaali itselleen ja taiteelle, ei maalle, Ze’ev tuohtuu.

Shoske ryhtyi tositoimiin Israelin parlamentin Knessetin edessä. Oded Zaidel

Poliisit päästivät lopulta taiteilijan vapaaksi. Se oli Shoshkelle pettymys: “Pidätettynä olisin saanut enemmän julkisuutta.” Oded Zaidel

Shoshke matkusti Jerusalemiin, parkkeerasi Israelin parlamentin Knessetin eteen ja tuikkasi mielenosoituskylttinsä tuleen.

Kun poliisit tulivat paikalle, hän vaati tilalle naispoliiseja – eihän miespuolinen poliisi voi naista, Shoshkea tutkia. Naispoliisit olivat tikahtua nauruun ja päästivät taiteilijan vapaaksi.

Muutama päivä myöhemmin Shoshke ja joukko muita taiteilijoita, muusikoita ja säveltäjiä kokoontuivat Kikar ha Medina -aukiolle Tel Aviviin ja polttivat kukin arvokkaita teoksiaan vastustaakseen lakiehdotusta.

Seuraavana päivänä lakiesitys vedettiin takaisin.

Taiteilijoiden mielenosoituksessa paloi tauluja, veistoksia, tekstejä ja sävellyksiä kymmenien, ellei satojen tuhansien eurojen edestä. Rafi Michaeli

Julisteet kerättiin pois

Kunnallisvaalien aikaan viime marraskuussa Israelin kadut ja tiet täyttyivät julisteista.

”Me tai he” kirkui oikeistopuolue Likudin mainos bussipysäkeillä. Juutalaiset tai arabit.

Ze’ev näki julisteen tyttärensä koulumatkan varrella ja kääntyi saman tien kannoillaan kohti työhuonettaan.

– Se oli niin rasistinen, niin hirveä. En halunnut, että tyttäreni edes näkee sitä, hän muistelee.

– Piirsin oman versioni, käden, jonka sormissa on juutalaisen, arabin, druusin ja tummaihoisen etiopialaisen kasvot. Värikkään ja iloisen, jossa lukee Me tai me. Viesti oli, että kaikkia tarvitaan, jotta käsi toimii.

Shosken uusi aluevaltaus on peittää rasistisia ja erimielisyyttä ruokkivia julisteita omilla julisteillaan, jotka julistavat rakkautta ja veljeyttä. Gila Engelmayer

Kaksi tuntia myöhemmin Ze’ev oli painattanut julisteita, pukeutunut Shoskeksi ja lähtenyt kadulle peittämään oikeistopuolueen julisteita omilla teoksillaan.

Sitä ennen hän julkisti aikeensa Facebookissa.

Poliisit poistuivat nauraen, kun julisteita liimaileva Shoshke tarjosi heille karamellia. Paikalle tuli television kuvausryhmä ja ohi kulki myös muuan juristi, joka varoitti Shoshkea lain rikkomisen seurauksista, sakoista ja vankilatuomiosta.

– En välittänyt. En kestänyt nähdä sellaista rasismia kotikaupunkini kaduilla.

Facebook-päivitys sai tuhansia jakoja, ja Tel Avivin kaupunki poisti julisteet pian sen jälkeen.

Julisteita Japanissa asti

Yhteydenottoja sateli tiuhaan: Erilaisia, eri toimijoiden rasistisia julisteita löytyi ympäri maan. Ze’ev päätti jakaa julisteensa sosiaalisessa mediassa kaikkien halukkaiden printattavaksi.

Seuraavana päivänä viestejä tulvi paitsi kaikkialta Israelista, myös New Yorkista, Japanista, Kanadasta, Englannista ja Hollannista – julisteita oli ripustettu moneen paikkaan.

Shoshkea ovat tänä päivänä auttamassa lukuisat vapaaehtoiset israelilaiset. Gila Engelmayer

Sitten loppuivat rahat.

Ze’ev käynnisti joukkorahoituskampanjan toiveissaan saada kokoon 30 000 Israelin shekeliä, noin 7500 euroa. Hetkessä koossa oli 100 000 shekeliä, lähes 25 000 euroa.

Työ saattoi jatkua.

Boikotista pelkkää haittaa

Maaliskuussa Shoshke ja 11 muut aktivistia palkittiin (siirryt toiseen palveluun) toiminnastaan “individualisteina, jotka ovat omistaneet elämänsä muuttaakseen asioita, joita useammat pitävät muuttamattomina”.

Viime syksynä useat eri maiden taiteilijat vaativat Israelissa toukokuussa pidettävien Euroviisujen boikotointia (siirryt toiseen palveluun). Suomesta mukana olivat muun muassa Noora Dadu, Aki Kaurismäki, Tommi Korpela, Krista Kosonen ja Kaija Kärkinen.

Ze’ev ja alter-egonsa Shoshke eivät usko boikotin voimaan. Hän muistuttaa juutalaisten historiasta: vainoista, joukkotuhosta ja lukuisista sodista.

– Ymmärrän, että Israelin politiikka suututtaa monia. Mutta boikotit vain pahentavat asiaa ja saavat ihmiset kaivautumaan yhä syvemmälle poteroihinsa.

– Parempi tapa toimia on puhua asioista, tehdä taidetta yhteiselosta ja vaikka matkustaa tänne paikan päälle arvostelemaan hallituksen toimia, hän sanoo.

Sabra on kaktus, mutta nimeä käytetään myös Israelissa syntyneestä juutalaisesta: kovan ulkokuoren sisältä voi löytyä lempeä sielu. Din Aharoni

Israelin vaalien aikaan huhtikuussa Shoshke on kiireisempi kuin milloinkaan: on saatava kansa äänestämään istuvaa pääministeriä vastaan keinolla millä hyvänsä.

Hän osoittaa mieltään lähes päivittäin ja jakaa pieniä Shoshke-kuvioisia, korruption vastaisia vaalikaramelleja kaduilla, puistoissa ja rannalla. Hän kävelee, jälleen kerran, jalkansa rakoille.

Oikeisto voittaa vaalit

Jo ennakkoäänten laskennan aikana on selvää, että oikeistolaisen Likud-puolueen pääministeri Benjamin Netanjahu saa tehtäväkseen muodostaa myös seuraavan hallituksen.

Shoshke ei pidättele pettymystään vaalivalvojaisissa.

– Oikeistopuolueet ovat katastrofi maallemme. Minä jatkan taistelua niin kauan, kun näen rasismia tai ihmisryhmiä taistelemassa toisiaan vastaan. Meidän, juutalaisten, muslimien ja kristittyjen on elettävä keskenämme.

– Jonakin päivänä ihmiset ymmärtävät, että se on ainoa tapa.

Perjantai: Euroviisut. Vieraina kaksinkertainen viisuedustaja Marion Rung ja viisuja boikotoiva näyttelijä Noora Dadu. Perjantai-dokkari: Shoshke - rakkaudella Israelista. Yle TV1 perjantaina 17.5. klo 21.05. Tallenne Areenassa lähetyksen jälkeen täällä.

Lue myös:

HS: Shoske voittaa rasismin rakkaudella (siirryt toiseen palveluun)