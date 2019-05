Legendaarinen Pahkasika ennusti Väyrysen ehdokkuuden jo 25 vuotta sitten: "Paavo on kehissä riemunamme kenties jopa vuoteen 2024"

Konkaripoliitikko Paavo Väyrynen on ilmoittanut aikovansa asettua ehdolle seuraavissa presidentinvaaleissa, jos terveys ja työkyky pysyvät hyvinä.

Seitsemän tähden liikkeen puheenjohtaja Paavo Väyrysen aikomus asettua ehdolle vuoden 2024 presidentinvaaleissa on saanut huumorilehti Pahkasian ystävät kaivelemaan arkistojaan.

Lehti ennusti vuoden 1994 pääkirjoituksessaan, että Paavo Väyrynen voidaan nähdä presidentinvaaliehdokkaana vielä vuoden 2024 vaaleissa.

Vuosina 1975–2000 ilmestynyttä omintakeista Pahkasikaa julkaistiin 1980-luvulta alkaen Tampereella. Lehden päätoimittajana oli käsikirjoittaja, toimittaja Markku Parestkoi. Hän vastaa puheluun kotonaan Helsingissä.

Kuinka riemuissasi olet siitä, että 25 vuotta sitten kirjoitettu ennuste on yhä paikkansapitävä?

– Ei näin ilmeisestä asiasta voi uutisvoittoa tuntea. Asiahan oli hyvin selvä jo vuosikymmeniä sitten myös nuorelle miehelle, joka ei juurikaan politiikkaa seurannut: tämä mainittu valtiopäivämies pyrkii kaikkiin virkoihin, mihin vaan voi, Paretskoi sanoo.

– Tämä on niitä uutisia, jotka ovat pitäneet paikkansa jo neljännesvuosisadan. Ei tämä ole ollut missään vaiheessa epävarma tai epäajankohtainen tieto.

"Elää kampanjoinnista"

Ennustetta on nostettu julkisuuteen aina aika ajoin, Väyrysen uusien ehdokkuuksien myötä. Paretskoi ei silti itse muista kirjoittaneensa ennustetta. Kyseessä on kuitenkin lehden pääkirjoitus, joten Paretskoin mukaan se on todennäköisesti hänen kirjoittamansa.

– Minä olen tunnettu siitä, että kun kirjoitan juttuja, en seuraavalla viikolla juurikaan muista, mitä tuli kirjoitettua. Autuaasti unohdan, Paretskoi sanoo.

Pahkasian pääkirjoitus pohtii sitä, että kansa teki virheen, kun ei valinnut Väyrystä vuoden 1994 presidentinvaaleissa. Jos näin olisi käynyt, Väyrysestä olisi lehden mukaan päästy eroon jo vuonna 2006, sillä kahden kauden jälkeen Väyrysellä ei enää olisi ollut virkaa, mihin pyrkiä.

Paretskoi sanoo, ettei ole koskaan henkilökohtaisesti tavannut Väyrystä.

– Aikalaistodistuksista olen saanut sen käsityksen, että hän elää kampanjoinnista ja se on hänelle henki ja elämä, elämänsä sisältö.

Paretskoi pitää hiukan surullisena sitä, että Väyrynen ei lopettanut kampanjointiaan viimeistään vuoden 2012 presidentinvaaleihin ja vetäytynyt eläkkeelle.

– En jaa Väyrysen poliittisia ja yhteiskunnallisia näkemyksiä, mutta hänet voi rankata valtiomieskastiin. Kun hän ryhtyi nykyisiin puoluejärjestelyihin, se oli aikamoinen alennustila vanhalle täysin palvelleelle valtiopäivämiehelle ja moninkertaiselle ministerille. Mutta se on hänen valintansa, Paretskoi sanoo.

Tässä Pahkasian vuoden 1994 pääkirjoitus kokonaisuudessaan.

Pahkasian pääkirjoitus vuodelta 1994. Pahkasika

