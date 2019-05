Facebook poisti vihapuhetta sisältäneitä profiileja

Yhteisöpalvelu Facebook on poistanut profiileja, joiden se on katsonut sisältävän vihapuhetta, kertoo The Guardian -lehti (siirryt toiseen palveluun). Profiileja on poistettu niin Facebookista kuin sen omistamasta Instagram-kuvapalvelusta.

Lähtöpassit palveluista ovat saaneet muun muassa salaliittoteoreetikko Alex Jones, äärioikeistolainen trolli Milo Yiannopoulos ja muslimivastainen aktivisti Laura Loomer.

– Meillä on aina ollut tapana antaa porttikielto niille ihmisille tai organisaatioille, jotka mainostavat tai käyttävät väkivaltaa, riippumatta heidän ideologiastaan, Facebookin edustaja sanoi.

Facebook aikoo poistaa myös kaikki tilit, jotka ovat kytköksissä Nation of Islamin Louis Farrakhaniin. Hän on levittänyt sosiaalisessa mediassa juutalaisvastaista materiaalia.

"Askel oikeaan suuntaan"

Kriitikot eivät purematta niele väitettä siitä, että Facebook olisi aina kieltänyt vihapuhetta levittävät profiilit.

Media Matters for America -yhdistyksen edustaja sanoo, että Jones, Yiannopoulus ja Loomer ovat pitkään saaneet kaikessa rauhassa levittää ideologiaansa Facebookin palveluissa. Yhdistys pitää kuitenkin Facebookin toimia askeleena oikeaan suuntaan.

Facebookin suunnanmuutos vihjaa siihen, että se suhtautuu entistä johdonmukaisemmin kaikkiin palveluihinsa. Painetta esimerkiksi äärioikeistolaisen materiaalin poistoon lisää se, että Christchurchin terrori-iskun tekijä kuvasi tekonsa suorana Facebookiin.

Toimittaja Milo Yiannopoulos erosi pedofiliapuheidensa takia