Monikemikaaliyliherkkyyteen sairastunut Päivi Ingrid Siren: “Ihmiset tuijottavat, nauravat päin naamaa ja pitävät minua kylähulluna”

Päivi Ingrid Siren sairastui monikemikaaliyliherkkyyteen jo vuonna 1993, aikana, jolloin koko käsitettä ei vielä tunnettu. Kemikaalialtistus mullisti hänen elämänsä.

– Kolme vuotta olin kotonani erakkona, joka oli henkisesti hyvin raskasta. Olin luopunut työnteosta kodin ulkopuolella, kaikista harrastuksista ja kävin ainoastaan hätäisesti ruoka-ostoksilla tai apteekissa puhallinsuojaimen kanssa. Ihmiset tuijottivat, ja jotkut nauroivat suoraan ja pitivät minua kylähulluna, Päivi Ingrid Siren kertoo.

Siren nähdään vieraana illan Perjantai-ohjelmassa, jonka aiheena on ympäristöyliherkkyys. Mistä on kysymys, kun ihminen sairastuu sähköstä, kemikaaleista tai hajusteista? Miksi ympäristöyliherkkien oireita ei oteta todesta? Sirenin lisäksi vieraana nähdään ylilääkäri Risto Vataja.

Ympäristöyliherkkyys on ollut mukana suomalaisessa tautiluokituksessa vuodesta 2014. Diagnoosin saavat ihmiset, jotka reagoivat poikkeuksellisen herkästi tavanomaisiin ympäristötekijöihin, kuten hajusteisiin, kemikaaleihin, sähköön tai sähkömagneettiseen säteilyyn.

Ympäristöyliherkkyyden määrittely on kuitenkin vaikeaa, koska sille ei ole objektiivisia mittareita. Ympäristöyliherkkien oireet ovat voimakkaita ja he kokevat usein, että virallinen terveydenhoito ei ota heidän kokemuksiaan vakavasti.

"Kemikaaliyliherkkyys on kuin kytevä hiillos"

Päivi Sirenin mukaan monikemikaaliyliherkkiin suhtaudutaan aivan väärällä tavalla. Heidän oireitaan väheksytään, niitä ei oteta todesta ja kemikaaliyliherkät leimataan psyykkisesti sairaiksi.

– Jotkut monikemikaaliyliherkät kohtaavat kiusaamista työpaikalla. Hajusteita käytetään tahallaan, ja yliherkät leimataan nipottajiksi tai huomionhakuisiksi.

Siren pystyy nykyisin elämään lähes normaalia elämää. Täysin parantunut hän ei koe olevansa.

– Pahimmassa vaiheessa jouduin käyttämään puhallinsuojainta, kun poistuin kotoani. Suojaimessa moottori imaisee hengitysilman suodattimien kautta letkuun, jonka päähän kiinnitetään koko kasvot peittävä maski.

– Kemikaaliyliherkkyys on kuin kytevä hiillos, joka voi milloin tahansa roihahtaa ilmiliekkeihin. Reagoin edelleen kemikaaleille, hajusteille ja homeille. Eniten häiritsevät hajusteet, joita on kaikkialla.

Ylilääkäri Risto Vataja on ollut käynnistämässä HYKSin uutta toiminnallisten häiriöiden poliklinikkaa. Lääkärilehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) hän sanoo, että ympäristöyliherkkyys ja muut toiminnalliset häiriöt pitää terveydenhoidossa tiedostaa uudella tavalla:

– Toiminnallisista häiriöistä kärsiviä on vähätelty, ja on puhuttu luulosairaudesta. Kun tietoa on tullut lisää, on havaittu, että kyseessä on merkittävä potilasryhmä, jolla on oikeita hankalia ongelmia, jotka pitäisi ottaa vakavasti.

Roosa Maskosen ohjaama Perjantai-dokkari Sähkö tekee minut sairaaksi kertoo, miten langattomien verkkojen käyttöä työkseen opettanut erityisopettaja Marjut Stubbe sairastui sähköyliherkkyyteen.

Sähköyliherkkyys on muuttanut Marjutin elämän peruuttamattomasti. Hän on jäänyt pois työstään eikä pysty liikkumaan kotinsa ulkopuolella kuin erityisvaatetuksessa. Hänen mukaansa ympäristöyliherkkyydet pitäisi ottaa vakavasti, vaikkei niiden vaikutusmekanismeja vielä tunnetakaan:

– Kukaan ei tiedä vielä, miten ympäristön ärsykkeiden lisääntyminen vaikuttaa ihmisen kehoon. Tämä olisi oikea tapa keskustella asioista: me emme tiedä kaikkea, ja voi olla, että emme saa koskaan tietääkään, Stubbe sanoo.

Perjantaissa tänään: Ympäristöyliherkkyys. Vieraina monikemikaaliyliherkkyyteen sairastunut Päivi Ingrid Siren ja ylilääkäri Risto Vataja. Perjantai-dokkari: Sähkö tekee minut sairaaksi. Tänään Yle TV1:llä klo 21.05. Ohjelma on nähtävissä myös suorana Yle Areenassa ja tallenteena lähetyksen jälkeen täällä.

