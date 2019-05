Roadscanners myi rautatieliiketoimintansa

Roadscanners Oy on myynyt rautatiedivisioonan liiketoimintansa yhdysvaltalaisomisteiselle Loram Finland Oy:lle. Kauppaan kuului myös Rail Doctor -ohjelmisto ja siihen liittyvät oikeudet.

Samalla Roadscannersin Tampereella sijaitsevan rautatiedivisioonan kuusi työntekijää siirtyvät Loram Finland Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Kauppa tehtiin torstaina 2. toukokuuta.

– Kauppahintaa ei julkisteta mutta olemme tyytyväisiä siihen, Roadscanners Oy:n toimitusjohtaja Timo Saarenketo sanoo.

Roadscannersin muu toiminta jatkuu

Loram Finlandin omistaa Loram Maintenance of Way, Inc. on yksi maailman suurimmista rautateiden kunnossapidon laitteisiin sekä urakointiin ja konsultointipalveluihin erikoistuneista yhtiöistä.

Roadscanners Oy jatkaa teiden, katujen, siltojen ja lentokenttien kuntotutkimuksiin, diagnostiikkaan ja kunnonhallintaan liittyvää konsultointia sekä ohjelmistojen ja laitteiden kehittämistä. Lisäksi yhtiö jatkaa älyliikenteeseen liittyvää tuotekehitystyötään. Roadscannersin tytäryhtiöt Ruotsissa, Norjassa, Tšekeissä ja Yhdysvalloissa säilyvät Roadscanners Oy:n omistuksessa ja niiden toiminta jatkuu yhtiön mukaan normaalisti.

Roadscanners Oy:n pääpaikka on Rovaniemellä. Yhtiöllä on runsaat 20 vakituista työntekijää. Roadscannersin liikevaihto oli viime tilikaudella vajaat neljä miljoonaa euroa.