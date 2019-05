Poliisi aloittaa esitutkinnan vaalilain rikkomisesta Oulussa – äänestämään tulleita käännytettiin pois kaupunginkirjastolla

Jokainen ennakkoäänestyspaikkaan ennen sen sulkeutumista saapunut on oikeutettu äänestämään.

Oulun poliisi aloittaa esitutkinnan epäillystä vaalituloksen vääristämisestä.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestykseen liittyen on uutisoitu aiemmin Oulun kaupunginkirjaston äänestyspaikalla sattuneesta tapauksesta, jossa ennen kello 20 äänestämään saapuneet henkilöt on poistettu kello 20.

Vaalilain mukaan jokainen ennakkoäänestyspaikkaan ennen sen sulkeutumista saapunut on oikeutettu äänestämään (siirryt toiseen palveluun) (Finlex), vaikka varsinainen äänestäminen tapahtuisi vasta sulkemisajan jälkeen.

Asiassa on syytä epäillä rikosta, minkä vuoksi Oulun poliisilaitos on päättänyt käynnistää asiasta esitutkinnan, jossa nimikkeenä tällä hetkellä on vaalituloksen vääristäminen.

– Ketään ei tällä hetkellä epäillä rikoksen tekijäksi, vaan eri osapuolia kuullaan. Kuulemme äänestämään tulleita sekä vaalitoimitsijoita ja muita paikalla olleita, kertoo rikosylikomario Markus Kiiskinen.

Oulun kaupungin lakimies Jukka Lampén kommentoi aikaisemmin Ylelle, että kaupunginkirjaston virastomestari ryhtyi poistamaan ihmisiä paikalta kirjaston mennessä kiinni kello 20. Vaalitoimitsijat eivät olleet reagoineet tilanteeseen.

Lampen kertoi myös, että kaikki vaalitoimitsijat ovat kuitenkin saaneet ohjeet tällaisen tilanteen varalle. Jos äänestäjä on jonossa kello 20, hän saa äänestää ja vaalitoimitsijoiden velvollisuus on olla paikalla niin kauan, että viimeisetkin ovat saaneet äänensä antaa.

Esitutkinta pyritään suorittamaan kesään mennessä, jonka jälkeen syyttäjä tekee päätöksensä syytteen nostamisesta.

Lue myös:

Vaalilakia rikottiin Jyväskylässä ja Oulussa – kymmeniä äänestäjiä käännytettiin etuajassa pois äänestyspaikalta