Nukke pelotti suvun lapsia: edesmennyt vaasalainen kukkakauppias istuu nyt pienoisversiona tamperelaisessa antikvariaatissa

Vihreään velour-asuun pukeutunut harmaahiuksinen herra istuu kirjojen keskellä omiin ajatuksiinsa vaipuneena. Polvet on ristitty rennosti ja pää nojaa hyllyn reunaan. Villasukissa on muutama reikä ja silmälaseista puuttuu toinen sanka, mutta viikset on trimmattu siististi ja kauluksesta pilkottava hedelmäkuvioinen aluspaita on selvästi kuosin vuoksi valittu.

Istuja on puolimetrinen nukke, kokoaan lukuun ottamatta täydellinen kopio vuonna 2016 edesmenneestä vaasalaisesta kukkakauppiaasta Lasse Levistöstä.

– Lasse oli erään ystäväni isoeno. Hän oli erikoinen persoona, mikä näkyi muun muassa siinä, että hän päätti teettää itsestään nuken. En koskaan tavannut aitoa Lassea, mutta nukke on kuulemma hämmästyttävästi näköinen, Laukontorin antikvariaatin kauppias Nike Sarapohja esittelee.

Lapset pelkäsivät Lasse-nukkea, joten sille ei enää löytynyt paikkaa sukulaisten luota tai mökiltä. Nike Sarapohja lupasi ystävälleen ottaa tämän isoenon kaksoisolennon antikvariaattiin Tampereelle. Anna Sirén / Yle

Hienosta posliinista valmistettu nukke todella näyttää elävältä. Vaikutelmaa alleviivaavat hiukset ja viikset, jotka ovat peräisin aidon Lassen päästä.

Asu on puolestaan tarkka kopio Levistön lempityövaatteista. Vaasalaiset muistanevat pikku-Lassen istumassa kukkakaupan ikkunalla asiakkaita tervehtimässä ja aidon Lassen häärimässä kukkien keskellä samanlaiseen asuun sonnustautuneena.

Nuken hiukset ja viikset kantavat oikean Lassen dna:ta. Anna Sirén / Yle

Nike Sarapohja tutustui Lassen Levistön tarinaan, kun ystävä esitteli miniversion isoenostaan. Nukke oli Levistön kuoltua päätynyt suvun mökille. Lapset kuitenkin pelkäsivät nukkea sekä mökillä että ystävän kotona, jonne se myöhemmin vietiin.

– Lasse pistettiin kaappiin ja otettiin tuulettumaan vain satunnaisesti illanistujaisissa. Kerran lupasin, että meiltä löytyy kyllä paikka Lasselle. Nyt nukke on istunut meillä liikkeessä puolitoista vuotta, Nike Sarapohja kertoo.

Sukulaiset muistelevat Lasse Levistöä rohkeasti pukeutuvana, taidokkaasti sisustavana ja kotiinsa taidetta keräilevänä miehenä, jonka liikkeessä oli kukkien lisäksi aina muutakin tyylikästä rekvisiittaa. Vaasassa pikku-Lassen paikka oli ikkunalla, Tampereella hän istuu sohvalla tai hyllyssä. Anna Sirén / Yle

Antikvariaatissa Lasse istuu välillä ylähyllyllä ja välillä sohvalla. Ylhäältä nukkea ei aina huomata, mutta välittömästi kun se nostetaan alas alkavat asiakkaiden kysymykset.

– Kyllä monet tästä hämmentyvät. Ja aika usein kysytään, onko kyseessä Kari Suomalainen.

Jos sukulaisten lapset kerran kokivat Lasse-nuken pelottavan aidon näköiseksi, onko antikvariaatin hämärässä koskaan hirvittänyt?

– Eräänä aamuna kun tulin töihin niin Lasse ei enää ollutkaan ylähyllyllä vaan istui alhaalla. Ei koskaan selvinnyt mitä oli tapahtunut, Nike Sarapohja nauraa.