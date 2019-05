Vuosi Mäntyharjun kemikaalivuodosta: vedet puhdistuivat, mutta pelko jäi – “En usko, että se kaikista järven syvänteistä haihtuu koskaan”

Tästä on kyse 7.4.2018 junan säiliövaunu lähti itsekseen liikkeelle säilytyspaikastaan Mäntyharjun Kinnistä.

Vaunu kaatui, hajosi ja 35 tonttia bensiinin lisäainetta valui maahan ja veteen.

Onnettomuus esti monen mökkeilyn ja haittasi liiketoimintaa viime kesänä.

Vuodessa vesistöt ovat puhdistuneet merkittävästi ja niitä voi käyttää normaalisti.

Mäntyharjun Voikoskella Vuohijärvessä aallot lyövät vaahtopäinä. Järven rannalla Orilammen lomakeskuksessa on vielä hiljaista, mutta kesäksi on luvassa tavanomaista kiirettä. Onneksi. Hetken aikaa näytti, että 15 kilometrin päässä tapahtunut junan kemikaalivaunun vuoto vesistöön säikäyttäisi asiakkaat pois.

Vuosi sitten, junan säiliövaunun lähdettyä itsekseen liikkeelle, kaaduttua ja hajottua kemikaalilasteineen Orilammen lomakeskuksessa elettiin katastrofia. Lomakeskus oli juuri investoinut uuteen vedenpuhdistamoon, jonka kautta keskukseen nostettiin vedet Vuohijärvestä. Kun junan säiliövaunu kaatui ja bensiinin lisäainetta valui järveen, suunnitelmat menivät uusiksi.

– Meidän piti keksiä parissa päivässä uusi keino saada vettä taloon, yrittäjä Helena Topan sanoo.

Orilammen lomakeskus on Vuohijärven rannalla noin 15 kilometrin päässä paikasta, jossa kemikaalia valui maahan ja veteen. Esa Huuhko/Yle

Ensin lomakeskus kokeili nostaa vettä vedenpuhdistamoon läheisestä lammesta. Vaikka vesi saatiin hygieniseltä laadultaan puhtaaksi, siihen jäi silti suon haju.

– Siinä tilanteessa, kun asiakkaat haistelivat vettä muutenkin epäluuloisina, ei lampivettä voitu mitenkään käyttää, yrittäjä Helena Topan sanoo.

Lomakeskus rakensi ensin yhden porakaivon, mutta vesi ei riittänyt, Rakennettiin toinen ja lopulta kolmaskin kaivo, ennen kuin vettä saatiin tarpeeksi koko lomakeskuksen käyttöön. Rahaa paloi, ja puhelin pirisi kun varauksia tehneet asiakkaat halusivat tietoa järven tilasta.

– Talous oli muutenkin tiukilla ja nyt piti laittaa kymmeniä tuhansia kaivoihin ja varauksia peruuntui. Stressi oli valtava ja unettomia öitä on tullut vietettyä.

Vielä pikkujouluaikaan varauksia tekevät ihmiset kyselivät veden puhtaudesta. Heille pystyi jo sanomaan, ettei hätää ole.

Orilammen lomakeskus on perheyritys kolmannessa polvessa. Helena Topan on toinen nykyisistä yrittäjistä. Esa Huuhko/Yle

Bensiinin lisäainetta järvissä enää 0,0001 milligrammaa litrassa

VR on teettänyt konsulttiyhtiöllä jatkuvasti mittauksia lampien ja järvien kemikaalipitoisuuksista. Pitoisuudet ovat pienentyneet koko ajan. Nyt näyttää siltä, että lähes kaikki mökkiläiset ja yrittäjät voivat huokaista helpotuksesta.

– Vesistöjen tilanne on erittäin paljon parempi kuin vuosi sitten. Tiedotusta kannattaa seurata aktiivisesti, mutta nyt näyttää siltä, että mukava mökkikesä on luvassa, konsulttiyhtiö Ramboll Finlandin toimialapäällikkö Kimmo Järvinen sanoo.

Sarkavedessä ja Vuohijärvessä bensiinin lisäainetta on nyt noin mikrogramma litrassa. THL:n mukaan terveydelle haitallinen pitoisuus on yli 7,5 mikrogrammaa.

Onnettomuuspaikan lähistöllä olevissa lammissa ja puroissa tilanne on toinen. Siellä veden käyttökielto on edelleen voimassa.

Suomen ympäristökeskuksen laatiman ennusteen mukaan esimerkiksi Pajulammessa ja sen purkuojan kohdalla Sarkavedessä tilanne ei lähiaikoina parane. Kevään sulamisvedet ja vastaavasti ensi syksyn sateet todennäköisesti pahentavat kemikaalin kulkeutumista maaperästä vesistöön.

Vuohijärvi Esa Huuhko/Yle

“Voi verrata veden rautapitoisuuteen”

Pieniä pitoisuuksia bensiinin lisäainetta tullaan mittaamaan vielä vuosien ajan Mäntyharjun vesistöistä.

– Vaikka maaperästä vapautuisi jostakin käsittämättömästä syystä todella suuria määriä bensiinin lisäainetta veteen, sitä ei silloinkaan ole ympäristökeskuksen mallien mukaan niin paljon, että siitä olisi terveyshaittaa, Järvinen sanoo.

Terveyshaittojen sijaan bensiinin lisäaineesta voi olla maku- ja hajuhaittaa. On mahdollista, että vesi haisee pahalle kun sitä heitetään kiukaalle. Se voi haista ja maistua myös kaloissa. Se on silti vaaratonta, sillä se ei kerry kaloihin.

– Sitä voisi verrata siihen, kun vedessä on suuria rautapitoisuuksia. Rauta aiheuttaa värjäytymiä, haisee ja maistuu vedessä, mutta on silti vaaratonta, Suomen ympäristökeskuksen ryhmäpäällikkö Jani Salminen sanoo.

Aamiaispöydässä oleva vesi herätti paljon kysymyksiä ja epäluuloa onnettomuuden jälkeen Orilammen lomakeskuksessa. Esa Huuhko/Yle

Myönteisistä mittaustuloksista huolimatta viime kesä ei hevin unohdu Mäntyharjun matkailuyrittäjien ja mökkiläisten mielistä. Sadat kiinteistönomistajat ovat hakeneet VR:ltä korvauksia esimerkiksi siitä, ettei mökkiä ole voinut käyttää koko kesänä tai siitä, että vuokramökin varauksia on peruttu.

VR on tehnyt laskentakaavan, jonka pohjalta se on tarjonnut korvauksia 300 kiinteistönomistajalle riippuen siitä, miten kaukana onnettomuuspaikasta kiinteistö sijaitsee. Korvausten suuruus vaihtelee noin 240 eurosta 2400 euroon.

VR on luvannut, että kaikki korvataan. Luottoa on, että näin tapahtuu, kun valtionyhtiö niin lupaa. Helena Topan, matkailuyrittäjä

Osa kiinteistönomistajista on allekirjoittanut sopimuksen VR:n kanssa. Osaa kuitenkin kismittää, se, ettei sopimuksen tehtyään voi enää palata asiaan, vaikka tilanne muuttuisi.

Orilammen lomakeskus on pyytänyt korvauksia noin sadan tuhannen euron edestä.

– Meiltä on pyydetty lisäselvityksiä ja lisäselvityksiä lisäselvityksiin. VR on luvannut, että kaikki korvataan. Luottoa on, että näin tapahtuu, kun valtionyhtiö niin lupaa. Mutta toistaiseksi mitään ei ole tapahtunut, yrittäjä Helena Topan sanoo.

Lomakeskus ei aio palata käyttämään Vuohijärven vettä, vaikka se onkin mittaustulosten mukaan käyttökelpoista.

– Onnettomuuspaikan lähilammet ovat kokonaan pilaantuneita ja sehän valuu sieltä koko ajan tänne. En usko, että se kaikista järven syvänteistä haihtuu koskaan. Kuka uskaltaa ottaa riskin tässä asiassa?