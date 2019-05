Lemmenjoki-harjoituksen komentaja solvasi homoja – Nuorisoaktiivin vastavetona tekemä päivitys kerää kiitoksia somessa

Oikeuskäsittelyyn päätyneet Lemmenjoen kertausharjoitukset ovat nostaneet esille homojen aseman armeijassa. Esimiesaseman väärinkäyttämisestä, palvelurikoksesta ja kunnianloukkauksesta syytetty Karjalan lennoston entinen komentaja, eversti Markus Päiviö kutsui harjoituksissa alaisiaan muun muassa homorunkkareiksi.

Päiviön kerrotaan olleen humalassa lähes koko kolmepäiväisen harjoituksen ajan.

Päiviön toiminta ja käytös eivät olleet Puolustusvoimien yleisen palveluohjesäännön mukaisia. Yleinen palveluohjesääntö kieltää niin syrjinnän, häirinnän, kiusaamisen kuin epäasiallisen ja halventavan kielenkäytön. Syrjintä kielletään myös sekä asevelvollisuuslaissa että yhdenvertaisuuslaissa.

Kaikki eivät kuitenkaan näe, että Lemmenjoen kertausharjoituksien tapahtumat olisivat yksittäistapaus. Nuorisoaktiivi Petja Kopperoinen kritisoi Facebook-kirjoituksessaan (siirryt toiseen palveluun) Puolustusvoimia siitä, ettei se tasa-arvolupauksista huolimatta ole puuttunut leireillä ja kasarmeilla tapahtuvaan syrjintään.

– Yleinen palvelusohjesääntö kieltää henkilön tai henkilöryhmän tarkoituksellisen loukkaamisen tai vihamielisen ilmapiirin luomisen. Tätä ei kukaan valvonut silloin, kun itse suoritin asepalvelusta – eikä ilmeisesti valvo nytkään, Kopperoinen kirjoittaa.

Kaksi vuotta sitten kotiutunut Kopperoinen toimi palvelusaikanaan Ruotuväki-lehden varusmiestoimittajana. Tehtävässä hän kertoo nähneensä "intin koko kirjon laidasta laitaan".

Kirjoituksensa yhteydessä Kopperoinen julkasi kantaaottavan kuvan, joka on saanut paljon kiitoksia sosiaalisessa mediassa. Kuvassa Kopperoinen suutelee poikaystäväänsä. Molemmilla yllään armeijan maastopuku.

Alun perin Kopperoisella ei ollut aikomusta julkaista kuvaa. Kyseessä on Kopperoisen ystävän Kristian Wallin lopputyötään varten ottama valokuva muutaman viikon takaa. Wallin haki portfolioonsa kuvaa, joka provosoi ja herättää tunteita. Suutelevat varusmiehet ovat yhä sellainen aihe.

Kopperoinen kertoo yllättyneensä siitä, miten laajalle hänen some-päivityksensä on levinnyt. Tähän mennessä se on jaettu Facebookissa lähes 400 kertaa. Palaute on ollut pääosin positiivista.

– Moni on sanonut, että hyvä, kun asia nostetaan esille, Kopperoinen kertoo.

Toki joukossa on ollut myös kommentteja, joissa kyseenalaistetaan koko keskustelun tarve. Nämä kommentit kuvastava osaltaan sitä maailmaa, jota Kopperoinen haluaa kirjoituksellaan ravistella. Tekstissään hän kertoo kuulleensa tarinoita, joissa asepalveluksen suorittaneet tai kantahenkilökuntaan kuuluneet henkilöt ovat joutuneet salaamaan seksuaalisen suuntautumisen armeijassa vallitsevan ilmapiirin vuoksi.

– Homo on edelleen kirosana, homoja voidaan edelleen sorsia ja homottelu on edelleen sallittua, jopa suotavaa, Kopperoinen kirjoittaa.

Kopperoinen toivoo, että Päiviön sanomisista nousee keskustelu, jonka myötä syrjivään kielenkäyttöön ja toimintaan puututaan jatkossa Puolustusvoimissa.

