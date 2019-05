Myrkky tappanut kolme koiraa samalta tieltä – asukkaat pelkäävät, että liikkeellä on sarjamyrkyttäjä

Kotkan Ruonalassa vastaantuleva koiranulkoiluttaja katsoo tarkasti perään, kun koira pysähtyy nuuskimaan jotakin. Viime viikolla kolme bostoninterrieriä kuoli myrkytysoireisiin. Omistajan mukaan myrkkysyötti oli heitetty kodin takapihalle.

Suvi Coert asuu samalla tiellä. Hän kertoo, että koiranomistajat ovat nyt varpaillaan.

– Kyllä täällä muiden koiranomistajien kanssa asiasta puhutaan. Osa on alkanut käyttää koirillaan kuonokoppaa, ettei koira syö vahingossa mitään, kertoo Coert.

Koiralle myrkyllisiä aineita Suklaa

Ksylitoli

Sinilevä

Etyleeniglykoli eli jäähdytysneste

Rotanmyrkky

Ihmisten lääkkeet

Rusinat ja viinirypäleet

Sipuli

Pullataikina (Lähde: Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy)

Facebookissa on jaettu ahkerasti päivityksiä koirista, jotka ovat saaneet myrkytysoireita. Tapauksista on raportoitu myös viereisellä Karhuvuoren alueella. Varmuus kuolinsyystä on saatu kuitenkin vain bostoninterriereistä.

Omistajan mukaan koiria tutkinut lääkäri epäili oireiden perusteella, että myrkkynä olisi käytetty glykolia. Se maistuu koiran suussa makealta. Suvi Coertilla on 1,5-vuotias stabyhoun-rotuinen koira.

– Se on ahne. Ei ole kiva kävellä katse maassa, kun käydään lenkillä.

Tekijä jää harvoin kiinni

Myös Kymen koirapalvelun yrittäjä, koirankouluttaja Jaana Penttinen on kuullut koirien myrkytystapauksista.

– Omat koirani ovat sen verran vanhoja, että me lenkkeilemme tuolla metsän hiljaisuudessa. Se, joka näitä myrkkysyöttejä levittelee, todennäköisesti vie niitä paikkoihin joissa koiria kulkee enemmän, Penttinen sanoo.

Yleisten lenkkipolkujen välttäminen on yksi keino minimoida riskejä. Toinen nopea ja helppo keino on kuonokopan käyttö. Siinäkin on haittapuolensa.

– Kuonokoppaa käyttävä koira ei pysty syömään mitään yllättäen, mutta se saattaa häiritä koiran iloista ulkoilua etenkin, jos se ei ole tottunut sitä kuonokoppaa käyttämään, sanoo Penttinen.

Kolme bostoninterrieriä söi myrkkyä kotipihallaan, jonne syötit oli heitetty. Kirsi Lönnblad / Yle

Poliisin korviin myrkytykset eivät ole kantautuneet. Moni some-keskusteluihin osallistunut pelkää, ettei tapauksia kuitenkaan tutkittaisi. Poliisin mukaan ongelma on, ettei tekijästä yleensä ole havaintoa.

– Kun ulkoiluttaja löytää herkkupalan, se voidaan laittaa laboratorioon ja todeta, että siinä on myrkkyä. Oma kokemukseni tutkinnanjohtajana on, että tekijästä on usein mahdotonta saada tietoa, sanoo rikosylikonstaapeli Jarmo Rahkola Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta.

Kannattaa ehdottomasti tehdä rikosilmoitus, jos epäily tekijästä on olemassa. Jarmo Rahkola

Rahkola muistaa viimeisiltä viideltä vuodelta alueelta vain muutaman myrkytysepäilyn, joka olisi kantautunut poliisille saakka. Niissäkään koira ei ollut syönyt myrkkyä.

– Kannattaa ehdottomasti tehdä rikosilmoitus, jos epäily tekijästä on olemassa. Mielestäni kyseessä ei ole mikään vähäinen rikos.

Jos syyllinen jää kiinni, hän voi saada tuomion eläinsuojelurikoksesta. Suurin seuraamus olisi sakkorangaistus tai kahden vuoden vankeusrangaistus.

Rusinakin on koiralle myrkky

Myrkytyksen oireet voivat olla epämääräisiä ja ilmaantua viiveellä. Siksi myrkytystä ei välttämättä heti havaita. Evidensia (siirryt toiseen palveluun) Eläinlääkäripalvelut Oy:n mukaan oireita voivat olla esimerkiksi väsymys, apaattisuus, ruokahaluttomuus tai vaaleat limakalvot.

Muita oireita ovat oksentelu, ripulointi, nopea hengitys tai levottomuus. Kun oireet ilmaantuvat, tilanne voi olla jo vakava. Koiraa ei Evidensian mukaan tule oksennuttaa kotikonstein.

Koira voi saada myrkytyksen myös vahingossa.

Tavallinen ihmisten päänsärkytabletti voi olla koiralle erittäin vaarallinen. Myös tumma suklaa, sipulia sisältävät ruoantähteet tai lattialle pudonnut rusina voivat olla lemmikille haitallisia.

Pentua voi alkaa kouluttaa pienestä pitäen siihen, ettei se syö mitään ilman lupaa. Koirankouluttaja Jaana Penttisen mukaan pennun voi opettaa siihen, ettei se söisi esimerkiksi tupakantumppeja tai muuta haitallista.

– Vanha koirakin voi oppia uusia temppuja sitkeällä kouluttamisella, mutta ahneen koiran kanssa voi olla kyllä hankalaa, Penttinen sanoo.

Hän nostaa esimerkiksi labradorinnoutajat, jotka ovat usein herkkujen perään.

– Jos sille sanoo, että älä nyt syö sitä lihapullaa, se saattaa viitata kintaalla. Ei tämä silti ole rotukysymys. Jokainen varmasti tietää omasta koirastaan, miten liukkaasti ruoka häviää ruokakupista tai leipäpala pöydältä parempiin suihin.