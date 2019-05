Ei ihme, että paleltaa! Toukokuun kylmyysennätys meni rikki monessa paikassa – kesän kynnyksellä pakkanen puri ja lunta tuprusi

Pelti on tänään rytissyt, kun takatalvi toi paikoin yli 10 senttimetriä lunta. Rekka on suistunut osittain Varkaudentieltä Karviossa 3. toukokuuta.

Pelti on tänään rytissyt, kun takatalvi toi paikoin yli 10 senttimetriä lunta. Rekka on suistunut osittain Varkaudentieltä Karviossa 3. toukokuuta. Ari Haimakainen / Yle

Tänään perjantaina lämpömittarin lukemat ovat laskeneet ennätyksellisen alas isossa osassa maata. Päivän ylin lämpötila näyttää jäävän koko mittaushistorian matalimmaksi lähes parillakymmenellä Ilmatieteen laitoksen mittausasemalla maan keskivaiheilla.

Ilmatieteen laitoksen meteorologin Heikki Sinisalon mukaan on poikkeuksellista, että toukokuun alku on Suomessa näin kylmä. Tänään on ollut 5–10 astetta viileämpää kuin normaalisti tähän aikaan vuodesta. Ilmatieteen laitos on tilastoinut lämpötiloja yli sadan vuoden ajan.

– Toukokuussa on normaalisti vajaat kymmenen astetta lämmintä, sanoo Sinisalo.

Lämpötila on jäänyt pakkasen puolelle laajalla alueella Etelä-Pohjanmaalta Etelä-Savoon ja sieltä Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Ilmatieteen laitoksen twiittaama kartta näyttää alueet, jossa on tänään ollut pakkasta.

Maan keskivaiheille iski #takatalvi! Päivälämpötilat ovat nyt ajankohtaan nähden monin paikoin poikkeuksellisen, jopa ennätyksellisen alhaisia. pic.twitter.com/OCN6GLGKnW — Ilmatieteen laitos (@meteorologit) 3. toukokuuta 2019

Iltapäivällä kello viiden maissa päivän matalin lämpötila oli mitattu Vieremällä Pohjois-Savossa, jossa mittari näytti -2,1 astetta.

Pakkasalueilla on myös pyryttänyt tänään lunta, kertoo Ylen meteorologi Joonas Koskela. Eniten on satanut Kainuussa, jossa lunta on tullut 15 senttimetriä vuorokauden aikana. Pohjois-Karjalan Valtimolla on satanut 13 senttimetriä lunta, Pohjois-Pohjanmaalla 10 senttimetriä ja Pohjanmaalla muutama sentti.

Kevät on ollut arvaamaton tänä vuonna, sillä huhtikuu oli puolestaan ennätyksellisen lämmin ja vähäsateinen.

Kurja kevätkeli jatkuu viikonloppuna

Meteorologi Koskelan mukaan lumisade jatkuu illan ja yön aikana maan keskivaiheilla. Yön aikana sateet väistyvät Pohjanmaalta. Yöllä pakkasta on lähes koko maassa.

Lauantaiaamuna lunta voi vielä hieman tulla Keski- ja Itä-Suomessa. Päivällä sadekuuroja voi olla siellä täällä Suomessa. Tuuli heikkenee huomiseksi.

Huomisesta lähtien sää lämpenee hitaasti, vaikka yöt ovat edelleen kylmiä. Lämpötila voi lauantaina etelässä nousta yli viiden asteen. Viikonloppuna on edelleen luvassa räntä- ja vesikuuroja eri puolilla Suomea.

Takaisin normaaleihin toukokuun alun lämpötiloihin päästään maanantaina, kun mittari näyttää taas yli 10 astetta ainakin Etelä- ja Keski-Suomessa.

