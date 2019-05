Yle seuraa: Lemmenjoen kohuharjoituksen jälkipyykki jatkuu – syytettyjen penkillä istuu nyt Ilmavoimien entinen komentaja

Helsingin hovioikeus aloitti tänään Ilmavoimien entisen komentajan Sampo Eskelisen palvelusrikossyytteen käsittelyn. Syyte liittyy Lemmenjoen kohuttuun vapaaehtoiseen kertausharjoitukseen syyskuussa 2017.

Syyttäjä katsoo, että Eskelinen laiminlöi velvollisuuttaan huolehtia esitutkinnan aloittamisesta viipymättä alaisensa rikosepäilyjen vuoksi. Eskelinen oli harjoitusta johtaneen Karjalan lennoston komentajan Markus Päiviön esimies.

Syyttäjä, Valtakunnansyyttäjänviraston neuvotteleva virkamies Sampsa Hakala katsoo, että Eskelinen on saanut 24. syyskuuta alkaen tietoja, joiden perusteella viimeistään 29. syyskuuta hänellä on ollut syytä epäillä Päiviön rikkoneen velvoitteitaan muun muassa käytäytymällä epäasiallisesti ja esiintymällä ilmeisen päihtyneenä.

Eskelinen teki tutkintapyynnön pääesikunnan oikeudelliselle osastolle kuitenkin vasta noin kahden ja puolen kuluttua, 18. joulukuuta.

Syyttäjän mukaan tämä tapahtui vasta sen jälkeen, kun pääesikunnan oikeudellinen osasto oli saanut tietää, että tutkintapyyntöä ei ollut aiemmin tehty.

– Pyrin osoittamaan, että tutkintapyynnön allekirjoittamisen taustalla on se, että puolustusvoimien oikeudellinen osasto on saanut jotakin muuta kautta tiedon, että esitutkintaa ei ole käynnistetty ja vasta tämä yhteydenpito on johtanut tutkintapyynnön tekemiseen, sanoi Hakala.

Kenraalimajuri Sampo Eskelisen avustaja, asianajaja Heikki Maunila sanoo, että Eskelinen kiistää syytteen. Puolustuksen mukaan Eskelinen on ryhtynynyt välittömästi asian vaatimiin toimiin ja puhutellut ja ojentanut Päivötä yleisen palveluohjesäännön mukaisesti

Puolustuksen mukaan Eskelinen on myös ollut yhteydessä harjoitukseen osallistuneisiin ja puolustusvoimien johtoon, eikä ole viivytellyt asiassa.

Puolustus korosti, että alkuvaiheessa oli epäselvää, miltä osin Päiviön käytös mahdollisesti täytti palvelusrikoksen tunnusmerkistön. Sanailu tai huono käytös ei puolustuksen mukaan vielä täytä palvelusrikoksen tunnusmerkistöä.

Päiviötä koskevia rikossyytteitä puitiin hovioikeudessa toukokuun alussa. Tuolloin osa asianosaisista kertoi, että Ilmavoimien komentaja tiesi Lemmenjoen tapahtumista heti harjoitusviikonlopun jälkeen.

He kertoivat Eskelisen ottaneen yhteyttä ja pahoitelleen asiaa. Karjalan lennoston esikuntapäällikkö kertoi puhuneensa Eskelisen kanssa pitkiä puheluita.

Eskelinen siirtyi reserviin huhtikuun alussa. Hän ei hakenut jatkokautta Ilmavoimien komentajan tehtävään.

Lemmenjoen harjoituksen jälkipyykki on johtanut esitutkintaan myös Puolustusvoimain komentajan Jarmo Lindbergin toimista.

Lindbergin on kerrottu saaneen tietoa tapahtumista kuukausia ennen esitutkinnan aloittamista. Lindberg on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

