Syyrian Idlibin kapinallisaluetta pommitetaan rajusti

Syyrian ja Venäjän ilmavoimat ovat viime päivien aikana kiihdyttäneet voimakkaasti iskujaan kapinallisten hallussa olevalle Idlibin alueelle.

Syyriassa toimiva ihmisoikeusjärjestö kertoo, että hallitusta tukevat ilmavoimat ovat pelkästään tänään perjantaina pudottaneet ainakin 68 tynnyripommia Syyrian luoteisosassa sijaitsevaan Idlibiin.

Pommitusten kohteena ovat olleet Idlibin lounaisosan kylät. Pommit ovat tuhonneet muun muassa kouluja ja terveysasemia. Neljän viime päivän aikana pommituksissa on kuollut ainakin 38 ihmistä, kertoo järjestö.

Syyrian sisällissodan keskelle joutuneet ihmiset pelkäävät tynnyripommeja, koska niitä ei voi kohdistaa, vaan ne tappavat ihmisiä summittaisesti.

Rajaseudun kylistä on paennut tuhansia ihmisiä. He ovat suunnanneet Idlibin pohjoisosaan, kohti Turkkia.

Syyrian valtiolliset tiedotusvälineet sanovat, että pommitukset on kohdistettu "terroristiryhmiin". Syyrian mukaan Idlibistä on myös ammuttu hallituksen valvomalle alueelle.

Idlibin alue on ollut Syyrian kapinallisten hallussa jo vuodesta 2015 lähtien. Nyt alueen suurin kapinallisryhmä on monesta ääri-islamilaisesta ryhmittymästä koottu Tahrir al-Sham. Siinä voimakkain järjestö on terroristijärjestö Nusran rintama, joka tunnettiin aiemmin Syyrian al-Qaidana.

Syyrian ja sitä tukevan Venäjän armeijan hyökkäystä Idlibiin odotettiin jo viime vuoden lopulla. Syyrian presidentti Bashal al-Assad on sanonut, että "terroristien pesä" tyhjennetään.

Hyökkäystä ei ole kuulunut, vaikka Idlibiä on pommitettu jatkuvasti. Nyt pommitus on ihmisoikeusjärjestön mukaan kiihtynyt ennennäkemättömällä tavalla. Syyrian hallitus ei ole kertonut, onko sillä tavoitteenaan ottaa Idlib haltuunsa lähiaikoina. Jos varsinainen sota alkaa, siitä uhkaa tulla hyvin julma, koska kapinallistaistelijoilla ei ole käytännössä enää paikkaa minne paeta.

Lähteet: Reuters, AP