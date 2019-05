Herätys: Kunnissa tehdään hyvää perintörahoilla, Vuori valloittaa historiallisilla kirjoillaan ja kylmä sää jatkuu

Perintörahat toivat robottihylkeitä hoivakotien asukkaiden hellittäväksi

Ilman perillisiä kuolleiden perinnöistä osa palautuu kuntien käyttöön. Esimerkiksi Pirkanmaalle on kolmen viime vuoden aikana palautunut valtiokonttorista yli viisi miljoonaa euroa. Kangasalla vanhustyöhön perintörahoista lohkaistu reilu 100 000 euroa on tuonut hoitolaitoksiin ylimääräistä hyvää. Katso videolta, miten hoivakodin asukkaat tutustuvat Paro-hoivarobottiin.

Suomi ollut yksi harvoista hyötyjistä ilmastonmuutoksessa

Esko Jämsä / AOP

Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan suuri osa eteläisen pallonpuoliskon maista on köyhtynyt entisestään, kun lämpeneminen on leikannut niiden talouskehitystä viimeisen puolen vuosisadan aikana. Sen sijaan Suomi yhdessä muutaman muun pohjoisemman maan kanssa on saanut huomattavaa taloudellista etua ilmastonmuutoksesta. Tutkijoiden mukaan muutos on melko varmasti hidastanut maiden välisten hyvinvointierojen kaventamista ja lisännyt maailman suhteellista köyhyyttä.

Kristiina Vuori otti lopputilin ja ryhtyi viihdekirjailijaksi

Kristiina Vuoren historialliset viihderomaanit sijoittuvat yleensä keskiaikaan. Nella Nuora / Yle

Neljänkympin kriisi ajoi Kristiina Vuoren kirjoittamaan, ja hän on saanut nopeasti vankan lukijakunnan. Vuori tekee paljon taustatutkimusta historiallisia kirjojaan varten. Hän lukee, tutkii ja vierailee tapahtumapaikoilla. Viimeisin romaani sijoittuu Viipuriin.

Satavuotias teräsvaari ei ole Kaliforniassa mikään harvinaisuus

Earl Williams vierailee usein Riversiden tukikohdassa, jossa hän työurallaan huolsi Stardustereita eli B-17 -pommikoneita. Jennifer Cappuccio Maher / Getty Images

Earl Williams lopetti työnteon vasta kymmenen vuotta sitten. Herra Williamsin kaltaisia on Yhdysvalloissa paljon, melkein viidennes yli 65-vuotiaista teki pari vuotta sitten töitä, ja yhä useampi siirtyy eläkkeelle osa-aikaisten työsuhteiden kautta. Myös politiikkaan on juurtumassa uudenlaista ikäajattelua. Se näkyy jo ensi vuonna pidettävissä Yhdysvaltain presidentinvaaleissa, johon on lähdössä mukaan iäkkäitä ehdokkaita.

Sää jatkuu koleana, mutta takatalvi väistyy

Yle

Takatalvi väistyy hiljalleen viikonlopun aikana. Aluksi on kuitenkin koleaa ja lämpötila laskee öisin pakkasen puolelle. Päivällä lämpötila nousee etelässä ja lännessä noin viiteen asteeseen. Tänään sataa maan keskiosissa ja pohjoisessa sade voi tulla lumena. Päivällä sataa kuurottaisesti siellä sun täällä. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.