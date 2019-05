Star Wars -leffaan korun suunnitellut suomalainen: "Kukaan ei siihen aikaan tiennyt, kuka George Lucas on"

Yli tuhat korua urallaan suunnitellut Björn Weckström on Suomen tunnetuin korutaiteilija.

Björn Weckström oli suunnitellut 1970-luvulla sormuksen, jossa hän yhdisti jalometallia ja akryyliä. Täysin ennenkuulumatonta! Sormuksen myynti takkusi pahasti.

Mutta sitten muuan John Lennon sattui näkemään sormuksen Göteborgissa ja vei sen tuliaisiksi puolisolleen Yoko Onolle. Tämä laittoi sen sormeensa mennessään tv-ohjelmaan, jolla oli 60 miljoonaa katsojaa.

Koruyhtiö Lapponian puhelimet alkoivat soida.

George Lucas löysi persoonalliset korut

Björn Weckström oli mennyt töihin Pekka Anttilan perustamaan Lapponiaan 1960-luvun alussa. Ura lähti kansainvälisen korukilpailun voiton myötä melkein heti nopeaan nousuun.

Weckström kokee myös tulleensa alalle hyvään saumaan.

– Aika oli sopiva. Suomi oli jo saanut nimeä taideteollisuudessa, Tapio Wirkkalat ja muut olivat avanneet ovia.

Mutta kukaan muu ei vielä suunnitellut koruja ja Weckströmin veistosmaiset korut erottuivat joukosta.

Ne huomasi 1970-luvulla myös eräs aloitteleva elokuvaohjaaja.

– Minulle soitettiin Lontoosta ja sanottiin, että tällainen George Lucas tekee science fiction -elokuvan ja hän haluaa ehdottomasti, että minä teen korut tähän. En tiennyt, kuka Lucas on, ei kukaan muukaan siihen aikaan tiennyt.

Weckström sai kuusi viikkoa aikaa tehdä korun, mutta jo viikon kuluttua tuli uusi puhelu: Lucas filmaisikin loppukohtauksen jo seuraavalla viikolla.

Weckström totesi, että uuden korun valmistaminen viikossa oli mahdotonta.

– Kerroin heille, että korujani myydään Lontoossa Bond Streetillä. Siellä voitte käydä katsomassa, jos löytyy jotain sopivaa.

Lucas oli tehnyt työtä käskettyä, ja myöhemmin Weckström sai teleksin, jossa luki, että ohjaaja löysi kaupan hyllyltä sopivat korut ja kiitti kovasti.

Niin ensimmäisen Star Wars -elokuvan loppukohtauksessa prinsessa Leian kaulalla on Planetaariset laaksot -niminen kaulakoru ja kädessä saman sarjan rannekoru.

Korutaiteilija ei voi olla kuvanveistäjä

Korusuunnittelun rinnalla Björn Weckström on tehnyt mittavan uran kuvanveistäjänä. Veistoksissaan hän on käsitellyt muun muassa teknologian kehitystä ja disinformaatiota – jo kauan ennen kuin valeuutisista oli kuultu mitään.

Kuvanveistäjän uraa ei ole Suomessa kuitenkaan juhlittu yhtä näyttävästi kuin korutaiteilijan uraa: taiteilijan 53 näyttelystä vain 17 on pidetty Suomessa.

Weckström kokee, että Suomessa ei aivan hyväksytty sitä, että korusuunnittelija yrittää olla kuvanveistäjä.

– On ollut vähän anteeksiantamatonta, että olen suunnitellut koruja. Ei sellainen oikein sovi, että tekee kahta tällä lailla erilaista työtä. Mutta se ei ole häirinnyt italialaisia, koska heillä on renessanssitraditio, eli mitä enemmän tekee, sitä parempi.

Weckström muuttikin vuosikymmeniksi Italiaan. Muutto oli uralle ratkaiseva monella tapaa. Sieltä löytyivät hyvät valimot ja kansainväliset kontaktit. Sekä tietysti oikea valo taiteen tekemiseen.

Suomi oli ahtojään takana

Joitakin vuosia sitten taiteilija palasi Suomeen ja ilahtui. Kotimaa oli muuttunut valtavasti 1970-luvusta.

– Kyllä me olimme silloin niin ahtojään takana. Suomi on nyt ihan toisenlainen, ja pidän tästä Suomesta tavattoman paljon. On terasseja ja elämää, ei sitä sulkeutunutta vanhaa Suomea enää.

Weckström on nyt 83-vuotias, mutta ura jatkuu edelleen. Työn alla on niin julkiseen tilaan tuleva veistos kuin lasitaidettakin.

Taiteilijalle itselleen uran huippuja eivät ole palkinnot tai julkkisten huomio.

– Kohokohta on se, jos tuntee onnistuneensa työssään, on se sitten koru tai veistos. Kun jossain työssä kaikki stemmaa, niin se on hienoa.

Katso Björn Weckströmin koko haastattelu Puoli seitsemän -ohjelmassa. Pääset myös kurkistamaan Weckströmin taiteilijakotiin, jossa hänen veistoksiaan on esillä: