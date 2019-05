Ari Jalonen ehdolle sinisten puheenjohtajaksi

Tästä on kyse Ari Jalonen asettuu ehdolle sinisen tulevaisuuden johtoon.

Sinisten nykyinen puheenjohtaja Sampo Terho ei hae jatkokautta.

Huhtikuun eduskuntavaaleissa siniset eivät saaneet yhtään edustajaa Arkadianmäelle.

Entinen kansanedustaja Ari Jalonen asettuu ehdolle sinisen tulevaisuuden puheenjohtajaksi.

Perussuomalaiset jättäneiden kansanedustajien ja heidän tukijoidensa perustamaa sinistä tulevaisuutta on sen perustamisesta eli vuodesta 2017 johtanut Sampo Terho. Terho kertoi perjantaina jättävänsä valtakunnanpolitiikan ja puolueensa johdon kesäkuun puolukokouksessa.

Porilainen Jalonen toimi kansanedustajana vuosina 2011–2019 ensin perussuomalaisissa ja vuodesta 2017 lähtien sinisissä. Hän toimi sinisen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana ja eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtajana viime vaalikaudella.

Jalonen ei päässyt kevään vaaleissa jatkokaudelle, vaikka oli mukana sitoutumattomana ehdokkaana kokoomuksen listalla. Kaikki muutkin siniset menettivät paikkansa eduskunnassa huhtikuussa eikä puolueella ole yhtään kansanedustajaa. Kunnanvaltuutettuja sinisillä on eri puolilla Suomea.

"Puolue ei häviä"

Ari Jalosen mukaan sinisillä on mahdollisuus nousta, kunhan puolueen johdossa on heittäytymiskykyinen johtaja. Hän myöntää, että sinisten toiminta vaikeutuu myös taloudellisesti, koska puolueella ei ole yhtään kansanedustajaa.

Nyt on lähdettävä kuumiin paikkoihin. Ari Jalonen (sin.)

– Nyt on lähdettävä kuumiin paikkoihin, ja minulla on niistä paloesimiehenä kokemusta. Olen yhteistyökykyinen ja minulla on myös mielikuvitusta, mitä osoittaa vaaliliitto kokoomuksen kanssa. Kaikkia näitä ominaisuuksia tarvitaan, Jalonen sanoo.

Politiikan tarkkailijat ovat pohtineet, onko sininen tulevaisuus olemassa enää vuonna 2023 seuraavien eduskuntavaalien aikaan. Ari Jalosen mukaan tästä ei ole epäilystä. Hän itse on ehdolla myös toukokuun europarlamenttivaaleissa.

Uutisesta voi keskustella 3.5. klo 22 saakka.