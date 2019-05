Marssijat nostivat tieteelle hattua Helsingissä – "Tiedeyhteisön viesti hallitusneuvotteluihin on selvä"

Helsingissä tänään järjestetty tiedemarssi on osa maailmanlaajuista March for Science -tapahtumaa.

Noin sata opiskelijaa, tutkijaa ja muuta tieteen ystävää kokoontuivat tänään lauantaina Helsinkiin tiedemarssille.

Marssijoiden määränpää oli Senaatintori ja tavoitteena korostaa tieteen tärkeyttä poliittisessa päätöksenteossa, puolustaa tieteen arvoa sekä tukea tiedettä ja tieteentekijöitä.

– Tiede vaikuttaa meidän kaikkien terveyteen sekä talouteen ja politiikkaan. Halusimme korostaa tieteen asemaa, kertoi marssille osallistunut Salla Kontio Ylelle.

Tiedemarssi on osa maailmanlaajuista March for Science -tapahtumaa, joita on järjestetty vuodesta 2017 alkaen. Tänään marsseja on järjestetty myös esimerkiksi useissa saksalaiskaupungeissa.

– Meillä on monien maailmanlaajuisten haasteiden osalta aikamoinen kiire. Emme voi vitkutella, vaan pitää etsiä uusia ratkaisuja. Tiede on siihen oikeastaan ainoa vaihtoehto, sanoi Helsingin yliopiston kansleri Kaarle Hämeri.

"Haluamme rahoituksen kuuntoon"

Senaatintorilla puhunut Hämeri halusi, että tiedeyhteisön viesti kuuluu torin toiselta laidalta eli Helsingin yliopistosta toiselle laidalle, valtioneuvoston linnaan.

Yliopistoyhteisö toivookin, että korkeakoulujen rahoitukseen kiinnitettäisiin huomiota pian alkavissa hallitusneuvotteluissa.

– Tiedeyhteisön viesti on aika selvä. Me haluamme vakautta, ennustettavuutta ja ensisijaisesti rahoituksen kuntoon, Hämeri sanoi.

– Haluamme myös yleistä arvostusta tiedettä kohtaan. Päätöksenteossa tieteen ja tutkitun tiedon merkityksen pitäisi olla entistä selvempää.

Samoilla linjoilla oli Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtaja Sanni Lehtinen.

– Toivomme, että korkeakouluindeksi palautetaan eli käytännössä lopetetaan ne jäädytykset, jotka nyt ovat olleet voimassa, hän sanoi.

– Sen lisäksi tarvitaan lisäpanostuksia koulutuksen perusrahoitukseen.