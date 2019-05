Herätys: Aseistakieltäytyjien määrä kasvoi roimasti, Yle selvitti lukiolaisten uupumusta, epävarmuus vaivaa myös hittinikkaria

Aseistakieltäytyjien määrässä yhtäkkinen rynnistys

Jehovan todistajien vapautus ase- ja siviilipalveluksesta kumottiin, ja se aiheutti kieltäytymisilmoituksissa ruuhkan. Tämän vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana ase- ja siviilipalveluksesta kieltäytyjiä on ollut 52, kun tavallisesti kokonaisessa vuodessa heitä on ollut 30–40. Mutta hakijat eivät olekaan Jehovan todistajia – mistä siis on kyse?

Yle selvitti, millaisissa lukioissa on uuvuttu eniten

Lukiolaisten stressin ja uupumuksen määrä on viime vuosina kasvanut. Koulu-uupumus ei ole vain huippulukioiden ongelma. Jutussa olevalla testillä voit katsoa, onko oma tilanteesi hallinnassa vai oletko vaarassa uupua koulutöiden vuoksi.

Kahdenkeskiset hallitustunnustelut alkavat

Antti Rinne Martti Kainulainen / Lehtikuva

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne tapaa tänään kahdenkeskisissä neuvotteluissa kristillisdemokraattien, perussuomalaisten ja keskustan edustajat. Huomenna maanantaina hallitustunnustelijan pakeilla astelevat vihreät, vasemmistoliitto, RKP ja viimeisenä kokoomus.

Matti Mikkola tekee muille hittejä ja itselleen suureellisia teoksia

Matti Mikkola Mårten Lampén / Yle

Kulttuurivieras on Saimaa- ja Tehosekoitin-yhtyeistä tunnettu Matti Mikkola, joka on tämän hetken arvostetuimpia muusikoita. Samalla kun hän säveltää radiohittejä Suomen ykkösartisteille, hän rakentaa omasta musiikistaan suureellisia teoksia. Menestyksestä huolimatta Mikkola kokee tekemisessään suurta epävarmuutta.

Katriina Talaslahti lähti 13-vuotiaana Saksaan pelaamaan jalkapalloa

Katriina Talaslahti Anna Karismo / Yle

Siinä missä monella muulle suomalaisnuorella on 13-vuotiaana edessä siirtyminen yläkouluun, Katriina Talaslahdelle osui eteen vähän isompi muutos. Hän lähti toisen isosiskonsa kanssa pelaamaan jalkapalloa Saksaan. Nyt, viisi vuotta myöhemmin Katriina pelaa Bundesliigassa ja käy samalla koulua. Mitä mieltä Katriina ja hänen vanhempansa ovat eurooppalaisuudesta ja ulkomailla työskentelystä?

