Jättioperaatio pelasti Intian pahimmilta myrskytuhoilta

Sykloni Fani on laantunut Bangladeshin yllä.

Intiassa maan viranomaisten määräämä yli miljoonan ihmisen evakuointioperaatio on osoittautunut menestykseksi. Maan koilliskolkkaan iskenyt erittäin voimakas sykloni Fani on aiheuttanut tiettävästi vain muutamia kuolonuhreja.

Kun samalle alueelle iski edellinen "supersykloni" vuonna 1999, noin 10 000 ihmistä sai surmansa.

Myrsky on kuitenkin aiheuttanut merkittävää aineellista tuhoa Odishan ja Länsi-bengalin osavaltioissa. Fanin tuulet puhalsivat enimmillään 70 metriä sekunnissa. Tuulet katkoivat sähkölinjoja ja tuhosivat heikkotekoisia rakennuksia.

Suurimpia tuhoja lienee kärsinyt temppeleistään tunnettu Purin kaupunki Benglinlahden rannalla. Myrskyn keskus väisti niukasti Kolkatan suurkaupungin ja sen 14 miljoonaa asukasta.

Myrsky on nyt siirtynyt Bangladeshin pohjoisosaan ja laantunut trooppiseksi matalapaineeksi. Sade jatkuu edelleen voimakkaansa, mutta Bangladeshin viranomaisten mukaan myrsky ei enää aiheuta vaaraa.

Bangladeshin pelastusviranomaisten mukaan Fani-myrsky on surmannut 15 henkilöä. Myrsky on tuhonnut 21 500 hehtaaria viljelysmaata ja 13 000 rakennusta, kertoo The Daily Star -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Kaikkiaan Fani-myrsky on vaikuttanut noin sadan miljoonan ihmisen elämään Etelä-Aasiassa.

Lähteet: AP, Reuters