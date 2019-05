Kiinassa riehuva afrikkalainen sikarutto hyödyttää suomalaisia lihataloja

Sianlihan kysyntä ja hinta ovat kasvaneet Kiinassa merkittävästi, mikä on piristänyt suomalaisten lihatalojen liiketoimintaa Kiinassa.

Muutos johtuu sikoja tappavasta afrikkalaisesta sikarutosta, kertovat suomalaiset lihatalot STT:lle.

– Sikakannan väheneminen Kiinassa on ollut niin voimakasta, että kysyntää on kohdistunut Eurooppaan ja muualle maailmaan. Maailmanlaajuisessa markkinassa kun eletään, niin kysyntä kasvaa myös Atrialla, yhtiön toimitusjohtaja Juha Gröhn sanoo.

Joidenkin arvioiden mukaan sianlihan hinta on noussut Kiinassa jopa 40 prosenttia.

Atrian lisäksi lihaa Kiinaan vie Suomesta HKScan. Myös se kertoo vientinsä Kiinaan piristyneen.

– Tavoitteenamme on toimittaa Kiinaan yhdeksän miljoonaa kiloa sianlihaa kolmen vuoden kuluessa. Sillä radalla nyt ollaan ja tavoite tullee helpottumaan, kun kysyntä ja hinta ovat hyviä, sanoo HKScanin viennistä vastaava johtaja Jukka Nikkinen.

Vaikuttaa myös muualla maailmanmarkkinoilla

Sikarutto ei lisää ainoastaan Kiinaan viedyn sianlihan kysyntää, vaan myös muiden liha- ja kalatuotteiden vienti voi hyötyä valitettavasta epidemiasta.

– Tässä maailmassa ei ole niin paljon tuontilihaa, että sillä voitaisiin tyydyttää Kiinan kysyntä. Samalla tämä vaikuttaa myös muihin proteiinin lähteisiin, kuten siipikarjan, kalan ja naudan kysyntään, arvioi eläinlääkintöneuvos Anna-Stiina Antola Suomen Kiinan-suurlähetystöstä.

Antola uskoo, että sianlihan kovin hintaryntäys on vielä edessäpäin.

Ihmiselle vaaraton afrikkalainen sikarutto on levinnyt ympäri Kiinaa. Kiinan maatalous- ja maaseutuministeriön mukaan ympäri Kiinaa on tapettu yli miljoona sairastunutta sikaa. Kansainväliset arviot edessä häämöttävistä sikakuolemista ovat huomattavasti synkempiä. Sikaruton epäillään tappavan 150-200 miljoonaa sikaa, kun Kiinan koko sikamäärä on arviolta noin 400 miljoonaa.

Afrikkalainen sikarutto (siirryt toiseen palveluun) on siasta toiseen helposti tarttuva verenvuotokuumetauti, ja tautikuolleisuus on 80–100 prosentin luokkaa. Tautia voisi verrata ihmiselle hengenvaaralliseen ebola-virukseen.

Suomessa tautia ei ole koskaan tavattu, mutta venäläisissä ja virolaisissa villisioissa sitä on todettu.

