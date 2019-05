Herätys: Suosikit ja inhokit erottuvat yhteishaussa, Rinne vierailee eurovaalitentissä, suurvaltojen ulkoministerit kohtaavat Rovaniemellä

Hammaslääketiede on suosittua.

Suosikkilinjoille pyrkii jopa nelinkertainen määrä paikkoihin nähden

Tämän kevään yhteishaussa toisen asteen opiskelupaikkaa haki 72 100 hakijaa. Hammaslääketiede ja muu hammashuolto on osoittautunut halutuimmaksi opintosuunnaksi: ensisijaisia hakijoita oli neljä kertaa enemmän kuin aloituspaikkoja. Muita suosikkeja ovat tekniset terveyspalvelut, teatteri ja tanssi sekä farmasia ja muu lääkehuolto. Aloituspaikkoihin suhteutettuna vähiten haettiin puutarhatalouteen, käsi- ja taideteollisuuteen ja puhdistuspalveluihin.

SDP tavoittelee eurovaaleissa yhtä lisäpaikkaa

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on tänään Ylen aamu-tv:n ja Ykkösaamun yhteisessä eurovaalitentissä kello 8.11. SDP tavoittelee EU-vaaleissa Suomesta kolmea meppipaikkaa eli yhtä lisäpaikkaa, vaikka S&D-ryhmälle on povattu vaalitappiota. Vaaliteemoina on muun muassa veronkierron torjuminen ja sosiaaliturvan sekä työntekijöiden oikeuksien parannukset EU-tasolla.

Kymmeniä kuollut lento-onnettomuudessa Moskovassa

Venäjällä Moskovassa kansainväliselle lentoasemalle hätälaskun tehneen matkustajalentokoneen tulipalossa uskotaan kuolleen jopa 41 ihmistä. Useita ihmisiä on myös loukkaantunut. Kuolleiden joukossa on kaksi lasta. Lentäjien ilmoituksen mukaan onnettomuus johtui salamaniskusta. Kone oli matkalla Moskovasta Murmanskiin, kun se lähes heti nousun jälkeen ilmoitti palaavansa kentälle.

Nämä asiat kiinnostavat Rovaniemen ulkoministeritapaamisessa

Yksi viime aikojen merkittävimmistä ulkoministerikohtaamisista alkaa tänään maanantaina Rovaniemellä. Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kohtaavat toisensa Arktisen neuvoston kokouksessa Lappi-Areenalla. Pompeon ja Lavrovin ohjelmaan kuuluu kahdenvälinen neuvottelu, jossa käsitellään muun muassa Venezuelan kriisiä. Lisäksi Pompeo pitää maanantaina iltapäivällä puheen, jossa hän kertoo Yhdysvaltain arktisesta politiikasta.

Sateita osaan maata

Pilvisyys lisääntyy, kertoo Ylen meteorologi Toni Hellinen. Maan länsiosassa ja Kainuussa tulee paikoin vesikuuroja, Pohjois-Lapissa lumi- ja räntäkuuroja. Lämpötila kohoaa maan etelä- ja keskiosassa laajalti 10 asteen yläpuolelle. Pohjoisessa on hieman kylmempää. Mittari on painunut aamuyöstä pakkaselle, joten aamuruuhkassa kannattaa varoa liukkaita tienpintoja. Ajokeli on mahdollisesti vaarallinen aamulla Keski-Suomen, Etelä-Savon, Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.