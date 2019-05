Gazan taisteluissa on kuollut 23 palestiinalaista ja neljä israelilaista

Gazasta on ammuttu satoja raketteja – Israel on pommittanut 260 kohdetta.

Gazan kaistalta on kahden päivän aikana ammuttu jo noin 600 rakettia Israelin puolelle. Maan ilmatorjunta on pysäyttänyt raketeista suuren osan.

Israelin asevoimat on pommittanut Gazassa ainakin 260 kohdetta. Iskuihin ovat osallistuneet Israelin ilmavoimat, panssarivaunut sekä Gazan edustalla olevat sotalaivat.

Gazan alueella on kuollut 23 ihmistä. Heidän joukossaan on kaksi raskaana olevaa naista ja kaksi vauvaa. Israelin puolella kuolonuhreja on neljä.

Tämän viikonlopun taistelut Gazan alueella ovat verisimmät vuoden 2014 sodan jälkeen.

Israel sanoo kohdistaneensa iskun myös yhteen Gazaa hallitsevan Hamas-järjestön aseellisen siiven johtajaan Hamad al-Khodoriin. Hänen kerrotaan saaneen surmansa.

Israelissa raketteja on osunut muun muassa Ashkelonin ja Beersheban kaupunkeihin.

Maan sairaaloissa on hoidettu noin kahtasataa uhria, joista osa on saanut fyysisiä vammoja, osa on shokissa rakettien aiheuttaman pelon takia.

