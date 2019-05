Aleksis Kiven sukujuuret on nyt selvitetty varmuudella – sitkeät huhut Kiven aatelisjuurista eivät pidä paikkansa

Kivi-tuntijat ovat vääntäneet kättä (siirryt toiseen palveluun) kansalliskirjailijamme Aleksis Kiven (1834-1872) sukujuurista yli sadan vuoden ajan, aina kansallisbiografiaa (siirryt toiseen palveluun) myöten.

Kysymys on tiivistynyt siihen, kuka oli Kiven biologinen isoisä.

Kirkonkirjoissa Kiven Eerikki-isän isäksi on merkitty merimies Antti Stenvall, mutta sitkeät huhut ovat vihjanneet, että Eerikin oikea isä olisi ollut paikallinen aatelinen, Carl Henrik Adlercreutz.

Huhut saivat alkunsa Nurmijärven Palojoella heti, kun Eerikki Stenvall syntyi. Paikalliset laskeskelivat tarkkaan, oliko merimies Antti Stenvall ollut maissa vai merillä pojan saadessa alkunsa toukokuussa 1797.

Raalan ja Siuntion kartanoiden isäntä Carl Henrik Adlercreutz oli sopivasti samoihin aikoihin ollut metsästysreissulla Nurmijärvellä. Ei kestänyt kauankaan, kun paikalliset yhdistivät hänet Maria Juhontyttären kasvavaan vatsaan.

Seurasi pika-avioliitto. Antti Stenvall nai Maria Juhontyttären. Epäilyksiä lisäsi se, että Adlercreutzit avustivat nuorta avioparia, joka muutti Helsinkiin.

Osa arveli jopa papin korjailleen kirkonkirjojen päivämääriä säätyyn sopivan isäehdokkaan varmistamiseksi.

Myös Aleksis Kivi syntyi perheen mansardikattoisessa talossa Nurmijärven Palojoella. YLE / Pekka Elomaa

Stenvallien perhe asui kymmenen vuotta Helsingissä ja palasi sitten Nurmijärvelle. Eerikki Stenvall osasi ruotsia ja kävi räätälin töissä Adlercreutzien Raalan kartanossa. Hän oli kylän ainoa luku- ja kirjoitustaitoinen henkilö.

Mansardikattoinen talokin oli kyläläisten mielestä liian hieno pitäjänräätäjille. Kuiskittiin Adlercreutzien maksaneen sen.

Vähemmästäkin syntyy juoruja.

Mutta pitävätkö ne paikkansa?

DNA-testi mahdollistaa huhujen selvittämisen

Asiaa ei ole voinut aiemmin selvittää varmasti, mutta DNA-testien kehittyminen on muuttanut tilanteen. Päätimme Ylen Puoli seitsemän -ohjelmassa selvittää asian yhdessä kahden sukututkijan, Jere Markkasen ja Antti Kivivallin, kanssa.

Kivivalli on entiseltä nimeltään Stenvall ja kaukaista sukua Aleksis Kivelle. Aleksis Kivi eli Aleksis Stenvall oli Kivivallin isoisän isoisän isän pikkuserkku.

Hyödynsimme Kivivallia testissä: hän toimi hyvänä vertailuaineistona.

Varsinaisiksi testattaviksi tarvitsimme Aleksis Kiven veljen ja Carl Henrik Adlercreutzin jälkeläiset.

Jälkeläiset lähtivät testiin mukaan

Aleksis Kivellä ei tiettävästi ollut lapsia, joten testiin piti löytää joku Kiven veljen suora jälkeläinen. Mutkien kautta testiin löytyi Tom Stenvall. Kirjailijan veli Emanuel oli Tomin isoisän isoisä.

Stenvall oli valmis lähtemään testiin mukaan, vaikka asia ei hänelle erityisen tärkeä olekaan.

–Kyllä minä oikeastaan odotan, että sieltä Stenvallien sukujuuret löytyvät. Asialla ei sinänsä ole minulle hirvittävän suurta merkitystä. Olemme yksilöitä kaikki.

Tom Stenvall otti DNA-näytteen posken sisäpinnalta. Yle

Carl Henrik Adlercreutzin suora jälkeläinen, Anders Adlercreutz löytyi eduskunnasta. Ajatus siitä, että Aleksis Kiven isoisä olisi ollut Adlercreutz ei ollut hänelle uusi.

–Se on asia, jota olemme pohtineet meidän perheessä ja suvussa. Tarinaa on kerrottu lapsille ja pidetty kohtalaisen todennäköisenä. On monia historiallisia viitteitä, jotka viittaavat siihen, mutta pitääkö se sitten paikkansa, kohta nähdään.

Kansanedustaja Anders Adlercreutz tunsi tarinan sukunsa yhteydestä Aleksis Kiveen. Yle

Isälinjan voi testata historian hämäriin saakka

DNA sisältää ihmisen perimän,geenit, jotka lapsi saa biologisilta vanhemmiltaan. DNA-näytteen perusteella voi jäljittää niin henkilön isä- kuin äitilinjankin. Suoraa isälinjaa voi seurata tutkimalla Y-kromosomin DNA:ta.

Y-kromosomi on vain miehillä. Poika saa Y-kromosominsa aina isältään, joka saa sen isältään ja tämä isältään.

Siksi teimme suoraa isälinjaa testaavan Y-DNA 67 -testin. Sen avulla saisi selvitettyä Aleksis Kivenkin isälinjan niin pitkälle historiaan kuin haluaisi.

Tässä tapauksessa kiinnosti vain 1700-luvun loppu ja Aleksis Kiven isoisä.

Jos Antti Kivivallin ja Aleksis Kiven veljen jälkeläisen DNA-perimä olisi riittävän samanlainen, osoittaisi se sen, että Kiven isoisä oli Stenvall, ei Adlercreutz.

Jos taas Anders Adlercreutzin ja Tom Stenvallin testit osuivat riittävän vahvasti toisiinsa, osoittaisi se sen, että vanha huhu pitää paikkansa ja Carl Henrik Adlercreutz oli Aleksis Kiven isoisä.

Suljimme Stenvallin, Adlercreuzin ja Kivivallin näytteet steriiliin putkiloon ja lähetimme ne Yhdysvaltoihin FamilytreeDNA (siirryt toiseen palveluun):n laboratorioon.

Sitten vain odottelimme.

Albert Edelfeltin tekemä piirustus Aleksis Kivestä.

Tulos oli yksiselitteinen

Muutaman kuukauden kuluttua tulokset tulivat. Ne olivat harvinaisen yksiselitteiset: Antti Kivivallin ja Tom Stenvallin testit osuivat toisiinsa.

–Tämän perusteella kaikki Stenvallit ovat samaa sukua ja Aleksis Kiven isän isä oli merimies Antti Stenvall, vahvistaa sukututkija Jere Markkanen.

Anders Adlercreutz taas oli täysin eri haploryhmääkin kuin Stenvall ja Kivivalli.

– Adlercreutz ei liity Stenvalleihin mitenkään, sanoo Kivivalli.

Haploryhmä on ihmisen perimän tyyppi, joka on eri alkuperää olevilla väestöryhmillä erilainen.

Stenvalleilla haploryhmä oli Skandinavialle tyypillinen I1. Adlercreutzien haploryhmä taas oli suomalais-ugrilaisille tyypillinen N1, syntynyt jossain päin Etelä-Siperiaa.

Ei siis ole mitään mahdollisuutta, että kukaan Adlercreutz voisi olla Aleksis Kiven isoisä.

Seitsemän veljestä vuodelta 1870. Yle/Jessica Edén

Sata vuotta kestänyt arvuuttelu voidaan lopettaa

Testatut saivat tietää DNA-testin tulokset aivan vastikään. Anders Adlercreuz kuulosti puhelimessa hieman pettyneeltä.

– No jopas. Tämä on tarina, joka on elänyt niin pitkään. Sukumme ja Stenvallien tiiviit yhteydet selittyvät sitten muilla asioilla kuin sukulaisuudella. Ilmeisesti esi-isäni arvostivat Stenvalleja ja näkivät Aleksis Kiven lahjakkuuden. Hyvä niin.

Tom Stenvallille tulos ei ollut kovin suuri yllätys.

– Nythän se on todistettu. Paljonhan tästä on puhuttu ja pohdittu esimerkiksi, miten ihmeessä Stenvallin veljekset pääsivät kouluun. Nyt tiedämme, ettei ainakaan sen takia, että perheellä olisi ollut sukulaisuussuhde Adlercreutzeihin.

Arvuuttelu Aleksis Kiven sukujuurista on kestänyt vuosikymmeniä ja siitä on etsitty yhteyksiä myös hänen kirjallisuuteensa.

Jokainen kantaa tietoa esivanhemmistaan geeneissään. Niin teki myös kansalliskirjailijamme Kivi.

Nyt arvuuttelun voi lopettaa ja huhut kumota. Aleksis Kivi oli pesunkestävä Stenvall.

