Ruotsalaiset ovat tässäkin meitä edellä: Mamma Miasta tuli miljoonia tuottanut Broadway-hitti, nyt samaa yrittää suomalainen jazz-musikaali

Broadway. Moni sinne yrittää, harva pääsee. Broadway nousi keväällä keskusteluun, kun tuottaja Maija Anttila kertoi jälleen olevansa lähellä Amerikan valloitusta ja läpimurtoa.

Nyt amerikkalaista unelmaa tavoittelevat myös suomalaisen Manon-musikaalin tekijät. Jazz-muusikko Heikki Sarmannon säveltämän teoksen mahdollisuuksiin lyödä läpi uskoo myös opetus- ja kulttuuriministeriö. Teos on saanut valtiolta 300 000 euroa kulttuuriviennin edistämiseen tarkoitettua erityisavustusta.

Se on paljon rahaa. Yhtä paljon tukea sai myöntövuosina vain suomalaista musiikkia maailmalle vievä Music Finland -yhdistys.

– Manonissa vakuutti kokonaisuus eli vahva tiimi yhdistettynä suomalaiseen tuottajaan ja suomalaisiin tekijänoikeuksiin. Kristallipalloa ei ole kenelläkään, mutta Manon saattaa menestyä, perustelee okm:n neuvotteleva virkamies Kimmo Aulake.

Sarmanto sävelsi Manonin Suomen kansallisoopperalle vuonna 1995. Tilaaja ei koskaan esittänyt teosta. Miksi niin? Palataan syihin myöhemmin.

Viron konserttikiertuetta lukuun ottamatta Manonia ei siis ole vielä nähty muillakaan näyttämöillä. Broadwayn ensi-ilta olisi samalla teoksen maailman kantaesitys. Manon tähtää suoraan huipulle.

Mikä Broadway? Broadwaylla tarkoitetaan teattereita, joihin mahtuu yli 500 katsojaa. Niitä on New Yorkin Manhattanilla tällä hetkellä 40. Off-Broadway tarkoittaa teattereita, joiden katsomoissa on 100–499 paikkaa. Off-off-Broadwayteatterit puolestaan vetävät alle 100 katsojaa.

Sofi Oksasen Puhdistus pääsi lähelle

Broadwaylle pääseminen on legendaarisen vaikeata. Ruotsalaiset ovat onnistuneet tässäkin meitä paremmin. Abba-miesten Chess-musikaali nähtiin Broadwaylla jo 1980-luvulla. Pankin räjäytti samojen säveltäjien Mamma Mia, jota esitettiin Broadwaylla 14 vuotta.

Tähän mennessä suomalaisista lähimmäs Broadwayta on yltänyt Sofi Oksasen Puhdistus. Sitä esitettiin pienessä, kokeellisessa La MaMa -teatterissa off-off-Broadwaylla vuonna 2011.

Puhdistusta oli tuottamassa New Yorkissa asuva Heli Sirviö. Budjetti oli Sirviön muistin mukaan 30 000 dollaria. Osa siitä oli julkista tukea.

– Broadwaylla pärjääminen vaatii ihan pirusti. Kaikki pelaa sen varassa, kenet tunnet ja kuka arvostaa sinua, näkemystäsi ja mahdollisuuttasi tuottaa yhteistyökumppaneillesi voittoa, Sirviö sanoo.

Puhdistus pyöri täysille saleille vajaat kaksi viikkoa, mutta teki silti muutama tuhat dollaria tappiota. Sirviö kertoo, että syynä olivat lyhyt näytäntökausi, teatterin pieni katsomo ja alhaiset lipun hinnat.

Broadwayn historian kallein puhenäytelmä on Harry Potter and the Cursed Child. Se maksoi 70 miljoonaa dollaria. AOP

Amerikassa tuottaja kärrää rahat tiskiin

Nyt teatterin mekkaan pyrkii siis myös suomalainen Manon. Timo Luotonen on vienyt sitä Broadwaylle vuodesta 2015.

– Ihastuin Sarmannon musiikkiin ja teoksen kauniisiin melodioihin. Manonissa on yksinkertaista pitkää melodialinjaa, mihin harvoin enää törmää. Arvostan sitä taiteellisessa mielessä, Luotonen kehuu.

Luotonen on paitsi tuottaja myös pedagogi, joka on kertoo olleensa musiikkialan järjestö- ja varainkeruutöissä yli 30 vuotta. Hän on opettanut laulua ja toimii tällä hetkellä peruskoulun erityisluokan opettajana pääkaupunkiseudulla.

Broadway-tuottajaksi hän sanoo opiskelleensa viimeiset 3–4 vuotta: hän on lukenut kirjallisuutta, käynyt nettikursseja, tavannut konsultteja ja liittynyt paikalliseen tuottajaverkostoon.

– Erot ovat valtavat Suomen ja Amerikan välillä. Suomessa tuottaja on kädet savessa, Amerikassa hän on se, joka kärrää rahat tiskiin, Luotonen vertaa.

Manon-hankkeen ympärille Luotonen on palkannut yhdysvaltalaisia ammattilaisia viemään teosta eteenpäin mm. sovittamaan musiikkia ja muokkaamaan tekstiä.

Myös Kalevala pyrkii Broadwaylle

Manon on tällä hetkellä ainoa Broadwaylle tähtäävä tuotanto, joka on saanut OKM:n kulttuuriviennin avustusta. Samaan paikkaan on silti muitakin suomalaisia pyrkijöitä.

Sekä Ylellä että Helsingin Sanomissa (siirryt toiseen palveluun) on kerrottu Maija Anttilan suunnitelmista tuottaa MsTrial-draama off-Broadwaylle. Elokuvatoimittaja Kalle Kinnunen on arvostellut (siirryt toiseen palveluun) Anttilaa epärealistisen suurista puheista ja hänestä kirjoittaneita medioita kritiikittömyydestä.

Suomessa on uutisoitu myös Johanna Telanderin säveltämän Kalevala-musikaalin (siirryt toiseen palveluun) Broadway-suunnitelmista. Kalevalasta on nähty konserttiversioita Suomessa ja Yhdysvalloissa.

Ainakin yhtä Kalevalan konserttia on ollut tuottamassa myös Maija Anttila (siirryt toiseen palveluun). Anttilaa ja Telanderia yhdistää myös amerikkalainen näyttelijä Dep Kirkland, jota molemmat käyttävät produktiossaan toinen kirjoittajana ja toinen taiteellisena neuvonantajana.

Suomalaiset näyttävät pitävän Amerikassa yhtä. Myös Heli Sirviö kertoo olevansa mukana Kalevala-musikaalissa ja virittelevänsä yhteistyökuvioita myös Luotosen ja Manonin kanssa.

Tätä ennen yksikään suomalainen ei kuitenkaan tiettävästi ole päässyt Puhdistusta lähemmäs hohdokasta Broadwayta.

– Ainoa suomalainen, jonka tiedän tulleen vahvasti noteeratuksi Broadwaylla, on Hollywoodin kulta-ajan elokuvatähti Taina Elg, Heli Sirviö sanoo.

Elg näytteli Broadwaylla 1970- ja 1980-luvuilla.

The Book of Mormon on tv-sarja South Parkin luojien musikaali. Se on satiirinen ja anarkistinen tarina mormoneista, jotka lähetetään Ugandaan lähetystyöhön. AOP

Esityksiä hiotaan vuosia

Broadway on valtava tuotantolaitos, jonne riittää yrittäjiä. Kaikki eivät koskaan päädy näyttämölle saati kassamagneeteiksi. Ne, jotka menestyvät, ovat usein aloittaneet pienemmistä teattereista off-Broadwaylta, jossa teosta kehitellään ja testataan vuosia.

– Kun lipputulot, kritiikit ja mediahype osoittavat, että kannattaa siirtyä isompaan, esitys ei ole enää sijoittajalle mainittava riski. Off-Broadway-menestys indikoi, että esitys tulee olemaan menestys myös isommassa teatterissa, Sirviö sanoo.

Sirviön mukaan teatteri on Broadwaylla pelkkää bisnestä.

– Myös taiteelliselta ulospäin vaikuttavan esityksen tehtävä on tehdä rahaa. Isoista, miljoonia maksavista tuotannoista sijoittajat saavat yleensä omansa pois hyvinkin, Sirviö sanoo.

Sirviö kertoo lukeneensa alan tilastoista, että yksi viidestä esityksestä olisi voitollinen Broadwaylla.

– Rohkeimmat arvioivat, että yksi kolmesta. Off- tai off-off-tuotannoissa harvemmat pääsevät omilleen tai voitollisiksi, Sirviö sanoo.

Hitit tuottavat miljoonia viikossa

Kaudella 2017–2018 Broadway-teattereiden showt tuottivat 1,7 miljardia dollaria ja esityksissä kävi lähes 14 miljoonaa katsojaa. Asia selviää Broadwayn Leaguen (siirryt toiseen palveluun) tilastoista.

Tällä hetkellä omaa luokkaansa on hiphop-musikaali Hamilton, joka tuotti pelkästään huhtikuun viimeisellä viikolla 3 miljoonaa dollaria. Hamiltonin halvimmat liput 1 300-paikkaiseen teatteriin maksavat 300 dollaria, kalleimmat 1 000 dollaria.

Samaan aikaan muut Broadway-esitykset pyörivät noin miljoonan dollarin viikkotuotoissa.

The Book of Mormon (Mormonien kirja) on yksi viime vuosien suurista Broadway-hiteistä. Se pyörii myös Lontoon West Endissä. Hiljattain sitä esitettiin Tukholmassakin. Jeff Greenberg / AOP

Tarvitaan rahaa, jotta saadaan sijoittajia

Manonin taipale on vielä alussa. Tähän mennessä siitä on järjestetty New Yorkissa kolme työpajaa, joissa teosta on luettu ja laulettu alan ammattilaisille.

Seuraava etappi on esitellä sitä potentiaalisille sijoittajille. Sitä ennen Manonista pitää kuitenkin saada tuotettua pidemmälle viety versio pukuineen ja lavasteineen. Näyttämöversio maksaa, mutta ilman sitä amerikkalaisrahoittajat eivät kiinnostu.

Tuottajan mukaan alun kehittelyvaiheeseen työpajoineen ja näyttämöversioineen tarvitaan kaikkiaan noin 600 000 euroa. OKM:n tuki kattaa puolet tästä. Paljonko puuttuvasta summasta on saatu kerättyä?

– En lähde aukaisemaan pankkitilejä, mutta meillä on aktiivisia neuvotteluita julkisen ja yksityisen puolen kanssa Suomessa ja Yhdysvalloissa. Iso rahahan se on, mutta me käännämme kaikki kivet, Luotonen sanoo.

Kimmo Aulake OKM:sta kertoo, että Manonille ei ole tulossa lisää vientitukea.

– Määrärahan käyttötarkoitus täytyy pitää mielessä. Sillä voi mahdollistaa rohkeita toimenpiteitä, mutta se ei voi toistua vuodesta toiseen, Aulake sanoo.

Spider Man: Turn off the Dark tuotti sijoittajilleen 60 miljoonan dollarin tappiot. Carolyn Contino / AOP

Kalleimmat maksavat kymmeniä miljoonia

Manonin alkukehittelyyn tarvittavat runsaat puoli miljoonaa on kuitenkin vasta alkusoittoa. Luotonen laskee, että varsinaisen musikaalin tuottaminen Broadwaylle maksaa runsaat kymmenen miljoonaa euroa.

Jos Manon-projekti saadaan esiteltyä rahoittajille ja sen jälkeen sijoittajat innostumaan siitä, seuraava askel olisi off-Broadway-esitys. Sen tekemiseen uppoaa Luotosen arvion mukaan noin pari miljoonaa.

– Sen aika voisi olla loppusyksystä tai ensi vuoden alusta. Broadwayn ensi-ilta voisi olla loppuvuodesta 2020, mutta se tarkoittaa, että kaikki edellytykset täyttyvät.

Palataan vielä siihen, miksi Manonia ei koskaan esitetty teoksen tilanneessa Kansallisoopperassa. Kun teos hyllytettiin, talon pääjohtajana toimi nyt jo edesmennyt Walton Grönroos. Tilauksen yksityiskohdat hoiti hallintojohtaja Paavo Suokko, joka ei tosin ollut enää talossa, kun teos kuopattiin.

Suokko kuitenkin arvelee, että Manon jätettiin esittämättä, koska Kansallisoopperan taiteellinen johtaja vaihtui välissä. Uudeksi johtajaksi tuli juuri Grönroos.

– Ei tarvitse olla mitään syytä. Se ei ollut hänen tilaamansa teos. Olen kuullut Manonin musiikkia. Ei siinä minun mielestäni mitään vikaa ollut, etteikö sitä olisi voinut esittää, Suokko sanoo.

Sarmannon musikaali kertoo kapinallisesta nuoresta naisesta, joka kasvaa kantamaan vastuuta. Tapahtumat on sijoitettu nykyaikaiseen suurkaupunkiin. Manonin libreton on kirjoittanut Kim Rich. Teos perustuu Abbé Prévostin 1700-luvulla kirjoittamaan romaaniin Manon Lescaut. Romaani on innoittanut myös Jules Massenet’n ja Giacomo Puccinin säveltämään aiheesta oopperat.