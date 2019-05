Salama ei voi pudottaa lentokonetta, mutta voi häiritä sen järjestelmiä – Asiantuntija nostaa esiin turhia kuolemia aiheuttavan toiminnan

Kymmeniä kuolonuhreja vaatinut Moskovan lentoturma ei voi olla salaman syytä – ainakaan täysin, kommentoi Traficomin johtava asiantuntija Ilkka Kaakinen.

– Täällä ollaan vahvasti sitä mieltä, että salama yksistään ei lentokonetta pudota. Lentokone on rakennettu niin, että runkoa ympäröi verkko. Se kerää salamasta tulleen sähkön, ja staattisten sähkönpurkainten kautta sähkö poistuu lentokoneesta.

Salama voi aiheuttaa toimintahäiriöitä elektronisiin järjestelmiin tai laitteisiin.

Voi kuvitella, että osa menehtyneistä olisi päässyt elossa ulos, jos ei olisi käytäville noustu käsitavaroita kaivelemaan. Ilkka Kaakinen

Koneella voi silti lentää, Kaakinen sanoo. On mahdollista, että salaman aiheuttama vika on johtanut päätökseen palata lähtökentälle.

– On tietysti ihan liian aikaista spekuloida, mihin järjestelmiin mahdollinen salama on iskenyt. Tämä on kuitenkin vasta yksi teoria, jota ei ole vahvistettu.

Kaakinen on nähnyt videot turmakoneen laskeutumisesta. Hänen mielestään turman varsinainen syy näyttäisi olevan epäonnistunut lasku.

– Ehjä kone ei ole ollut taivaalla tulessa. Se on pomppinut laskeutuessa muutaman kerran ja osunut kiitotiehen. Voima on ollut niin kova, että laskutelineet ovat pettäneet alta, mikä on aiheuttanut polttoainetankkien repeämisen. Sitä on seurannut tulipalo, Kaakinen arvioi.

Ilmailuasiantuntija haluaa erityisesti nostaa esiin sen, että joidenkin matkustajien kerrotaan jääneen pelastamaan omia matkatavaroitaan. Tällainen toiminta evakuointitilanteessa on erittäin vaarallista paitsi itselle, myös muille matkustajille.

– Se hidastaa evakuointia huomattavasti. Tässäkin tapauksessa voi kuvitella, että osa menehtyneistä olisi päässyt elossa ulos, jos ei olisi käytäville noustu käsitavaroita kaivelemaan.

Aeroflot-yhtiön Suhoi SSJ100-koneen turmassa kuoli 41 ihmistä, 37 selviytyi.

Lue myös:

Media: Moskovan turmakone evakuoitiin nopeasti, vaikka osa matkustajista otti matkatavaroita mukaansa – "Kaikki huusivat, että kone palaa"