Elämäntavat remonttiin – ihan ilmaiseksi: "Kymmenen senttiä katosi vyötäröltä kolmessa kuukaudessa"

Nakkilalainen naiskolmikko on karistanut ilmaisen liikuntaneuvonnan avulla jo kymmeniä kiloja. Osa heistä on aloittanut urakkansa vasta kolme kuukautta sitten.

Anika Ahokannas pääsi elämänmuutoksessaan vauhtiin kevättalvella. Vyötärölle oli kertynyt vuosien aikana ylimääräisiä senttejä reippaasti, lähinnä tunnesyömisen takia.

– Vuodet ovat olleet aika haasteellisia ja olen syönyt lohdutukseksi. Kun päässä on kaaosta, on syöminenkin sellaista. Hyvä, että siihen on nyt löytynyt kuri ja järjestys.

Palvelutarjonnassa suuria eroja

Naisten tsempparina on toiminut hyvinvointi- ja terveysvalmentaja, liikuntaneuvoja Mari Jalava. Hän on tavannut alkuvuoden aikana jo neljäkymmentä uutta asiakasta.

– Kolmetoista uutta olisi vielä jonossa, joten päivät venyvät pitkiksi, mutta aion löytää kaikille ajan ennen kesää.

Jalavan työnantaja, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä tarjoaa maksutonta liikuntaneuvontaa kaikille, jotka tarvitsevat apua liikkeelle lähtemiseen.

Työ on osa Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n liikunnan palveluketjua rakentavaa LiPaKe (siirryt toiseen palveluun)-hanketta.

Hankkeen vastuuhenkilö Tino-Taneli Tanttu arvelee, että liikuntaneuvontaa annetaan Suomessa nyt jo noin sadassa kunnassa. Käytännöt kuitenkin vaihtelevat suuresti.

Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa liikuntaneuvonta on monen kunnan alueella osa perusterveydenhuoltoa. Sitä kautta asiakkaita yritetään ohjata tuetusti kunnan liikuntapalvelujen pariin. Muualla Suomessa liikuntaneuvontaa annetaan yleisemmin kunnan liikuntatoimessa. Siellä palvelu voi jäädä lyhyeksi – jopa kertaluonteiseksi.

– Erot ovat todella suuria. Toivon, että toimintamalleja yhtenäistettäisiin valtakunnallisesti, Tanttu toteaa.

Kaksi vuotta ja kaksikymmentä kiloa

Esimerkiksi Maria Lehmuskallio-Loula on saanut maksutonta ohjausta jo kahden vuoden ajan.

– Saa nähdä, koska minut potkitaan porukasta ulos. Olen kokenut neuvonnasta saamani avun erittäin tärkeäksi ja olisin vaikka valmis maksamaan siitä jotain, jotta saisin jatkaa.

Apu näkyy jo ulkoisestikin. Lehmuskallio-Loula on tiputtanut neuvonnan aikana kiloja reilusti yli 20 ja senttejä on lähtenyt vyötäröltä 16.

Toki töitäkin on pitänyt tehdä. Tähän mennessä kilot ovat tippuneet hänen mukaansa pääasiassa ruokavalion avulla, mutta jonkin verran liikuntaakin on pitänyt lisätä.

Tino-Taneli Tanttu kertoo, että juuri ravitsemustottumuksilla on painonpudotuksen kannalta liikuntaa suurempi vaikutus. Liikunnan merkitys näkyy kuitenkin vahvasti terveydessä.

– Se muun muassa laskee verenpainetta ja verensokeria sekä antaa suojaa kymmeniin eri sairauksiin, monet syöpäsairaudet mukaanlukien. Ravitsemus, liikunta ja riittävä lepo ovatkin erottamattomat palaset hyvinvoinnin ja terveyden osalta, Tanttu korostaa.

Näihin kaikkiin edellä mainittuihin asioihin hyvinvointi- ja terveysvalmentaja Mari Jalava keskittyy asiakkaidensa kanssa. Väki pitää saada liikkeelle, mutta siinä samalla ravitsemuspuoli pistetään kuntoon. Monellehan painonpudotus on kannustava tekijä elämänmuutokseen.

– Ateriarytmi on kaiken a ja o. Moni ihmettelee, että ei laihdu, vaikka ei syö mitään. On huomattava, että säästöliekillä eläminen ei ole hyvä asia. Kunnon ruokaa pitää syödä. Herkut ja makeat juomat voi puolestaan jättää vähemmälle, Jalava ohjeistaa.

Ei laihdutusta vaan terveellistä elämää

Ehdoton ei silti tarvitse olla. Anika Ahokannas kokee voivansa vihdoin syödä kunnon kotiruokaa hyvällä omallatunnolla. Jälkiruuaksi voi syödä vaikka palan munkkia, jos siltä tuntuu.

Normaalilla syömisellä ja liikuntaa lisäämällä painoa on pudonnut kevään aikana jo viisi kiloa.

– Mikä hienointa, kymmenen senttiä katosi vyötäröltä kolmessa kuukaudessa, Ahokannas iloitsee.

Kesän grillimakkarat Ahokannas aikoo kuitenkin jättää väliin, sillä terveelliset elämäntavat ovat saaneet hänen olonsa paranemaan niin merkittävästi, että entiseen ei ole lipsumista.

– Nivelreuma kannustaa minua tässä päätöksessä. Säryt ovat lähteneet kolmessa kuukaudessa, enkä halua niitä enää takaisin.

En halua olla laihdutuskuurilla. Haluan opetella elämään terveellisesti. Maria Lehmuskallio-Loula

Maria Lehmuskallio-Loula tietää, kuinka pieleen voi mennä, jos rajoittaa syömistään liikaa.

– Tiukkoja dieettejä jaksaa jonkin aikaa, mutta itse ainakin retkahdan jossain vaiheessa ja sitten kiloja tulee entistä enemmän takaisin. En halua olla laihdutuskuurilla. Haluan opetella elämään terveellisesti.

Samaa ohjetta olisi syytä noudattaa monen muunkin. Varsinkin Satakunnassa riittää kiloja karistettavaksi. Maakunnan aikuisväestö on THL:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) maan lihavinta.

Liikuntaneuvojan työ hyödyttää asiakkaiden lisäksi koko yhteiskuntaa.

– Liikkumattomuuden arvioidaan maksavan pelkästään Satakunnassa tuoreimpien laskelmien mukaan huimat 235 miljoonaa euroa joka vuosi, Tino-Taneli Tanttu kertoo.

Suomessa vastaava summa on Liikun mukaan (siirryt toiseen palveluun) jopa 3,2 – 7,5 miljardia euroa.

Selityksiä riittää

Jotta muutos onnistuisi, on ihmisten otettava itseään niskasta kiinni. Se vaatii välillä hieman patistelua.

Mari Jalava on huomannut, että selityksiä riittää.

– Naiset selittävät, kuinka kilot ovat jääneet raskaudesta ja miehet turvautuvat sitku- ja mutku-selityksiin. Ei ole verkkareita tai sitten löytyy joku muu syy.

Jalava tapaa neuvottaviaan alkuvaiheessa noin kerran kuukaudessa. Osa löytää motivaation muutokseen välittömästi, hankalimmat saavat Jalavan mukaan ahaa-elämyksen viimeistään kolmannella käynnillä. Tämän jälkeen käyntikerrat harvenevat.

Osa ohjattavista vaatii kuitenkin tiuhempia tapaamisia, jotta ote ei pääse lipsumaan. Elämäntapamuutoksen tekeminen ei käy sormia napsauttamalla.

Kolmikon nuorin, 22-vuotias Heidi Haraholma myöntää, että takapakkeja on tullut. Hän aloitti valmennuksen vuosi sitten ja on tehnyt töitä oman hyvinvointinsa eteen vaihtelevalla menestyksellä. Pääasia kuitenkin on, että suunta on oikea.

– Olen oppinut hyväksymään valmennuksen aikana, että olen tällainen ja asialle on tehtävä jotain, jos haluan tuloksia. Uskon, että saan niitä aikaan varmemmin lähtemällä liikkeelle rauhassa.

Liiallinen patistaminen tuntuukin hänestä ahdistavalta.

– Mitä enemmän on paineita suoriutua, sitä enemmän se kuormittaa. Ensin pitäisikin selvittää ihmisen taustat, jotta tiedetään, miksi tällaiseen tilanteeseen on päädytty. Sitten voidaan tehdä suunnitelma, miten tavoitteisiin päästään – ja missä ajassa.

Motivaatio pitää löytyä itseltä

Naiset kiittelevät ohjaajaansa siitä, että hän jaksaa kuunnella ja kannustaa ilman syyllistävää äänensävyä. Mari Jalavan tavoitteena ei olekaan piiskata kiloja kenenkään vyötäröltä.

– En minä ketään laihduta. Laihtuminen tulee päälliskauppana siitä, että on terveet elämäntavat. Niihin minä kannustan lempeästi.

Motivaation pitää löytyä asiakkaalta itseltään. Sitä ei voi ostaa kaupasta. Mari Jalava

Tukea on siis tarjolla. Sitä pitää vain osata pyytää.

– Motivaation pitää löytyä asiakkaalta itseltään. Sitä ei voi ostaa kaupasta. Kun sitä löytyy, pääsemme yhdessä vauhtiin.

