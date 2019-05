Venäjä ei aio kieltää Moskovan onnettomuuskonemallin lentoja – Suhoi Superjet 100 on Venäjän lentoteollisuuden ylpeys

Venäjä ei aio asettaa lentokieltoon Moskovan lento-onnettomuudessa tuhoutunutta konetyyppiä, liikenneministeri Jevgeni Ditrih kertoo. Hänen mukaansa kiellolle ei ole ainakaan toistaiseksi perusteita.

Aeroflot-yhtiön Suhoi Superjet 100 -matkustajakone syttyi tuleen Moskovan Šeremetjevon kentällä, kun se teki hätälaskun sunnuntaina illalla. Onnettomuudessa kuoli ainakin 41 ihmistä.

Onnettomuuden syytä ei toistaiseksi tiedetä.

Lentoyhtiö Aeroflotin mukaan Moskovasta Murmanskiin matkalla ollut kone nousi kentältä, mutta palasi pian takaisin teknisten syiden takia. Lentokentän viranomaiset kertoivat, että lentäjät päättivät palata maihin huomattuaan jonkinlaisen poikkeaman.

Tulipalo syttyi ilmeisesti laskeutumisen yhteydessä.

Nyky-Venäjän ensimmäinen siviilikone

Sunnuntainen onnettomuus on konemallin toinen vakava turma. Vuonna 2012 lentonäytökseen osallistunut Suhoi Superjet 100 törmäsi vuoreen Indonesiassa, ja kaikki 45 koneen kyydissä ollutta kuolivat. Tutkijoiden mukaan onnettomuus johtui lentäjän virheestä.

Kaksimoottorinen Superjet 100 oli valmistuessaan vuonna 2011 Venäjän lentokoneteollisuuden ylpeys. Kone on ensimmäinen Venäjällä suunniteltu ja siviilikäyttöön tarkoitettu matkustajakone Neuvostoliiton romahduksen jälkeen.

Viime vuosina konemallia ovat kuitenkin riivanneet huono toimintavarmuus ja tekniset ongelmat. Koneita on asetettu jo aiemmin lentokieltoihin erilaisten vikojen takia.

Esimerkiksi lokakuussa 2018 peräti kolmasosa suurten lentoyhtiöiden Superjet 100 -koneista ei lentänyt lainkaan, BBC:n venäjänkielinen palvelu kertoo. (siirryt toiseen palveluun) Osa koneista oli ollut maissa jo kuukausia.

Aeiroflotilla suurin Superjet-laivue

Ongelmien takia venäläiskoneita on ollut vaikea myydä maailman lentoyhtiöille. Venäjän valtio onkin tarjonnut tukia kotimaisille lentoyhtiöille, jotta ne ostaisivat valtionyhtiön rakentamia Superjet 100 -koneita.

Tällä hetkellä suurin Superjet 100 -laivue on venäläisellä Aeroflotilla, jolla on 50 konetta. Yhtiö on sitoutunut ostamaan vielä 35 konetta lisää.

Jos uusimman onnettomuuden syyksi paljastuu tekninen vika, konemallin myynti Venäjän ulkopuolella vaikeutuu entisestään.

