Pekka Seppäsen kolumni: Valtion mainosmaakarit osuvat jälleen

Sunnuntaina 26. toukokuuta valitaan Suomen edustajat Euroopan parlamenttiin.

Blää, tylsää, booo-ring, ajattelee nyt moni. Tai kaikki. Mutta kuunnelkaa vielä hetki. Kerron teille, miten valtiovalta innostaa meitä kaikkia mukaan eurooppalaiseen päätöksentekoon.

Valtiovalta on panostanut. Valtiovalta on lähettänyt kaikille äänioikeutetuille kirjekuoren kotiosoitteeseen. Nykyään tällainen osoitteellinen suoramainonta on niin harvinaista, että se herättää vääjäämättä kiinnostuksen kirjekuoren sisältöön. Kuoren päällä lukee houkuttelevasti Ilmoitus äänioikeudesta vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa.

Eikö teekin mieli jo lähteä äänestyspaikalle.

Eikö olekin koukuttava tuo puhekielen sana europarlamenttivaaleissa. Virallisestihan kyse ei ole europarlamentista, vaan Euroopan parlamentista. Mutta mitä minä tässä höpötän. Annetaan puheenvuoro valtion mainosmaakareille, joiden mainostekstin otsikko on koruttoman iskevästi Euroopan parlamentti.

Otsikon alla teksti jatkuu näin:

Euroopan parlamentti (EP, epävirallisesti myös europarlamentti tai EU-parlamentti) on Euroopan unionin kansanedustuslaitos. Sen jäsenet valitaan suorilla vaaleilla joka viides vuosi.

Euroopan parlamentti on Euroopan komission ja Euroopan unionin neuvoston (eli ministerineuvoston) ohella Euroopan keskeinen päätöksentekoelin.

Luetaan vielä hiukan, kun kerran vauhtiin päästiin.

Parlamentti päättää yhdessä jäsenvaltioita edustavan ministerineuvoston kanssa EU:n lainsäädännöstä.

Parlamentti valitsee Euroopan komission puheenjohtajan jäsenvaltioiden päämiehistä koostuvan Eurooppa-neuvoston ehdotuksesta.

Miltäs kuulostaa? Eikö teekin mieli jo lähteä äänestyspaikalle.

Varsinkin kun mainoskuoresta tupsahti nelisivuinen luettelo paikoista, joissa voi äänestää ennakkoon. Tarkemmin sanottuna on lueteltu Yleiset ennakkoäänestyspaikat Uudenmaan vaalipiirissä kuntien mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Olin tyytyväisenä kaikkien vaalien alla ottanut vastaan näitä luetteloita ennakkoäänestyspaikoista, kunnes 11-vuotias tyttäreni ryhtyi tarkastelemaan keisarin vaatteita.

Miksi tässä luettelossa on vain Uudenmaan vaalipiirin ennakkoäänestyspaikat? Et sinä kuitenkaan mene ennakkoäänestämään Askolaan tai Vihtiin. Mehän asutaan Helsingin lähellä ja sinä käyt töissä Helsingissä, miksei luettelossa ole mukana Helsingin ennakkoäänestyspaikkoja?

Hän toteaa, että näinä ilmastotietoisuuden aikoina on järjetöntä haaskausta lähettää neljä miljoonaa turhaa nelisivuista luetteloa ennakkoäänestyspaikoista.

Yritän puolustella valtiovallan toimia. Muistutan, että onhan tässä luettelon yläreunassa mainittu, että muut yleiset ennakkoäänestyspaikat löytyvät oikeusministeriön Internet-osoitteesta www.vaalit.fi (siirryt toiseen palveluun) tai maksuttomasta palvelunumerosta 0800 9 4770 ja Väestörekisterikeskuksen äänestyspaikkapalvelusta www.aanestyspaikat.fi (siirryt toiseen palveluun).

Tämä argumentti ei vakuuta vastaväittäjääni. Hän toteaa, että näinä ilmastotietoisuuden aikoina on järjetöntä haaskausta lähettää neljä miljoonaa turhaa nelisivuista luetteloa ennakkoäänestyspaikoista.

Hänellä on myös rakentava ehdotus. Eikö olisi järkevämpää, että puutteellisen ennakkoäänestyspaikkaluettelon sijasta neljälle miljoonalle äänestäjälle lähetettäisiin esite, jossa kaikki puolueet ja ehdokkaat saisivat lyhyesti kertoa, mitä aikovat siellä Euroopan parlamentissa tehdä.

Se on niin hyvä ehdotus, että en keksi mitä vastata. Ensiksi ajattelen, että tuohan veisi sanomalehdiltä aika paljon vaalimainostuloja. Mutta kyllä se vastaavasti säästäisi puolueilta ja ehdokkailta yhtä paljon vaalimainosmenoja. Ja köyhimmät ehdokkaat saisivat ainakin tässä yhteydessä yhtä paljon näkyvyyttä kuin rikkaimmat.

11-vuotiaan ehdotus saattaisi jopa kohentaa äänestysvilkkautta. Mutta siinä juuri onkin ehdotuksen huonoin puoli. Ei ole mitään mieltä houkutella sellaisia ihmisiä äänestämään, jotka eivät seuraa politiikkaa tai tunne Euroopan unionin päätöksentekomekanismeja.

Niinhän se on, että mitä korkeampi äänestysprosentti, sitä vähemmän asiantuntemusta äänensä antaneilla on keskimäärin ollut.

Kyllä valtiovalta on tämänkin asian tarkkaan harkinnut, ja oikeaan osunut. Olisi se vaan tyhmää lähettää sellaisia mainoskirjeitä, jotka saisivat ihmiset kiinnostumaan ja äänestämään. Joku aivan tietämätön voisi innostua ja äänestää näissäkin vaaleissa ihan väärin.

Pekka Seppänen

Kirjoittaja on espoolainen kirjailija, hallitustyöskentelijä, valmentaja tai laiskottelija, päivästä riippuen.

