Oikeus ratkoo ennenaikaisesti syöpyneiden kupariputkien mysteeriä: "Tämä on koko Suomen vesihuoltolaitosten kannalta merkittävä asia"

Tampereen Haapalinnassa on jouduttu vaihtamaan muutaman vuoden ikäisiä kuparisia käyttövesiputkia komposiittiputkiin.

Tampereen Haapalinnassa on jouduttu vaihtamaan muutaman vuoden ikäisiä kuparisia käyttövesiputkia komposiittiputkiin. Antti Palomaa / Yle

Tamperelaisten asunto-osakeyhtiöiden erikoisiin putkiongelmiin etsitään nyt selitystä Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Oikeus alkoi käsitellä ennenaikaisesti syöpyneiden kupariputkien mysteeriä maanantaina. Tapauksen läpikäyntiin on varattu useita istuntopäiviä tällä ja ensi viikolla.

Neljä Haapalinnassa sijaitsevaa asunto-osakeyhtiötä vaatii yhteensä 1,7 miljoonan euron korvauksia Tampereen Vedeltä muutaman vuoden ikäisten lämminvesiputkien rikkoutumisesta.

Kymmenien pistesyöpymien vuoksi asunto-osakeyhtiöt joutuivat vaihtamaan kupariset käyttövesiputket komposiittiputkiin.

– Tähän pitäisi löytää ratkaisu. Putket on rikkonut pistekorroosio. Sen syntymekanismi on ollut pitkään tiedossa. Epäselvää on se, miksi tämä pistekorroosio syntyy toisilla alueilla ja toisilla ei, sanoi kantajien asianajaja Markku Sinivaara käräjäoikeudessa.

Asianajaja Markku Sinivaara edustaa neljää tamperelaista asunto-osakeyhtiötä putkikiistan oikeuskäsittelyssä. Marko Melto / Yle

Tampereen Veden mukaan näyttö ei riitä

Putkivuodoista kärsineet talot sijaitsevat lähellä Hyhkyn vedenottamoa. Tampereen Vesi kiistää, että putket olisivat rikkoutuneet Hyhkyn pohjavesilaitoksen veden takia.

Vesilaitoksen mukaan sen toimittama vesi on koko ajan täyttänyt kaikki veden laadulle asetetut vaatimukset.

– Kantajien tulee perustella, miksi nämä putkistovauriot kuuluisivat Tampereen Veden korvattaviksi. Tampereen Veden näkemys on, että tällaista perustetta ei ole osoitettu, sanoo Tampereen Veden toimitusjohtaja Petri Jokela puhelinhaastattelussa.

– Tämä on tietysti periaatteellinen ja varmaan koko Suomen vesihuoltolaitosten kannalta merkittävä ja suurisuuntainen asia, Jokela jatkaa.

Tampereen Veden toimitusjohtaja Petri Jokela pitää asunto-osakeyhtiöiden perusteluja riittämättöminä. Terri Niemi / Yle

Tutkimuksissa putkista löytyi runsaasti piitä

Tampereen Haapalinnassa syöpymisiä on ollut yhteensä yli kymmenessä talossa. Talot on pääosin rakennettu 2000-luvun alkuvuosina, ja vuodot alkoivat muutama vuosi rakentamisen jälkeen. Vain osa yhtiöistä lähti hakemaan korvauksia oikeudesta.

Syöpyneitä putkia on tutkinut VTT Expert Services Oy, nykyiseltä nimeltään Eurofins Expert Services Oy. VTT:ltä on viime vuosina tilattu selvityksiä sadoista kupariputkista kymmeniltä asuinalueilta.

VTT on havainnut, että puhjenneiden putkien sisäpintaan on saostunut hauras piipitoinen kerros, joka korvaa kuparia suojaavan oksidikerroksen. Tämän vuoksi kupariputki voi syöpyä paikallisesti nopeasti.

Piitä on yleisesti Suomen pohjavesissä. Suurin mysteeri on se, miksi piipitoinen kerros syrjäyttää kuparin oksidikerroksen pääosin 2000-luvulla rakennetuissa taloissa.

Vastaavia putkiongelmia on ollut yli kymmenessä Tampereen Haapalinnan talossa. Jussi Mansikka / Yle

Vesilaitoksen mukaan muita selityksiä ei suljettu pois

Tamperelaisten taloyhtiöiden mielestä VTT:n tutkimus osoittaa, että syöpymisten syynä on Tampereen Veden toimittama vesi, vaikka vesi onkin täyttänyt talousvedelle asetetut vaatimukset.

Tampereen Vesi kyseenalaistaa VTT:n tutkimusten näyttövoiman. Vesilaitoksen mielestä piipitoinen kerros putkessa ei riitä selittämään putkien syöpymisiä.

Vesilaitoksen mielestä myöskään mahdollisia muita selityksiä ei ole riittävästi suljettu pois. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi putkien virheellinen asennus tai käyttöönotto.

Lisäksi Tampereen Veden mukaan vastausta ei ole saatu siihenkään, miksi syöpymisiä ei ole muualla Hyhkyn pohjavesilaitoksen vettä käyttävissä taloissa.

– Ei ole perusteita synnyttää käytäntöä, jossa vesilaitos on oletusarvoisesti korvausvastuullinen, vaikka veden laatuvaatimukset täyttyvät, Tampereen Veden asiamies Matti Tyynysniemi sanoi maanantaina käräjäoikeudessa.

Kupariputkien syöpymisistä kärsineet talot sijaitsevat Hyhkyn pohjavesilaitoksen naapurissa. Antti Palomaa / Yle

Nurmijärvellä haetaan korvauksia rakennusyhtiöltä

Vastaavia ennenaikaisia kuparisten käyttövesiputkien syöpymisiä on tapahtunut myös muualla Suomessa. Oikeutta asiasta käydään parhaillaan Tampereen lisäksi Nurmijärvellä.

Toisin kuin Tampereella, Nurmijärven Klaukkalassa sijaitseva asunto-osakeyhtiö on haastanut oikeuteen rakennusyhtiön. Kiista päätyi oikeuteen, koska rakennusyhtiö ei suostunut korvaamaan putkien uusimisia.

VTT on tutkinut myös Nurmijärvellä vioittuneita kupariputkia. Myös niiden sisäpinnalta löytyi saostuneita piiyhdisteitä.

Nurmijärveläinen asunto-osakeyhtiö katsoo kuitenkin, että vesilaitokselta korvauksia ei voi vaatia, koska vesi on täyttänyt talousvedelle asetetut vaatimukset.

Yhtiön mukaan vika täytyy olla rakennuksen suunnittelussa sekä putkien materiaalivalinnassa ja käyttöönotossa.

Tampereella asunto-osakeyhtiöiden tulkinta oli siis toinen.

– Tampereen Vesi ei ole koskaan antanut mitään ohjeita siitä, millaiset putket pitää asentaa. Nurmijärven tapauksessa on lähdetty siitä, että siellä on jo niin tiedossa tämä veden virhe, että olisi pitänyt asentaa komposiittiputket, kantajien asianajaja Sinivaara sanoo.

Lue lisää:

Tamperelaiset taloyhtiöt vaativat vesilaitokselta miljoonakorvauksia putkien syöpymisistä – vastaavia selittämättömiä tapauksia ympäri Suomea (29.1.2019)

Jatkuvat putkirikot veivät uskon hanaveteen Tampereen Haapalinnassa – ”Kannan juomavedet marketeista" (21.2.2018)