Kuollut saimaannorppa löytyi rannalta Joensuun kaupunkialueella – harvinainen löytö kertoo norpan elinpiirin laajenemisesta

Pyhäselän rannalta Joensuun Marjalasta on löytynyt kuollut saimaannorppa. Joensuulainen Juha-Pekka Teppo oli aamulla kokemassa katiskojaan, kun huomasi rantakaislikossa oudon pyöreän esineen.

– Ajattelin ensin, että se on pallo, mutta hämmästys oli melkoinen, kun pääsin lähemmäksi.

Kyseessä oli norpan ruumis. Tepon mukaan norppa ei ollut tarttunut pyydyksiin, vaan löytyi kellumasta läheltä rantaa parinkymmenen sentin syvyisestä vedestä. Norpan löytöpaikka on asuinlähiössä Marjalan kanavan kupeessa noin kuuden kilometrin päässä Joensuun keskustasta.

Teppo kuljetti norpan veneellään rantaan. Hän kuvailee norppaa "reilun betonisäkin painoiseksi" ja noin metrin mittaiseksi. Löydöstä ilmoitettiin Metsähallituksen suojelubiologille Jouni Koskelalle, joka vahvisti kuvien perusteella, että kyseessä on saimaannorppa.

– Näyttäisi siltä, että kyseessä on nuori, vuoden–parin ikäinen yksilö, Koskela sanoo.

Teppo oli löydöstään yllättynyt. Hän on kokenut luonnossaliikkuja, mutta ei ole koskaan aiemmin nähnyt saimaannorppaa.

Joensuusta löytynyt norppa oli arviolta korkeintaan parivuotias. Ari Tauslahti / Yle

Kuolleena löytyy noin 30 norppaa vuodessa

Norpan kuolinsyy selvitetään Eviralla Oulussa. Norpan ruumis oli löydettäessä hyväkuntoinen. Löytäjä Juha-Pekka Tepon mukaan ulkoisia vammoja ei ollut näkyvissä, mutta norpan suussa näkyi verta.

– On vaikea sanoa, onko norppa kuollut löytöpaikalla vai ajelehtinut sinne tuulten mukana, Jouni Koskela toteaa.

Hänen mukaansa nuoret norpat kuolevat joskus sairauksiin, esimerkiksi suolikiertymään. Kuolleita norppia löytyy vuosittain runsaat 30 yksilöä. Luvussa ovat mukana pesään kuolleet kuutit ja kalanpyydyksiin hukkuneet norpat. Rannoilta löydetään vuosittain 10–20 kuollutta norppaa. Suurin osa niistä on kokenut luonnollisen kuoleman.

Norpassa ei näkynyt ulkoisia vammoja. Kuolinsyy selvitetään Eviralla Oulussa. Ari Tauslahti / Yle

Nyt löytynyt norppayksilö pyritään tunnistamaan. Se on mahdollista turkin rengaskuvioiden avulla. Itä-Suomen yliopisto, Metsähallitus ja WWF ylläpitävät norppagalleriaa (siirryt toiseen palveluun), johon on kuvattu saimaannorppayksilöitä.

– Jos tästä yksilöstä löytyy kuvia, saamme tietää, missä se on viime kesänä uiskennellut, Koskela sanoo.

Kanta vahvistuu Pyhäselällä

Surullinen löytö kertoo myös positiivisesta asiasta: norppakanta on vahvistumassa Pyhäselällä Pohjois-Karjalassa, jossa norppahavainnot ovat olleet aiemmin harvinaisia. Kanta on ollut vahvempi eteläisellä Saimaalla. Jouni Koskela kertoo, että viime vuosina on kuitenkin syntynyt noin viisi poikasta vuodessa Savonrannan ja Joensuun välille. On kuitenkin harvinaista, että norppa tavataan Joensuun edustalla asti.

Norppakanta on kasvanut viime vuosina 10–20 yksilöä vuodessa. Tämän vuoden pesälaskennat saatiin päätökseen pari viikkoa sitten. Jouni Koskelan mukaan laskennassa löytyi varmuudella noin 70 kuuttia, mutta olosuhteet laskennoissa olivat hankalat. Yleensä kuutteja syntyy 80–90 vuodessa.

– Pitäisin todennäköisenä, että luku on samaa luokkaa myös tänä vuonna, mutta laskennassa ei löydetty kaikkia kuutteja.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Karjalan Heili (siirryt toiseen palveluun).

