Dome Karukosken Tolkien keräsi Suomessa viikonloppuna yli 23 000 katsojaa

Viime vuosien suomalaiselokuvista avausviikonlopun ennätys on Aku Louhimiehen Tuntemattomalla sotilaalla.

Dome Karukosken ohjaama draamaelokuva Tolkien sai Suomessa viikonloppuna yli 23 000 katsojaa, kertoo levitysyhtiö Nordisk Film.

Nordisk Filmin Finlandin elokuvalevityksen johtaja Katarina Nyman luonnehtii tiedotteessa lukua draamaelokuvalle erinomaiseksi avaukseksi.

Karukosken edellinen ohjaustyö, toinen taiteilijaelämäkerta Tom of Finland, sai ensi-iltaviikonloppunaan vajaat 19 000 katsojaa.

Kirjailija J.R.R. Tolkienin nuoruusvuosista kertova elokuva sai viime viikolla ensi-iltansa myös Britanniassa. Yhdysvaltain valkokankailla Nicholas Houltin ja Lily Collinsin tähdittämä elokuva nähdään ensi perjantaista alkaen.

Viime vuosien suomalaisista elokuvista avausviikonlopun katsojaennätystä pitää hallussaan Aku Louhimiehen ohjaama Tuntematon sotilas. Sen näki avausviikonloppuna 122 000 katsojaa. Tähän mennessä elokuva on myynyt jo yli miljoona lippua ja kivunnut kaikkien aikojen kolmanneksi katsotuimmaksi (siirryt toiseen palveluun) kotimaiseksi elokuvaksi.

Viime aikoina poikkeuksellisen paljon katsojia on kerännyt Hollywood-tuotanto, myös maailmalla katsojaennätyksiä rikkonut Marvelin supersankarielokuva Avengers: Endgame. Suomessa elokuvan näki avajaisviikonloppuna vajaat 95 000 ihmistä.

Yli 100 000:n avajaisviikonloppulukuihin ovat Suomessa viime vuosina yltäneet myös 007-elokuvat Skyfall ja Spectre sekä Star Wars -elokuvat The Force Awakens ja The Last Jedi.

Jutun kommentointimahdollisuus on auki klo 22.00 saakka. Tervetuloa mukaan.