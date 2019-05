Karinakodin toiminta päättyy kesällä – "Toivon pientä ihmettä" – työntekijät haluaisivat jatkoa

Syynä toiminnan päättymiseen on se, että säätiön rahat ovat loppu.

Saattohoitoa tarjoavan Karinakodin yt-neuvottelut ovat alkaneet. Neuvottelun piirissä on koko Karinakodin henkilökunta, 18 työntekijää.

Lounais-Suomen saattohoitosäätiön mukaan Karinakodin toiminta loppuisi kesäkuun loppuun mennessä, eikä uusia potilaita enää otettaisi toukokuun jälkeen vastaan.

Lounais-Suomen saattohoitosäätiön hallintoneuvosto ilmoitti pari viikkoa sitten, että Karinakodin toiminta lakkautetaan. Syynä on vuosia jatkunut tappiollinen toiminta.

– Taloudellinen tilanne on yksinomaan syy tähän nyt päädyttyyn ratkaisuun. Säätiön varallisuus riittää tällä hetkellä ylläpitämään toimintaa kahdesta kolmeen kuukautta. Tällöin voidaan vielä maksaa henkilökunnalle irtisanomisajan palkat, sanoo Lounais-Suomen saattohoitosäätiön asiamies Ville Viitanen.

Lounais-Suomen saattohoitosäätiön asiamies Ville Viitanen Yle/Pontus Nyqvist

Viitanen kertoo, että taloudelliset vaikeudet ovat kestäneet jo vuosia ja tappiota on kertynyt noin 1,8 miljoonaa euroa. Tappiota on katettu satunnaisilla testamenttilahjoituksilla, joiden varanto on nyt kulutettu loppuun.

Karinakodissa käytiin jo viime vuoden alussa yt-neuvottelut, joiden yhteydessä vähennettiin avustavaa henkilökuntaa. Myös potilaspaikkoja on jouduttu vähentämään 20 paikasta 15 potilaspaikkaan. Paikat eivät ole täynnä, sillä kuluvan vuoden käyttöaste oli maaliskuun loppuun mennessä vähän yli 60 prosenttia.

– Lounais-Suomen saattohoitosäätiön osalta tilanne on melko mahdoton. Se noudattaa säätiölakia, jossa edellytetään vastuullista päätöksentekoa ja taloudenpitoa. Jos toimintaa alettaisiin tästä eteenpäin tekemään esimerkiksi lainarahalla toimisi säätiö silloin vastuuttomasti, sanoo asiamies Ville Viitanen.

"Hyvä työ tehdään loppuun asti"

Työntekijät ovat surullisia ja hämmentyneitä tilanteesta. Huonosta taloudellisesta tilanteesta ollaan oltu tietoisia, mutta tieto saattohoitokodin lakkauttamisesta oli yllätys. Kaikesta huolimatta työ hoidetaan.

– Meillä on täällä hyvä työporukka. Hyvä työ tehdään loppuun asti, sanoo vastaava hoitaja Satu Nurmela.

Karinakodin vastaava hoitaja Satu Nurmela Petra Ristola / Yle

Karinakodin tyylisiä saattohoitokoteja on Turun lisäksi Helsingissä, Hämeenlinnassa ja Tampereella. Kunnat ovat viime vuosina sosiaali- ja terveysministeriön kehotuksesta kehittäneet omaa saattohoitoaan, joten laitosmaisen hoidon tarve on vähentynyt. Lisäksi kotisaattohoito on yleistynyt.

Karinakodin potilaat ovat pääosin turkulaisia, mutta potilaita on tullut saattohoitokotiin myös muualta Varsinais-Suomesta sekä Uudeltamaalta ja Hämeestä.

Saattohoidon kehitys jatkuu

Turun SDP:n valtuustoryhmä on vaatinut kannanotossaan, että Karinakodin toiminta jatkuu. Ryhmä esittää, että mahdollisesti Turun kaupunki voisi ottaa toiminnan haltuun.

– Säätiö on toki avoin sellaisille ehdotuksille, jolla sillä taataan rahoitus siinäkin tilanteessa kun kysyntää on vähemmän kuin tarvitsemamme 15 paikkaa, sanoo Lounais-Suomen saattohoitosäätiön asiamies Ville Viitanen.

Lounais-Suomen saattohoitosäätiö jatkaa säädekirjan mukaista toimintaansa, vaikka Karinakoti lakkautetaan. Viitasen mukaan mitään lukkoon lyötyä toimintatapaa ei vielä ole, mutta keskusteluissa on mainittu muun muassa palliatiivisen hoivan ja saattohoito-osaamisen kouluttamisen tukeminen.

– Säätiö on luonnollisesti enemmän kuin surullinen tästä kehityksestä, joka on johtanut nyt tehtyihin ratkaisuihin, mutta tahtoo osaltaan jatkaa tärkeän saattohoitotyön kehittämistä jatkossa toisin muodoin, sanoo asiamies Viitanen.

Karinakodin vastaava hoitaja Satu Nurmela haluaa edelleen uskoa, että lakkautuspäätökseen tulee muutos.

– Toivon pientä ihmettä. Meidän toive on, että meitä olisi tarvittu ja olisimme saaneet jatkaa tätä tärkeää työtä. Suurin toive on se, että jokainen ihminen tulee kuoleman lähellä hoidetuksi.