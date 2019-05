Analyysi: Rinteen hallituksen palaset ovat tukevasti ilmassa ja SDP:n suosio ehti jo romahtaa

Hallitustunnusteluissa etsitään kumppania tositarkoituksella. Maanantai-illan tunteina peli on kuumimmilaan.

Aina, kun asioista on vähän tietoa, huhupuheet valtaavat tyhjän tilan. Niin kävi taas maanantaina, kun hallitustunnustelija Antti Rinne (sd.) tapasi muiden puolueiden johtoa. Nyt etsitään halua sitoutua tositarkoituksella.

Tänään vuorossa olivat vihreät, vasemmistoliitto, RKP ja sokerina pohjalla kokoomus. Jokainen eduskuntapuolue sai Rinteeltä tunnin aikaa. Kokoomuksen kanssa aika loppui kesken. Tätä kirjoittaessa tunnustelut jatkuvat yhä.

Kommentteja hallitustunnusteluissa ei annettu tai jos annettiin, niissä ei ole sisältöä. Näin on yhdessä sovittu.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne näyttää olevan entisenä ay-johtajana elementissään.

Neljä vuotta sitten Rinne oli se, joka lähetettiin ulos hallitusneuvotteluista. Silloin niitä käytiin keskustanpuheenjohtajan Juha Sipilän johdolla.

Sitä ennen Pikkuparlamentista ehti poistua vasemmistoliiton silloinen puheenjohtaja Paavo Arhinmäki, joka ilmoitti että nyt syntyy porvarihallitus.

Nyt Rinteellä on isännän otteet. Vieraita käy ja kulisseissa kuhistaan. Säännöllisin väliajoin Rinne ilmaantuu kertomaan, että yksikään puolue ei ole vielä ulkona hallitusneuvotteluissa.

Hiljaisuus jättää tilaa peliteorioille. Samojen puolueiden sisälläkin on 180 astetta toisistaan poikkeavia arviota siitä, millainen hallitus on syntymässä.

Yle Uutisille todettiin kokoomuksen riveistä , että "mahdollisuudet päästä hallitukseen ovat 54–45". Näin siis, jos se toinen vaihtoehto on keskusta.

Aivan yhtä syvään rintaääneen pitkäaikainen kokoomusvaikuttaja totesi, että "kansanrintamaa pukkaa". Se tarkoittaisi SDP:n, keskustan, vasemmistoliiton, vihreiden ja RKP:n hallitusta.

Hyvä puoli kansanrintamassa olisi se, että Sipilän jälkeen vasemmalle kallistuva keskusta saisi rauhassa nostaa SDP:n kanssa pienimpiä eläkkeitä ja rakentaa sote-maakunnat.

Samaan aikaan kokoomus lihottaisi itseään neljä vuotta oppositiossa ja palaisi seuraavissa vaaleissa voittajaksi.

Hallitukseen meno jakaa myös vaaleissa rökäletappion kokenutta keskustaa. Etenkin uusilla kansanedustajilla olisi hallitushaluja ja tarve aloittaa uusi Sipilän jälkeinen aikakausi.

Iltapäivällä SDP:n kannatus romahti. Helsingin Sanomat julkaisi uusimman iltapäivällä puoluekannatusmittauksen (siirryt toiseen palveluun). Siinä perussuomalaiset nousi ykköseksi, kokoomus kakkoseksi ja SDP jäi pronssille.

Perussuomalaisten kannatus on 18,7 prosenttia. Kokoomusta kannattaa nyt 17,1 prosenttia ja Sdp:tä 16,9 prosenttia suomalaisista.

Mutta eduskuntavaalit on pidetty ja gallupit ovat gallupeja. Rinne jatkaa hallitustunnustelijana. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho voi vain todeta, että vaalit tulivat puolueelle viikkoa liian aikaisin. (siirryt toiseen palveluun)

Tämäkö on Halla-ahon osa näissä hallitustunnusteluissa? Vaikka perussuomalaiset oli vaalien kakkonen ja nyt siis mielipidemittauksen ykkönen.

Vappupuheessaan Halla-aho toivoi uusia pelisääntöjä hallitusneuvotteluille ja äänestäjille kuluttajansuojaa. Niitä ei ole nyt näköpiirissä.

Tunnustelujen venyminen kokoomuksen kanssa tarkoittaa sitä, että yhteistä säveltä etsitään kuumeisesti. Illansuussa Rinne ilmoitti, että mikään ei varsinaisesti hierrä.

Aikaa kuitenkin kuluu, koska kokoomuksella ja SDP:llä on suuri näkemyseroja taloudesta. Kokoomus on kirstunvartijapuolue. SDP on valmis rakentamaan teitä ja väyliä myös velkarahalla.

Kun SDP löytää toisen ison puolueen hallituskumppaniksi, palaset alkavat loksahdella paikalleen.

Nyt pallot ovat vielä tukevasti ilmassa.

Lue myös: Yle seuraa hallitustunnusteluja: Rinne jatkaa illalla keskusteluja kokoomuksen kanssa – katso video tiedotustilaisuudesta