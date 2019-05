Suurpankin johtaja: Vastuullinen sijoittaminen on valtavirtaa eikä mitään pienen piirin puuhastelua – siitä pitää myös palkita

Mark Lewis on BNP Paribas -pankin vastuullisuusjohtaja.

Mark Lewis on BNP Paribas -pankin vastuullisuusjohtaja. Jyrki Ojala / Yle

Vastuullinen sijoittaminen on ottamassa vankan aseman varsinkin energian tuotannossa.

Harmaatukkaisen pankkiirin kädet elehtivät vilkkaasti haastattelun aikana. Käy selväksi, että nyt puhutaan asiasta, josta todella halutaan puhua – ja paljon.

Mark Lewis on vastuullisuusasioiden, erityisesti ilmastonmuutoksen tutkimuksen johtaja ranskalaisessa BNP Paribas -pankissa, joka on yksi maailman suurimmista pankeista. Vastuullisuuden teemoihin hän ajautui kuitenkin pikkuhiljaa pitkän uransa aikana oltuaan eri tehtävissä muun muassa energia-alalla.

Hän kertookin esimerkin, kuinka ison saksalaisen energia-alan yhtiön toimitusjohtaja ei ottanut kuuleviin korviinsa, että tilinpäätöksen esittelyssä olisi jotakin myös yhtiön vastuullisuuspolitiikasta. Siitä on jo aikaa yli kymmenen vuotta, mutta edelleen vanhan liiton ajattelua esiintyy.

– Jollakin perinteisellä alalla hyviä tuottoja pitkään tehneelle ihmiselle voi olla henkisesti vaikeaa hypätä johonkin uuteen tapaan. Ihmisten on hyvin vaikea päästä irti totunnaisesta ajattelustaan, Lewis sanoo Ylen haastattelussa.

Muutoksen viima käy kuitenkin kovana. Lewis puhuu sukupolvisesta ajattelun muutoksesta, joka pakottaa yhtiöt ja niiden johtajiston ottamaan asian vakavasti.

– Yhtiöiden johdon on otettava toiminnassaan paljon enemmän huomioon ilmaston muutos. Johdon palkitsemiseen pitää saada ehtoja, jotka perustuvat vastuullisen toiminnan periaatteisiin. Vastuullisesta toiminnasta on tullut arkipäivää, se ei ole enää pienen piirin puuhastelua, Lewis sanoo.

Kuinka vastuullista on tehdä sellua tai pyörittää ydinvoimalaa?

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet tiivistetään yleisesti kirjainlyhenteeseen ESG, jotka kuvaavat vastuuta ympäristöstä (Environment), yhteiskunnasta (Social) ja hyvästä hallinnosta (Governance).

Missään ei ole kuitenkaan määritelty, milloin nämä vastuut on toteutettu oikein tai riittävästi. Yhtiöt saavat kertoa varsin vapaasti, miten toteuttavat omaa vastuullisuuttaan. Muutos on tulossa tähänkin, sillä EU on jo pari vuotta valmistellut yhdenmukaista sääntelyä.

– Uskon, että EU saa varsin pian valmiiksi raamit vastuulliselle toiminnalle myös investointialalle. Muun muassa energiateollisuudelle nämä raamit on jo tehty, Lewis sanoo.

Petri Aaltonen / Yle

Otan puheeksi Suomen selluteollisuuden suurhankkeet keskusteluineen kestävistä hakkuista. Miten tämä sellubuumi asettuu vastuullisen sijoittamisen raameihin?

– Maailman metsien varjeleminen on tärkeämpää kuin koskaan aiemmin. Siksi tarvitaan kannustimia kestävän metsäteollisuuden harjoittamiseksi. Esimerkiksi hiilidioksidipäästöistä perittävä maksu kannustaa yhtiöitä miettimään tuotantonsa vastuullisuutta. Myös metsien uudistaminen on osa tätä keskustelua, Lewis vastaa.

Kysymys ydinvoiman vastuullisuudesta saa jälleen Mark Lewisin kädet puhumaan vilkkaasti. Hän tuntee hyvin Olkiluodossa ja Ranskan Flamanvillessä rakenteilla olevien ydinvoimaloiden valmistumisen viivästymiset.

– Ydinvoima on kaikkein keskittynein energian tuotantotapa ja samalla hyvin kallis. Ydinvoima-alan elinkelpoisuuden kannalta on keskeistä alentaa kustannuksia ja pysyä rakentamisaikataulussa. Aurinkopaneelikentän rakentaa 1,5 vuodessa ja ne myös halpenevat koko ajan, Lewis vertaa.

Uusiutuva energia on sijoittajien mieleen

Aurinkoenergian ja akkujen kustannukset suhteessa energian määrään ovat alentuneet voimakkaasti tämän vuosikymmenen aikana.

Ilkka Kemppinen / Yle

Ilkka Kemppinen / Yle

Tämä hintatason suoranainen romahdus on asia, joka ajaa sijoittajia tällä hetkellä uusiutuvan energian äärelle, vaikka luvassa ei olekaan mitään megatuottoja.

– Sijoittamisessa ollaan menossa matalampien tuottojen suuntaan, mutta samalla myös riskit pienenevät. Kun sijoitusta mietitään tuoton ja riskin yhdistelmänä, vastuullinen sijoittaminen on hyvinkin tehokasta ja vakuuttavaa, Mark Lewis sanoo.

Lewis kertoo, että vastuullisuusteemasta on tullut hänelle jo vähän kuin intohimo. Kun on pitkään seurannut alaa ja nähnyt muutoksen alkaneen, haluaa jatkaa ja katsoa mitä kaikkea voi vielä tapahtua kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden kuluttua.

– Saamani palaute on tänään hyvin erilaista kuin vain viisi vuotta sitten, puhumattakaan ajasta kymmenen tai viisitoista vuotta sitten. Silloin tuhahdettiin, että tämä on liian vaikeaa ja kallista eikä tästä tule mitään. Mutta kylläpä tulee, Lewis sanoo.

Mark Lewis pysähtyi Suomeen osana suurpankin pohjoismaista kiertuetta. Hän piti esityksen vastuullisesta sijoittamisesta parillekymmenelle sijoittajalle Elite Alfred Berg -sijoitusyhtiön tiloissa. BNP Paribas on myös yhtiön suurin omistaja.