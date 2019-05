Vihaisesta ja kiusatusta nuoresta miehestä tuli rakkaudesta saarnaava räppäri – Pastori Pike: “Me tehtiin aika pahoja asioita”

Pastori Pike eli Pierlin Mpaka Makumbu on räppäri, jonka biisejä on kuunneltu Spotifyssa jo yli kolme miljoonaa kertaa. Hän on esiintynyt isoilla lavoilla nuoruudenystävänsä ja kollegansa Mikael Gabrielin kanssa ja perustanut oman vaatemerkin.

Isoja saavutuksia mieheltä, joka muutti 2-vuotiaana perheensä kanssa Kongosta Suomeen ja eli levottoman nuoruuden.

Sen ajatuksen äärellä hulvattomasta naurustaan tunnettu mies vuodattaa usein kyyneleitä.

– Itken tosi paljon ja itken etenkin sitä, miten pitkälle olen päässyt ja miten olen ohittanut nuoruuden asiat, kertoi Makumbu Puoli seitsemän -ohjelman haastattelussa.

Kiusaaminen opetti puolustautumaan

Makumbu oli lapsena villi ja kuriton. Koulussa hän ei meinannut millään pysyä paikoillaan, eikä opiskelu muutenkaan oikein sujunut.

Poika joutui myös kiusatuksi.

– Se sattui. En ikinä tajunnut, miksi mua kiusattiin. Se oli vaan sen takia, että olin erivärinen enkä osannut kunnolla lukea.

Mutta ei kiusaaminen ollut Makumbun mukaan pelkästään huono asia. Hän oppi puolustamaan itseään ja ymmärsi, ettei elämä ole helppoa.

Tosin sen tajuaminen vei pojan elämän toiseen ääripäähän: kuvaan tuli rötöstely ja kavereiden kanssa sekoilu.

– Me tehtiin aika pahoja asioita, oltiin ilkeitä vanhoille ihmisille. Mutta se oli vaan sen takia, että rasismi oli niin vahvaa eikä me tiedetty miten olisi puolustauduttu.

“Lavalla olen vapaa ja täydellinen”

Vanhemmat eivät katsoneet pojan sekoiluja hyvällä. He olisivat toivoneet, että Makumbu olisi pärjännyt perinteisissä lukuaineissa, mutta pojan vahvuudet olivat liikunnassa.

Vaikka koti ei sitä puolta tukenut, kaverit alkoivat vähitellen arvostamaan poikaa, joka pärjäsi futiksessa, ja osasi tanssia ja räpätä.

Musiikista mies sitten löysi lopulta kutsumuksensa.

– Olen vapaa ja täydellinen, kun olen lavalla. Lavalla on aina kavereita mukana, haluan näyttää heille, että kaikilla on mahdollisuus.

Aluksi Makumbu teki hengellistä gospel-räppiä Pastorit-yhtyeessä. Vaikka oma usko on edelleen vahva, soolouralla hän ei ole enää räpännyt uskonnosta.

Pastori Pike yrittää nauraa usein myös menneisyyden hölmöilyille, vaikkei se ole aina helppoa.

Rakkaus vie maailmaa eteenpäin

Kesäkuussa ilmestyvällä uudella EP-levyllä teemana on rakkaus – niin parisuhteessa kuin elämässä yleensä. Makumbu on huolestunut siitä, miten moni eroaa taistelematta.

– Parisuhteessa ei saa luovuttaa. Vaikka tulee riitoja, ne pitää selvittää ja jommankumman pitää nöyrtyä, että päästään eteenpäin asiassa. Ei ole mitään sellaisia asioita, mitä ei voisi selvittää.

Makumbu haluaa kääntää nyt rakkaudeksi myös sen vihan, jota hän nuorena tunsi rasisteja kohtaan. Enää hän ei halua ajatella kenestäkään pahaa.

– Jos joku haukkuu tummaksi, annan sen mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Yritän rakastaa ja näyttää, millainen ihminen olen. Rakkaus on oikeesti se, mikä muuttaa maailman.

Omaa rakkauttaan Makumbu näyttää nyt vaimolle ja 3- ja 7-vuotiaille lapsilleen. Sekä tietenkin äidilleen.

Aiemmin äiti oli jatkuvasti huolissaan siitä, missä poika menee. Nyt äiti seuraa ylpeänä pojan uraa.

– Rakastan mun äitiä ihan äärettömän paljon. Äidin takia haluan taistella, ettei hänen tarvitse murehtia. Että äiti näkee, että olen mennyt eteenpäin.

