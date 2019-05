Facebookilla on nyt tilannehuone, joka kitkee vihapuhetta ja valetilejä EU-vaaleissa – "Emme yritä estää normaalia poliittista keskustelua"

DublinVaaleista on tullut internetin yhteisöpalveluille päänsärky, jota ne yrittävät lääkitä avoimuudella. Siksi Facebookin brittiläinen varatoimitusjohtaja Richard Allan antaa yhtiön Euroopan-pääkonttorissa Dublinissa perä perää haastatteluita eurooppalaisille medioille.

– Euroopan parlamentin vaalit ovat yksi monimutkaisimmista harjoituksista joita olemme tehneet. Samaan aikaan pidetään 28 kansalliset vaalit 24 eri kielellä, Allan sanoo Ylelle.

Haastattelu järjestetään huoneessa, jossa nelisenkymmentä Facebookin työntekijää seuraa ruuduilta, mitä yhteisöpalvelussa missäkin päin Eurooppa tapahtuu. Yle vieraili tilannehuoneessa toukokuun alussa ainoana suomalaismediana.

Valetilien tehtailu iso ongelma

Yhtiö esitteli eurovaaleja varten pystytettyä tilannehuonettaan reilut kolme viikkoa ennen vaaleja.

Allanin mukaan merkittäviä haitallisia vaikuttamisyrityksiä ei ollut vielä havaittu. Edellisvaalit antavat odottaa kahdenlaisia ongelmia.

Päällimmäisen aiheuttavat valekäyttäjätilit, joita on yhtiön oman arvion mukaan 50–80 miljoonaa. Tekaistuja tilejä voidaan valjastaa esimerkiksi levittämään perätöntä tietoa tai masinoimaan näkyvyyttä ehdokkaille.

Valetilien tehtailusta on tullut oikea teollisuudenhaara. Allan kuvaa, miten niitä luodaan miljoonittain koneellisesti, ja Facebook pyrkii osaltaan sulkemaan niitä automaattisesti.

– Meillä on hyvin kehittyneet järjestelmät, joiden tarkoitus on estää ihmisiä avaamasta valetilejä. Jos uskomme että henkilö on joku muu kuin väittää olevansa, suljemme tilin, Allan vakuuttaa.

Facebookin varatoimitusjohtaja Richard Allan. Philip McGouran / Yle

Hänen mukaansa yhtiö on sulkenut 2,8 miljardia valetiliä. Tekaistut käyttäjät ovat aiheuttaneet ongelmia useissa vaaleissa, mutta pulmaan havahduttiin isommin vasta Yhdysvaltain presidentinvaaleissa 2016.

Samat vaalit toivat pintaan toisenkin ongelman: Vaalimainosten avoimuuden. Yhdysvaltain viranomaiset ovat todenneet, että vaalien yhteydessä mainoksia rahoitti esimerkiksi Venäjän valtion tukema laitos, tavoitteenaan kärjistää vastakkainasettelua. Epäselvyyksiä havaittiin myös brexit-kansanäänestyksen mainonnassa.

Yhdysvaltain vaalit ja brexit-kansanäänestys havahduttivat Euroopan komission ulkopuolisen vaalivaikuttamisen vaaraan. Komissio alkoi edellyttää internet-yhtiöiltä entistä ripeämpää toimintaa valekäyttäjien ja vihapuheen poistamisessa.

Facebook, Google ja Twitter sitoutuivat lisäksi vapaaehtoiseen säännöstöön, joka edellyttää vaalimainosten avoimuuden parantamista.

Facebookin arkisto kertoo mainoksen maksajan

Facebook avasi oman vaalimainosarkistonsa maaliskuussa. Yhtiö tallentaa julkiseen arkistoon jokaisen poliittisen mainoksen. Arkisto kertoo, kuka mainoksen on ostanut, ja tietoa siitä, missä sitä on katsottu.

Kolmisen viikkoa ennen vaaleja suomalaisehdokkaiden Facebook-mainonta vaikuttaa ainakin arkiston perusteella (siirryt toiseen palveluun) verkkaiselta. Eurovaaleihin liittyvillä hakusanoilla löytyy joitain kymmeniä mainoksia.

Valtaosaan satunnaisotannan mainoksista on arkiston mukaan käytetty alle sata euroa, ja ne on näytetty alle tuhannelle Facebookin käyttäjälle.

Osa ilmoittajista on jostain syystä jättänyt tekemättä vaalimainosilmoituksen mainoksestaan. Facebook on arkiston mukaan poistanut tällaiset mainokset puutteellisten tietojen takia. Joukossa on esimerkiksi SDP:n ja keskustan eurovaalimainoksia sekä kokoomuksen eduskuntavaalimainoksia.

– Yritämme kerätä arkistoon poliittisia mainoksia 24 eri kielellä mainokset automaattisesti tunnistavien järjestelmien avulla. Uskomme, että järjestelmämme on nyt monta kertaa parempi kuin vielä muutama vuosi sitten, Allan vakuuttaa.

Mainosarkisto ei kuitenkaan ratkaise kaikkia vaalimainonnan ongelmia. Facebookin kautta vaalimainoksia voi kohdentaa eri äänestäjäryhmille.

Facebookin arkistosta kohdentamistietoja ei löydy. Allanin mukaan yhtiö odottaa, että lainsäätäjä ottaa kantaa mainosten kohdentamiseen.

– Puolueet eivät halua niitä tietoja julki. Viranomaisten pitäisi ratkaista tämä, Allan sanoo.

Myös Facebookin uutisvirta on erilainen eri käyttäjille. Virta voi antaa maailmasta hyvin erilaisen kuvan vaikkapa samassa kerrostalossa asuville naapuruksille.

– Olemme silti varmoja, että saan Facebookissa laajemman mielipiteiden kirjon kuin esimerkiksi baarissa tai juttelemalla työkavereideni kanssa, Allan sanoo.

Vihapuheviestit pyritään kitkemään nopeasti

Mielipiteiden kirjon äärilaidassa on vihapuhe, joka on valekäyttäjien ja mainosten ohella Facebookin kolmas murheenkryyni.

Esimerkiksi Brasilian presidentinvaalien tulosten julkistamisen jälkeen viime lokakuussa Facebook havaitsi verkossa vihapuheen aallon, joka kohdistui tiettyyn ihmisryhmään.

– Se liittyi vaaleihin, se oli uudenlaista vihapuhetta, ja ryhdyimme torjumaan sitä tunnin sisällä sen havaitsemisesta, sanoo Lexi Sturdy, joka on johtanut Facebookin vaalitiimiä sekä Brasiliassa että nyt eurovaaleissa.

Esimerkiksi vihapuheen havaitsemiseksi eurovaalienkin tilannehuoneessa on vähintään yksi työntekijä jokaisesta jäsenmaasta. Sturdyn mukaan tarkoitus on kyetä tarvittaessa toimimaan nopeasti.

Rakentavia kommentteja trollaustaktiikalla

Toistuvat vaaliskandaalit ovat saaneet Facebookin puolustuskannalle, mutta onko tilanne nyt yhtä hyvä kuin varatoimitusjohtaja Richard Allan väittää?

– He ovat alkaneet tiedostaa ongelmat, ja tekevät nyt enemmän. Mutta se ei riitä, sanoo saksalainen Susanne Tannert.

Hänellä on työnsä puolesta kattava kuva siitä, millaista keskustelua verkossa käydään. Tannert toimii tiedottajana Ich bin hier -liikkeessä, joka pyrkii torjumaan vihapuhetta somessa.

Liikkeen periaate on yksinkertainen: Sen jäsenet osallistuvat sosiaalisen median keskusteluihin, postaavat vihaisiin kommentteihin rakentavia vastauksia ja "tykkäävät" toistensa kirjoittamista kommenteista.

Idea on, että Facebookin algoritmi nostaa rakentavia kommentteja, ja painaa vihapuheen piiloon useimpien käyttäjien näkyviltä. Ich bin hier -järjestöllä on noin 45 000 jäsentä, ja yli 250 000 seuraajaa Facebookissa.

Liike käyttää siis samaa taktiikkaa kuin erilaiset trollausryhmät sen ideologisella vastapuolella. Tannertin mukaan Facebookilla on vielä paljon tekemistä internetin keskustelukulttuuria myrkyttävien valekäyttäjien suitsimisessa.

Susanne Tannert työskentelee saksalaisessa Ich bin hier -kansalaisjärjestössä. Petri Raivio / Yle

Facebookissa tapaa hänen mukaansa esimerkiksi ilmeisen tekaistuja käyttäjiä, joiden tilit ovat hyvin uusia, profiilikuva lainattu jostain ja joiden ulosanti koostuu lähinnä toistuvasta vihapuheesta.

– Odottaisin, että Facebook huomaisi, että nämä ovat osa isompaa trolliryhmää, ja poistaisi näitä käyttäjätilejä, Tannert sanoo.

Hänen mukaansa Facebookissa on nyt entistä enemmän koordinoitua vihapuhetta, johon yhtiö ei ole onnistunut puuttumaan.

– Se muokkaa mielipiteitä, koska Facebook on niin iso alusta. Se, mitä käyttäjät näkevät uutisvirrassa ja kommenttiosioissa vaikuttaa siihen, miten ihmiset muodostavat mielipiteitä tietyistä asioista, Tannert sanoo.

Demokratian kannalta sosiaalisen median iso vaara on hänen mukaansa se, että verkon vihapuhe karkaa Facebookin hallinnasta ja vaikuttaa poliittiseen mielipiteenmuodostukseen.

Normaali keskustelu sallittua

Facebookin kannalta ongelma on hankala. Sen pitäisi samaan aikaan sallia verkossa vapaa ajatustenvaihto ja poliittinen keskustelu, mutta toisaalta suodattaa sieltä pois vihapuhe ja väärä tieto.

– Tavoitteemme on estää ihmisiä puuttumasta vaaleihin. Emme yritä estää normaalia poliittista keskustelua, Allan sanoo.

Hänen mukaansa yhtiö poistaa palvelusta ainoastaan sellaiset viestit, joissa annetaan tahallisesti väärää tietoa esimerkiksi siitä, minä päivänä vaalit pidetään, tai mitkä ovat ehdokkaiden numerot.

Myös yksiselitteinen vihapuhe poistetaan kun sellaista huomataan. Poliittisten väitteiden totuudellisuuden arvioinnin Facebook jättää ulkopuolisille faktantarkistajille. Jos väite todetaan tekaistuksi, sen näkyvyyttä Facebookissa voidaan alentaa.

Samaan aikaan disinformaation ja vihapuheen levittäjät ovat siirtyneet uusille kanaville. Kansalaisjärjestö Avaazin teettämän selvityksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan useampi kuin joka neljäs äänestysikäinen espanjalainen altistui tarkoitushakuiselle väärälle tiedolle tai vihapuheelle viestipalvelu Whatsappin kautta Espanjan parlamenttivaalien yhteydessä.

Whatsapp on Facebookin omistama palvelu. Richard Allan sanoo, että yhtiö on puuttunut ongelmiin antamalla esimerkiksi käyttäjille lisää valtaa siihen, mihin ryhmiin heitä liitetään. Myös viestien eteenpäin lähettämistä rajoitetaan.

Lue myös:

Eurovaalien ennakkoäänestys alkaa: Valtaosa ehdokkaista ei halua yhteistä eurooppalaista armeijaa, kertoo Ylen eurovaalikone